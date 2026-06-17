ETV Bharat / state

'దూకెయ్ నాన్నా' అంటూ బిడ్డను ఉరి తీసిన తండ్రి - సీసీటీవీలో గుండెల్ని పిండేసే దృశ్యాలు

ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలకు చిక్కిన సామూహిక ఆత్మహత్యల దృశ్యాలు - ​అరుపులు బయటకు రాకుండా కొడుకు నోటికి వస్త్రం కట్టి తండ్రి - ​'ఒక్కో అడుగు పక్కకు వేసి దూకెయ్ నాన్నా' అంటూ సూచనలు

​​Nellore Family Suicide Case
​​Nellore Family Suicide Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​​Nellore Family Suicide Case : వేలు పట్టి నడక నేర్పాల్సిన నాన్నే, వారి జీవితాలకు ముగింపు పలికాడు. బుజ్జి బుజ్జి మాటలు నేర్పిన ఆ పెదవులే, 'దూకెయ్ నాన్నా' అంటూ మృత్యువు వైపు నడిపించాయి. ఏ ఆపద రాకుండా కాపాడాల్సిన చేతులే, కన్నబిడ్డ గొంతుకు ఉరితాడు బిగించాయి. నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం దువ్వూరులో జరిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి ఆత్మహత్యల ఘటన కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. అసలు ఆ రాత్రి ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగింది? ఏడుపులు బయటకు రాకుండా వారు ఎలా ప్రాణాలు వదిలారు? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ ఆ ఇంటి గోడలకు ఉన్న సీసీ కెమెరాలు సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ దృశ్యాలు చూసిన పోలీసుల గుండెలు సైతం బరువెక్కాయి.

గుండెను తొలిచేస్తున్న ఆ దృశ్యాలు : ఆత్మహత్యల ఘటనపై పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా ఆ ఇంట్లోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అందులోని దృశ్యాలు చూసి పోలీసు అధికారులే విస్తుపోయారు. విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు చీరాల మధుసూదన్‌రావు, తన కుటుంబాన్ని అంతం చేసిన తీరు అందులో రికార్డైంది. అందులో కన్నబిడ్డను ఆయన మృత్యువుకు సిద్ధం చేసిన విధానం కలచివేసేలా ఉంది.

సాయి సుకృత్, మధుసూదన్ రావు అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమారుడు. ఆ కొడుకుని తండ్రి ఒక ఎత్తయిన బల్లపై నిల్చోబెట్టి, మెడకు ఉరితాడు తగిలించాడు. ప్రాణం పోయేటప్పుడు వచ్చే అరుపులు బయటకు రాకుండా ముందుగానే జాగ్రత్త పడ్డాడు. కొడుకు నోటికి ఒక వస్త్రాన్ని గట్టిగా కట్టాడు. ఆ తర్వాత 'ఒక్కసారి గట్టిగా అరుచు' అని తండ్రి సూచించాడు. తండ్రి మాట ప్రకారం సుకృత్ గట్టిగా అరిచాడు. కానీ, ఆ వస్త్రం అడ్డుగా ఉండటంతో కేకలు గది దాటి బయటకు రాలేదు. దీంతో తండ్రి సంతృప్తి చెందాడు. ఆ తర్వాత కొడుకు కాళ్లు, చేతులు వెనక్కి విరిచి కట్టేశాడు.

ఒక్కో అడుగు పక్కకు వెయ్‌ నాన్నా : అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత మధుసూదన్ రావు కొడుకుకు చివరి సూచనలు చేశాడు. 'నాన్నా ఒక్కో అడుగు పక్కకు వెయ్‌! ఆ తర్వాత కిందకు దూకెయ్‌' అని చెప్పాడు. తండ్రిపై ఉన్న నమ్మకమో, జీవితంపై ఉన్న విరక్తో కానీ కొడుకు ఎదురు చెప్పలేదు. నాన్న చెప్పినట్లుగానే ప్రాణాలను వదిలేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. తండ్రి మాట జవదాటకుండా బల్ల పైనుంచి ఒక్కో అడుగు పక్కకు వేశాడు. ఆ తర్వాత కిందకు దూకేశాడు. ఉరితాడు ఆ యువకుడి మెడకు గట్టిగా బిగుసుకుంది. క్షణాల్లో ఆ ప్రాణం గాలిలో కలిసిపోయింది.

నిండు ముత్తయిదువలా తల్లి : కొడుకు కళ్ల ముందే విగతజీవిగా మారాడు. ఆ తర్వాత తల్లి రత్నమాల వంతు వచ్చింది. ఆమె తన చావును ముందే ఊహించింది. తాను ముత్తయిదువుగానే ఈ లోకం నుంచి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకుంది. అందుకే చనిపోయే ముందు ముఖం నిండా పెద్ద కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకుంది. కన్నబిడ్డ విలవిలలాడుతూ చనిపోతుంటే ఆ తల్లి ఆపలేదు. ఆ తర్వాత ఆమె కూడా ఉరి కంబం ఎక్కింది. కొడుకు పక్కనే ఉరితాడుకు వేలాడి ప్రాణాలు వదిలింది.

చివరగా తండ్రి : భార్యాబిడ్డలు ఇద్దరూ ప్రాణాలు వదిలారు. ఇద్దరూ పూర్తిగా చనిపోయారని మధుసూదన్ రావు నిర్ధారించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తానూ అదే పద్ధతిలో ఉరేసుకుని ప్రాణాలు వదిలాడు. ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. ఈ వీడియో ఆధారాలను పోలీసులు ఉన్నతాధికారులకు పంపించారు. మధుసూదన్ రావు అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండే ఉపాధ్యాయుడు. అలాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నాడు? ఈ ప్రశ్న దువ్వూరు గ్రామస్థులను తొలిచివేస్తోంది. సీసీటీవీలో రికార్డైన విషయాలు తెలుసుకుని ఆ ఊరు కన్నీరుమున్నీరవుతోంది.

బిహార్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు నెల్లూరు వాసులు మృతి

బిడ్డ భవిష్యత్‌పై బెంగ - నెల్లూరులో ఓ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడి దారుణం

TAGGED:

NELLORE SUICIDE CASE
DUVVURU SUICIDE CASE
NELLORE TEACHER SUICIDE CASE
నెల్లూరులో ముగ్గురు ఆత్మహత్య
​​NELLORE FAMILY SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.