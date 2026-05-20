ETV Bharat / state

ఉన్నవి 12 లక్షలు - పని చేసేవి 3.8 లక్షలు : కెమెరా కన్ను చూడలేనంటోంది

రాష్ట్రంలోని సీసీ కెమెరాల్లో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్నవి 32 శాతం మాత్రమే - వృథాగా ఉన్న సీసీ కెమెరాలు 8.22 లక్షలు - తొలి మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్

Non Functional CCTV Camera Issue Telangana
Non Functional CCTV Camera Issue Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Non Functional CCTV Camera Issue Telangana : హైదరాబాద్​ హైటెక్ ​సిటీకి అత్యంత దగ్గరలో ఓ 3 సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఆ మూడింటిలో ఒక కెమెరా పూర్తిగా పని చేయడమే లేదు. మిగిలిన రెండు కెమెరాలు ఆకాశానికి చూస్తున్నాయి. ఇదే తరహాలో ఒకటి, రెండు కాదు నగరంలోని 4 కమిషనరేట్ల పరిధిలోని, రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వీటి పరిస్థితి ఇలాగే అధ్వాన్నంగా మారింది.

రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాల్లో ప్రస్తుతం కేవలం 32 శాతం మాత్రమే పని చేస్తున్నాయి. ఈ మాటలన్నది సాధారణ పౌరుడు కాదు. కొత్తగా డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీవీ ఆనంద్​. ఈ విషయాన్ని తన తొలి మీడియా సమవేశంలో వెల్లడించారు.

పని చేసేవి 5 మాత్రమే : 2025 డిసెంబరు నాటికి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 12.09 లక్షల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీస్ గణాంకాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే వీటిలో సుమారు 8.22 లక్షల కెమెరాలు ఏదో ఒక కారణంతో పని చేయడం మానేసి వృథాగా ఉన్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​లో సుమారు 1,500 సీసీ కెమెరాలున్న ఓ పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలో కేవలం 5 మాత్రమే పని చేస్తున్నాయని తెలిసింది. ఈ పరిస్థితులును పరిశీలిస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పరిస్థితి తీవ్రత ఏ తరహాలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సీసీ కెమెరాలు కలిగిన టాప్​-20 నగరాల్లో హైదరాబాద్​ ఒకటిగా పేరుగాంచింది. అయితే ఇలాంటి నగరంలోనే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడటం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఏదైనా నేరం జరిగితే సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలు, సెల్​ఫోన్​ టవర్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడిన నేపథ్యంలో సీసీ కెమెరాల దుస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఫుటేజీలు లభించకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని అనేక కేసుల దర్యాప్తు ముందుకు సాగని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

నాణ్యత ప్రశ్నార్థకం : ఒక్క సీసీ కెమెరా వంది మంది పోలీసులతో సమానం! లండన్​లో ఒక వ్యక్తి ఇంటి నుంచి ఆఫీసుకు వెళ్లొచ్చే సరికి సీసీ కెమెరాలు అతడిని 214 సార్లు రికార్డు చేస్తాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నేర నియంత్రణకు వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందడుగు వేయాలి.

నేను సైతం ప్రాజెక్టు కింద : ప్రజా భద్రత చట్టంలో భాగంగా కనీసం 100 మంది గుమిగూడే ప్రతీ కూడలి వద్ద, వివిధ ప్రాంతాల్లోనూ సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని గతంలో డీజీపీ హోదాలో మహేందర్ ​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దీంతో అప్పట్లో పోలీస్ ​శాఖ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ నిధులతో హైదరాబాద్​ సహా రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ నగరాలు, పట్టణాలు, కూడళ్లు, ప్రధాన రహదారులు, అధిక జనభా గుమిగూడే ప్రాంతాల్లో 'నేను సైతం' ప్రాజెక్టు కింద అనేక చోట్ల సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసింది.

ఇదే తరహాలో ప్రతి సంవత్సరం వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేసింది. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత సంవత్సరం చివరి నాటికి మొత్తం కెమెరాల సంఖ్య 12,09,782గా నమోదైంది. అయితే ఇలా ఏర్పాటు చేసిన వాటిలో చాలా వరకు నాణ్యత సరిగా లేదనే ఆరోపణలు అప్పట్లో వెల్లువెత్తాయి. హైదరాబాద్​లోని ప్రధాన కూడళ్లలోనే నైట్ ​విజన్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో అప్పట్లోనే కీలక ఉన్నతాధికారి ఒకరు సమస్యను గుర్తించి తప్పుబట్టడం చర్చనీయాంశమైంది.

కొత్తవి ఏర్పాటు చేయడమే తప్పనిసరి : సాధారణంగా సీసీ కెమెరాలు బిగించిన నాలుగు సంవత్సరాల వరకే వీటి మన్నిక ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన నాణ్యత కలిగినవైతే 7 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు అవకాశం ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తొలినాళ్లలోనే రూ.వందల కోట్లతో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. అవి పనికిరాకుండా పోవడం, మరికొన్ని మరమ్మతులతో బాగయ్యే అవకాశం లేకపోవడమే ఇందుకు కారణమని సాంకేతిక నిపుణులు అంటున్నారు.

ఇలాంటి పాత కెమెరాల స్థానంలో కొత్తవి ఏర్పాటు చేయడమే తప్పనిసరిగా కనిపిస్తోంది. అప్పట్లోనే రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేసిన వ్యాపార సంస్థలు, కాలనీ సంఘాలు మళ్లీ డబ్బులు పెట్టడం సులువు కాదనే అభిప్రాయం వస్తోంది. దీంతో ఈ సీసీ కెమెరాల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ఎలా అనేది ప్రస్తుతం పోలీసు అధికారులకు సవాలుగా మారింది.

'ఐస్​' వస్తోంది - ఇక నిరంతర నిఘా - కేసుల దర్యాప్తులో సవాళ్లకు చెక్!

TAGGED:

పనిచేయని స్థితిలో సీసీకెమెరాలు
NON FUNCTIONAL CCTV CAMERAS HYD
CCTV CAMERAS ISSUE TELANGANA
DGP ON CCTV CAMERS TELANGANA
NON FUNCTIONAL CCTV CAMERAS TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.