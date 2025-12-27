ఈ విధానంతో విమానాలకు పక్షుల బెడద తప్పుతుందట!
విమానాశ్రయాల్లో నిత్యం మూడు ప్రమాదాలు - రన్వే గగనతలంలో వీటి నివారణకు ప్రయత్నాలు - సీసీఎంబీ యూనివర్సల్ ప్రైమర్ సాంకేతికతతో పరిష్కారం - పక్షి ఢీ కొడితే తప్పనున్న అత్యవసర ల్యాండింగ్
Published : December 27, 2025 at 2:45 PM IST
Universal Primer Technology in Airports : ఎంత పెద్ద విమానమైనా ఎగిరే సమయంలో చిన్న పక్షి అడ్డొస్తే మాత్రం పైలట్లు ఇట్టే హడలిపోతారు. ఎందుకంటే పక్షుల ఈకలు, శరీర భాగాలు సున్నితమైన యంత్ర పరికరాల్లో ఇరుక్కుని ఇంజిన్ ఫెయిల్ అయ్యి ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశముంది. దీంతో పక్షి ఢీ కొడితే చాలాసార్లు విమానాలకు అత్యవసర ల్యాండింగ్ తప్పనిసరి అవుతోంది.
అందుకే విమానాశ్రయ సిబ్బంది లౌడ్ స్పీకర్లు, బాణసంచా, లేజర్ సాంకేతికతలను వినియోగించి పక్షులను అక్కడి నుంచి నిరోధించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అహ్మదాబాద్లోని విమానాశ్రయంలోనైతే బాణసంచా కోసం ప్రతి నెలా రూ.15 నుంచి 20 లక్షలు ఖర్చు చేస్తోంది. ఇలా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా తాత్కాలిక ఫలితాలే వస్తున్నాయి తప్ప పూర్తిస్థాయిలో సఫలం కావడంలేదు.
- డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్(డీజీసీఏ) వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం 2024లో దేశంలో 1278 సార్లు పక్షులు విమానాలను ఢీకొట్టిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. 2019లో 528 సార్లు. ఐదేళ్లలో ఈ సంఖ్య రెండింతలకు మించి ఎగబాకింది.
- 2020 నుంచి 2025 ప్రథమార్ధం వరకు హైదరాబాద్లో 207 సార్లు పక్షులు విమానాలను గాలిలోనే ఢీకొట్టాయి. 2020లో 33, 2021లో 29, 2022లో 38, 2023లో 48, 2024లో 43, 2025లో తొలి ఆరు నెలల్లోనే 16 ఘటనలు నమోదు అయ్యాయి. ఐదేళ్లలో అహ్మదాబాద్ ఎయిర్పోర్టు పరిధిలో 373 సార్లు పక్షులు విమానాలను ఢీకొన్నాయి. దేశంలో ఇదే అత్యధిక సంఖ్యగా నమోదైంది.
సమస్యకు పరిష్కారమిదే : ఈ సమస్యకు హైదరాబాద్లోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ(సీసీఎంబీ) అభివృద్ధి చేసిన యూనివర్సల్ ప్రైమర్ సాంకేతికత(డీఎన్ఏ బార్కోడింగ్) ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొంది. ఈ విధానంలో విమానాశ్రయాల వద్ద లభించిన పక్షుల మలం, రక్త నమూనాలు, ఈకల నుంచి డీఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా ఎలుకలు, మిడతల అవశేషాలను, గడ్డి విత్తనాలను గుర్తించారు. ఈ మేరకు ఎలుకల నియంత్రణతో పాటు గడ్డి జాతుల మొక్కలను నిర్మూలించి పక్షుల సంచారాన్ని నిరోధించే ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.
హైదరాబాద్లో యూనివర్సల్ ప్రైమర్ టెక్నాలజీ : ప్రస్తుతం ఈ విధానాన్ని శంషాబాద్లోని రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అమలు చేస్తున్నారు. త్వరలో ప్రారంభం కానున్న నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులకు ఇటీవల హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీలో సైంటిస్ట్ డాక్టర్ అజయ్ గౌర్ నేతృత్వంలో ఈ అంశంపై ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. పరీక్ష కోసం పక్షుల వ్యర్థాలను ఎలా సేకరించాలనే పూర్తి వివరించారు. ఈ విధానం సఫలమైతే విమానాలకు పక్షుల బెడద తప్పుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Bird hits cause airplane crashes.Universal primer technology can identify the birds and help the airport authorities to avoid the birds.We trained officers of Yamuna Intl Airport Pvt Ltd, Noida Intl Airport-Jewar, Noida on how to collect and preserve the bird samples for testing. pic.twitter.com/rfhfH1PAR1— CSIR-CCMB (@ccmb_csir) December 1, 2025
ప్రత్యేకంగా సీసీఎంబీ ట్వీట్ : పక్షులు ఢీకొనడం వల్ల విమానాలు కూలిపోతాయని, యూనివర్సల్ ప్రైమర్ టెక్నాలజీ పక్షులను గుర్తించి, విమానాశ్రయ అధికారులకు పక్షులను నివారించడానికి సహాయపడుతుందని సీసీఎంబీ సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్టు చేసింది. పరీక్ష కోసం పక్షి నమూనాలను ఎలా సేకరించి సంరక్షించాలో తాము యమునా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్-జెవార్, నోయిడా అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చినట్లు తెలిపింది.
అసలు ఏం జరుగుతుంది?
- ఒక పక్షి లేదా పక్షుల సమూహం విమానాన్ని ఢీకొనడాన్ని "బర్డ్ స్ట్రైక్" అని పిలుస్తారు.
- ఇది విమానం ఇంజిన్లోకి వెళ్లడం, విండ్షీల్డ్కు తగలడం, విమానం రెక్కలు, ఇతర భాగాలకు తగలడం వంటివి సంభవిస్తాయి.
- ఇంజిన్లోకి పక్షి వెళ్తే, దాని వల్ల ఇంజిన్ ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది విమానానికి చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం.
ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది?
- పక్షులు విమానాలు ఎగిరే ఎత్తులోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానాశ్రయాల చుట్టూ ఉంటాయి.
- గతంలో బర్డ్ స్ట్రైక్ వల్ల అనేక విమానాలు ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. కొన్ని ప్రాణనష్టానికి కూడా కారణమయ్యాయి.
