మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు విషయంలో కేంద్ర నిర్ణయం సరైనదే: సీఎం చంద్రబాబు

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును తీసుకురావడం మంచిదేనన్న సీఎం - దేశంలోని మహిళలంతా గట్టిగా సంకల్పించుకుంటే ఈ బిల్లు ఎలాగైనా అమలు అవుతుందని స్పష్టం - లింగ సమానత్వంతో మహిళలకు సమాన అవకాశాలుంటాయన్న చంద్రబాబు

Published : April 25, 2026 at 9:31 PM IST

CBN Attend Economic Times Excellence Awards Ceremony Mumbai: మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు విషయంలో కేంద్ర నిర్ణయం సరైనదేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. లింగ సమానత్వం, మహిళలకు సమాన అవకాశం కల్పించేందుకు తీసుకువచ్చిన బిల్లు అని గుర్తు చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రతిపక్షాలు ఎందుకు వ్యతిరేకించాయో అర్ధం కాని పరిస్థితి నెలకొందని ఆక్షేపించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న సీట్ల కంటే 50 శాతం మేర సీట్లు పెరుగుతున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

బిల్లుతోనే మహిళలకు సమాన అవకాశాలు: ప్రముఖ మీడియా సంస్థ ఎకనమిక్ టైమ్స్ ముంబయిలో అందించే ప్రతిష్ఠాత్మక ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డుల కార్యక్రమానికి హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, జనాభా గురించి ప్రసంగించారు. మహిళలకు, పురుషులకు ఎక్కువ అవకాశాలు దక్కి ఉండేవన్న చంద్రబాబు, మహిళలు అవకాశాలు కోల్పోయారని మండిపడ్డారు. దేశంలోని మహిళలంతా గట్టిగా సంకల్పించుకుంటే ఈ బిల్లు ఎలాగైనా అమలు అవుతుందని తేల్చి చెప్పారు. పారిశ్రామిక వేత్తలను ప్రోత్సహిస్తేనే అభివృద్ధి ఫలాలు అందరికీ అందుతాయన్నారు. ప్రధాని మోదీ ప్రగతిశీల ఆలోచనలు ఉన్న నాయకుడని కొనియడారు. అంతేకాకుండా నిబంధనల్ని సరళీకృతం చేయటం, పెట్టుబడుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని వివరించారు. పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం అందిస్తేనే సంపద సృష్టి జరుగుతుందన్నారు.

జనాభా ఉన్న దేశాలే సంపన్న దేశాలు: దాదాపు 3 దశాబ్దాల క్రితం జనాభా నియంత్రణను గట్టిగా అమలు చేశామని, ఇప్పుడు జనాభా కొరతను ఎదుర్కొంటున్నామని సీఎం చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ జనాభా నిర్వహణ ప్రక్రియను చేపట్టాలనే పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ రూపొందించామని సీఎం తెలిపారు. డబ్బులు ఉంటే పరిశ్రమలు, ప్రాజెక్టులు పెట్టవచ్చునన్న చంద్రబాబు, భవిష్యత్తులో జనాభాను సాధించలేమని వ్యాఖ్యానించారు. భారత ఫెర్టిలిటీ రేటు 1.9, ఏపీలో అది 1.5 మాత్రమే ఉందని అందుకే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో జనాభా ఉన్న దేశాలే అత్యంత సంపన్న దేశాలుగా మారతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏపీలో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీని తీసుకువచ్చి, అమలు చేయాలని నిర్ణయించామని, ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

సీఎం చంద్రబాబుకు బిజినెస్ రిఫార్మర్ అవార్డు: అదే విధంగా టైమ్స్ బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు రావడంపై సంతోషంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ అవార్డు ద్వారా ఏపీకి మరికొన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాయని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు. ఏపీలో అనుమతుల వేగాన్ని పారిశ్రామికవేత్తలు గుర్తించాలని కోరుతున్నానన్నారు. వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఏపీలో విస్తృత అవకాశాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. దేశంలో సంస్కరణలు అమలవుతున్నాయి, ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడిందని సీఎం వివరించారు. పెట్టుబడులకు కూడా ఇది మెరుగైన సమయమన్నారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్‌తో సుపరిపాలన సాధ్యమని తెలియజేశారు. ఏఐ డాక్టర్, ఏఐ ట్యూటర్, ఏఐ అగ్రానమి సేవలు అందిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.

