ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలి : సీఎం
ఈవీ కంపెనీల ప్రతినిధులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడిన సీఎం - ఇంధన పొదుపులో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచేలా చర్యలు - ఈవీ సైకిళ్లు,ఈవీ వాహనాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించేలా చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:44 AM IST
CBN Focus On Electric Energy : ఇంధన పొదుపు లక్ష్యంగా చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు రెండింటినీ విస్తృతంగా ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
16,000 ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను పంపిణీకి ఆదేశాలు : ఆయన రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈవీ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సంభాషించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 'స్వర్ణ గ్రామ', 'స్వర్ణ వార్డు' కార్యాలయాల సిబ్బందికి ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యాలయాల సిబ్బందికి మొత్తం 16,000 ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను పంపిణీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుకు రుణాలు సులభంగా లభించేలా చూడాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.
అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం సహకారం : ఈ ప్రయోజనం కోసం ఒక ప్రత్యేక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (SPV)ని ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఈఎంఐ పద్ధతిలో ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను అందించేందుకు ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల వంటి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన సూచించారు. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లతో సహా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
రాష్ట్రంలో ఇంధన బస్సుల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు : అదేవిధంగా రాష్ట్ర రవాణా శాఖ కూడా అనేక మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. ఇంధనంతో నడిచే బస్సులను దశలవారీగా తొలగించి వాటి స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చొరవలో భాగంగా నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రమాణాలను రూపొందిస్తున్నారు. కాలుష్య రహితమైన పర్యావరణ అనుకూలమైన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను విస్తృతంగా ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆర్టీసీ చురుకైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఒకవైపు మంగళగిరి, గుంటూరుల మధ్య, మరోవైపు రాజధాని నగరం అమరావతి, విజయవాడల మధ్య అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేయడానికి సుమారు 150 ఇ-బస్సులు అవసరమని గత సంవత్సరం అంచనా వేసిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రణాళిక ఇప్పుడు కార్యరూపం దాల్చుతోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీల) వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి రూ.250 కోట్లతో ఒక ప్రత్యేక నిధిని ఏర్పాటు చేయడం ఈ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు దారితీయనుంది. ప్రారంభంలో, ఈవీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని సులభతరం చేయడానికి ఈ నిధిని ఐదు ప్రధాన నగరాలకు సమానంగా ఒక్కో నగరానికి రూ.50 కోట్ల చొప్పున కేటాయించనున్నారు. ఈ చర్య ద్వారా, పర్యావరణ అనుకూల రవాణా వ్యూహాలను అవలంబించి, 2047 నాటికి కార్బన్ తటస్థతను సాధించాలనే ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన దృఢ సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించింది.
