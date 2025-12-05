శ్రీలక్ష్మి అధికార దుర్వినియోగంపై ఆధారాలున్నాయి - తెలంగాణ హైకోర్టుకు నివేదించిన సీబీఐ
తేలిన అంశంపై మళ్లీ పిటిషన్ చెల్లదు - ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వుల నిమిత్తం విచారణ ఈ నెల 11వ తేదీకి వాయిదా
CBI Requests Telangana HC to Dismiss IAS Srilakshmi Petition: జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో భాగంగా పెన్నా సిమెంట్స్కు లీజుల మంజూరులో అప్పటి పరిశ్రమలశాఖ కార్యదర్శి శ్రీలక్ష్మి అధికార దుర్వినియోగంపై ఆధారాలున్నాయని సీబీఐ స్పష్టం చేసింది. శ్రీలక్ష్మిపై కేసు కొనసాగించడానికి అన్ని ఆధారాలు సేకరించామని తెలంగాణ హైకోర్టుకు నివేదించింది.
తేలిన అంశంపై పిటిషన్ వేసేందుకు వీల్లేదు: శ్రీలక్ష్మి పై కేసును కొనసాగించడానికి సీబీఐ అన్ని ఆధారాలను సేకరించిందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా గతంలో తేలిన అంశం పై మళ్లీ పిటిషన్ వేయడానికి వీల్లేదని తేల్చి చెప్పింది. పెన్నా సిమెంట్స్కు చెందిన పెన్నా ప్రతాప్రెడ్డికి అనంతరపురం జిల్లా యాడికిలో 231 ఎకరాల భూ కేటాయింపు, ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా ప్యాపిలి మండలం కౌలపల్లిలో 304.70 హెక్టార్లలో ప్రాస్పెక్టింగ్ లీజు, రంగారెడ్డి జిల్లా తాండూరులో 822.13 ఎకరాల్లో లీజు రెన్యువల్తో పాటు హైదరాబాద్లో పయనీర్ హోటళ్ల నిర్మాణాలకు రాయితీల కల్పనలో నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందని, ఇందుకుగాను వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి కుమారుడైన వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి చెందిన కంపెనీల్లో ప్రతాప్రెడ్డి రూ.68 కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు సీబీఐ కేసు నమోదు చేసిన విషయం విదితమే.
తనపై కేసు కొట్టి వేయాలంటూ: ఇందులో నిందితురాలిగా ఉన్న అప్పటి పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి వై.శ్రీలక్ష్మి తన పై ఉన్నా కేసును కొట్టివేయాలంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ పై జస్టిస్ జూకంటి అనిల్ కుమార్ నిన్న (గురువారం) విచారణ చేపట్టారు. సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయవాది శ్రీనివాస్ కపాటియా తన వాదనలు వినిపిస్తూ అభియోగ పత్రాన్ని కాగ్నిజెన్స్ తీసుకుంటూ, సీబీఐ కోర్టు ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ శ్రీలక్ష్మి గతంలోనే పిటిషన్ దాఖలు చేశారని ఆయన తెలిపారు.
కింది కోర్టులో తేల్చుకోవాలి: ఇరుపక్షాల వాదనలు పూర్తయి తీర్పు రిజర్వు అయిన తరువాత ఉపసంహరించుకున్నారని అన్నారు. అంటే అవే తుది ఉత్తర్వులని, మళ్లీ అదే కాగ్నిజెన్స్ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ మళ్లీ పిటిషన్ వేయడానికి వీల్లేదన్నారు. ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతిస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల పై అభ్యంతరాలు ఉంటే కింది కోర్టులో తేల్చుకోవాలని, ఈ కోర్టులో కాదని తెలిపారు. అందువల్ల పిటిషన్ను కొట్టి వేయాలని కోరారు.
ఈనెల 11వ తేదీకి వాయిదా: శ్రీలక్ష్మి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కె.వివేక్రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ గతంలో పిటిషన్లో వాదనలు పూర్తి అయ్యాక ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి మంజూరు అయిందని, ఇదే విషయాన్ని న్యాయమూర్తి దృష్టికి తీసుకెళ్లి పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుని మళ్లీ దాఖలు చేసినట్లు తెలిపారు.
అలాగే ప్రస్తుతం అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద మాత్రమే అనుమతి ఉందని అన్నారు. ఐపీసీ కింద అభియోగాల పై విచారణకు అనుమతి మంజూరు కాలేదని పేర్కొన్నారు. ఐపీసీ, పీసీ చట్టాల కింద అనుమతులు ఉండాల్సిందేనని, దీనికి సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు వెలువరించిన తీర్పులను ప్రస్తావించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వుల నిమిత్తం ఈ కేసు విచారణను ఈ నెల 11వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
