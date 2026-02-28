ETV Bharat / state

వివేకా హత్య కేసు - రెండేళ్ల తర్వాత మరోసారి సీబీఐ విచారణ

వివేకా హత్య కేసులో విచారణ కొనసాగిస్తున్న సీబీఐ - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కిరణ్ యాదవ్-అర్జున్ రెడ్డి మధ్య ఫోన్ కాల్స్​పై దర్యాప్తు - సునీల్ యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్ యాదవ్​ను ప్రశ్నించిన సీబీఐ

CBI Investigation Again after Two Years in Viveka Murder Case
CBI Investigation Again after Two Years in Viveka Murder Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 9:46 AM IST

CBI Investigation Again after Two Years in Viveka Murder Case : వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ సీబీఐ విచారణ ప్రారంభించింది. కిరణ్ యాదవ్- అర్జున్ రెడ్డి మధ్య ఫోన్ సంభాషణపై కూపీ లాగుతున్నారు. పులివెందులలో కిరణ్ యాదవ్, మహేంద్ర యాదవ్‌ను ప్రశ్నించారు. కొందరు వ్యక్తులు తనను చంపాలని కుట్ర చేస్తున్నారని సునీల్ యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్ యాదవ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో 2 ఏళ్ల తర్వాత సీబీఐ మరోసారి విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసులో నిందితుడు సునీల్ యాదవ్, సాక్షిగా ఉన్న భరత్ కుమార్ యాదవ్ సోదరులు కిరణ్ కుమార్ యాదవ్, మహేంద్ర యాదవ్​లను పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్​లో సీబీఐ అధికారులు శుక్రవారం విచారించారు.

విచారణకు తొలుత మహేంద్ర హాజరు అయ్యారు. కిరణ్ సాయంత్రం వచ్చారు. వివేకా హత్య చోటు చేసుకున్న రోజు తెల్లవారుజామున 1.42 గంటలకు అర్జున్ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి కిరణ్ కుమార్ వాట్సప్ కాల్ చేశారు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ఫోన్ సంభాషణ పై సీబీఐ అధికారులు ప్రశ్నించారు. అలాగే కిరణ్, మహేంద్ర మధ్య సాగిన ఫోన్ సంభాషణలపై కూడా విచారించారు.

కిరణ బంధువు కావడంతో గతంలో ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నట్లు మహేంద్ర సమాధానం ఇచ్చారు. కిరణ్ తన సోదరుడు సునీల్​తో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చారు. వీరిని 2 గంటల పాటు సీబీఐ అధికారి రోహిత్ యాదవ్ విచారించారు. కాల్ డేటా ఆధారంగా అనుమానితులను ప్రశ్నించి సమాధానాలు రాబట్టారు.

మళ్లీ రంగంలోకి సీబీఐ: వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో అసలు కుట్రదారులను వెలికితీయాలని సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ ఆధారంగా కిరణ్ యాదవ్- అర్జున్ రెడ్డి మధ్య ఫోన్ సంభాషణలపై దర్యాప్తు కొనసాగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో సీబీఐ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం పులివెందుల వచ్చిన సీబీఐ అధికారులు కేసులో సాక్షిగా ఉన్న భరత యాదవ్ సోదరుడు మహేంద్ర యాదవ్‌ను ప్రశ్నించారు.

మహేంద్ర యాదవ్‌ విచారణ పూర్తయ్యాక సోదరుడు సునీల్ యాదవ్‌తో కలిసి కిరణ్ యాదవ్ విచారణకు వచ్చారు. వివేకా హత్య విషయం 2019 మార్చి 15న ఉదయం 6 గంటల 15 నిమిషాలకు పీఏ కృష్ణారెడ్డి ద్వారా బాహ్య ప్రపంచానికి తెలిస్తే అర్ధరాత్రి ఒకటి 42 నిమిషాలకు కిరణ్ యాదవ్ అనే వ్యక్తి అర్జున్ రెడ్డికి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసినట్లు సీబీఐ అధికారులు గుర్తించారు. అంతముందు ఎలా తెలిసిందని కిరణ్ యాదవ్‌ను 2 గంటల పాటు ప్రశ్నించారు. వివేకా హత్య కేసులో తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే, కొందరు వ్యక్తులు తమను హత్య చేయలని కుట్ర చేస్తున్నారని కిరణ్ యాదవ్ ఆరోపించారు. శనివారం మరికొందరిని విచారించే అవకాశం ఉంది.

మమ్మల్ని హతమార్చే ప్రయత్నాలు: విచారణ అనంతరం కిరణ్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సీబీఐ విచారణకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని, వారడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చానని చెప్పారు. వివేకా కుమార్తె సునీత కోరినట్లే మా సోదరుడు సునీల్ యాదవ్ కూడా ఏడాది కిందట కోర్టుకు వెళ్లి సమగ్ర విచారణకు అభ్యర్థించినట్లు తెలిపారు.

మమ్మల్ని హత్య చేయడానికి కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఇదే విషయాన్ని సీబీఐకు చెప్పామన్నారు. అర్జున్​రెడ్డితో ఉన్న సంబంధాలపై ఏమీ చెప్పలేనన్నారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు పులివెందుల నుంచి కడపకు బయలు దేరిన సీబీఐ అధికారులు అక్కడ బస చేశారు. శనివారం మరికొందరిని విచారించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

