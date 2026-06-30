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దరావత్ నిఖిల్ అనుమానాస్పద మృతి కేసులో సీబీఐ ఎంట్రీ - హైకోర్టు ఆదేశాలతో దర్యాప్తు

నిఖిల్​ అనుమానాస్పద మృతి కేసును రీ-రిజిస్టర్​ చేసిన సీబీఐ - హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు దర్యాప్తు - నాలుగేళ్లుగా న్యాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న నిఖిల్ కుటుంబం

Nikhil suspicious death case
Nikhil suspicious death case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 10:51 PM IST

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Nikhil suspicious death case : సూర్యాపేట జిల్లా చిలుకూరుకు చెందిన నిఖిల్ అనుమాన్పద మృతి కేసులో సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రంగంలోకి దిగిన సీబీఐ చిలుకూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన నిఖిల్ అనుమానాస్పద మృతి కేసును సీబీఐ రీ-రిజిస్టర్ చేసింది. మొదట అనుమానాస్పద మృతిగా నమోదు చేసిన కేసులో హత్య జరిగిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టింది.

అసలేం జరిగిందంటే? : సూర్యాపేట జిల్లా చిలుకూరు మండలం విద్యానగర్‌కు చెందిన దరావత్ భాస్కర్ కుమారుడు నిఖిల్ 2022 అక్టోబర్ 9న ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. కుమారుడి కోసం కుటుంబ సభ్యులు వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. మరుసటి రోజు చిలుకూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నాగార్జున సాగర్‌ కాలువలో ఓ యువకుడి మృతదేహం లభించగా కుటుంబసభ్యులు అది నిఖిల్ మృతదేహంగా గుర్తించారు. ముఖం, ఛాతీ, చేతులు, కాళ్లపై గాయాలు ఉండటంతోపాటు మెడపై బలమైన గాయాల ఆనవాళ్లు కనిపించాయని కుటుంబసభ్యులు ఆరోపించారు.

కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని హైకోర్టు ఆదేశం : నిఖిల్‌కు ఓ యువతితో ప్రేమ వ్యవహారం ఉందని దీని కారణంగానే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, మరికొందరు కలిసి హత్య చేసి కాలువలో పడేశారని తండ్రి భాస్కర్ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఇందులో కొందరి పేర్లను అనుమానితులుగా పేర్కొంటూ వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. అయితే అప్పట్లో చిలుకూరు పోలీసులు ఈ ఘటనను సీఆర్పీసీ సెక్షన్ 174 కింద అనుమానాస్పద మృతి కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తు సక్రమంగా జరగలేదని భావించిన నిఖిల్ కుటుంబ సభ్యులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ అనంతరం హైకోర్టు కేసును సీబీఐ కి అప్పగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

నాలుగేళ్లుగా న్యాయం కోసం ఎదురుచూపు : దీంతో సీబీఐ చెన్నై శాఖ ఇప్పుడు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇక నిఖిల్ మృతి వెనుక అసలు కారణాలేంటి.. ఇది ప్రమాదమా, ఆత్మహత్యా, లేక హత్యా ? అన్న కోణాల్లో సీబీఐ సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టనుంది. దాదాపు నాలుగేళ్లుగా న్యాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న కుటుంబానికి ఈ దర్యాప్తు కీలకంగా మారింది. ఇప్పటికే సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసులు, సీఐడీ నుంచి కేసు వివరాలు స్వాధీనం చేసుకున్న సీబీఐ రెండు రోజుల్లో నిఖిల్ తల్లిదండ్రులు వాంగ్మూలం నమోదు చేయనుంది.
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Last Updated : June 30, 2026 at 10:51 PM IST

TAGGED:

NIKHIL SUSPICIOUS DEATH CASE
CBI WILL TAKE UP NIKHIL DEATH CASE
దరావత్ నిఖిల్ మృతి కేసు
NIKHIL SUSPICIOUS DEATH CASE

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