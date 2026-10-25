సాయికృష్ణను ఆస్పత్రికి ఎందుకు తరలించలేదు? స్టేషన్లో ఏం చేస్తుంటారు? - సీబీఐ ప్రశ్నల వర్షం
సీబీఐ అధికారులు కృష్ణలంక ఠాణా సిబ్బందిపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. శనివారం రాత్రి వరకు స్టేషన్లో ఉండి సిబ్బందిని ప్రశ్నించారు. అలాగే సీపీ రాజశేఖరబాబును కలిసి ఈ కేసులో పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:54 PM IST
CBI Questioned to Krishnalanka Police Station Staff : 'పోలీస్ స్టేషన్లో సాయికృష్ణకు చికిత్స అందించేందుకు ఆర్ఎంపీని ఎందుకు పిలిపించారు? ఎవరి ఆదేశం మేరకు తీసుకొచ్చారు? ఆస్పత్రికి ఎందుకు తరలించలేదు? ఘటన గురించి మీకేం తెలుసు? స్టేషన్లో మీరు ఏం చేస్తుంటారు?’ అని సీబీఐ అధికారులు కృష్ణలంక ఠాణా సిబ్బందిపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. శనివారం రాత్రి వరకు స్టేషన్లో ఉండి సిబ్బందిని ప్రశ్నించారు.
కస్టడీలో తీవ్రంగా గాయపడిన సాయికృష్ణకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించేందుకు కృష్ణలంకకు చెందిన ఆర్ఎంపీ శివకుమార్ను బ్లూకోల్ట్స్ కానిస్టేబుల్ దర్కాబాబు స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు. సాయికృష్ణకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి చికిత్స చేశారు. తాను సీఐ నాగరాజు ఆదేశాల మేరకు ఆర్ఎంపీని తీసుకొచ్చానని దర్కాబాబు చెప్పినట్లు తెలిసింది. లాకప్ గదిలో రక్తపు మరకలు కనిపించకుండా పెయింట్ వేయించినట్లు చెప్పారని సమాచారం. సిబ్బంది తెలుగులో చెప్పే సమాధానాలను ఆంగ్లంలోకి తర్జుమా చేసేందుకు సీబీఐ అధికారులు అనువాదకుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
మొత్తం 11 సెక్షన్ల కింద సీబీఐ కేసు నమోదు : సాయికృష్ణ కేసులో ఆధారాల కోసం సీబీఐ దృష్టి సారించింది. దీనికోసం తమతో పాటు తీసుకొచ్చిన సీఎఫ్ఎస్ఎల్ (సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబరేటరీ) బృందంతో కలిసి నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. కృష్ణలంక స్టేషన్తో పాటు సాయికృష్ణ మరణించాడని సిట్ తేల్చిన పాత ఎన్హెచ్ఏఐ భవనాన్ని శోధించారు. నమూనాలను సేకరించారు, వాటిని హైదరాబాద్కు తరలించనున్నారు.
నేరస్థులను ఉంచే లాకప్లను పరిశీలించారు. స్టేషన్లోని సీసీ కెమెరాలు, రెండో అంతస్తు, టెర్రస్పైకి వెళ్లి పరిశీలించారు. కేసును పర్యవేక్షిస్తున్న సీబీఐ డీఐజీ శివసుబ్రమణి, దర్యాప్తు అధికారి నరేంద్రదేవ్తో కలిసి కృష్ణలంక స్టేషన్, పాత భవనాన్ని పరిశీలించారు. సీబీఐ బృందం ఒకటి శనివారం మధ్యాహ్నం పోలీసు కమిషనరేట్కు వెళ్లి, సీపీ రాజశేఖరబాబును కలిసింది. కస్టోడియల్ మృతి కేసులో పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంది. మొత్తం 11 సెక్షన్ల కింద సీబీఐ కేసు నమోదుచేసింది.
నిందితుల ఇళ్లలో తనిఖీలకు అనుమతి : మరోవైపు ఈ కేసులో కీలక నిందితులుగా భావిస్తున్న సురేష్ (ఏ4), వెంకటరాజు (ఏ7) ఇళ్లలో సోదాలకు అనుమతి కోరుతూ సీబీఐ అధికారులు న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనికి కోర్టు అనుమతించినట్లు తెలిసింది. సాయికృష్ణను కృష్ణలంక స్టేషన్లో ఉంచినప్పటి దృశ్యాలు అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఎన్వీఆర్లోని హార్డ్డిస్క్లను హోంగార్డు వెంకటరాజు తొలగించి, వాటి స్థానంలో కొత్తవి అమర్చాడు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ అశోక్ ఆదేశాలతోనే ఈ పని చేసినట్లు సిట్ ఇప్పటికే తేల్చింది. సీఐ నాగరాజుకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా సురేష్ ముద్రపడ్డాడు. వారి ఇళ్లలో తనిఖీల్లో కీలక ఆధారాలు లభించే అవకాశం ఉందని సీబీఐ భావిస్తోంది.
సీబీఐకి సాయికృష్ణ కేసు - సాధ్యమైనంత త్వరగా దర్యాప్తు పూర్తి చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశం
సాయికృష్ణ కేసులో కీలక ఆధారాలపై సీబీఐ ఫోకస్ - సిట్ నుంచి కేసు వివరాలు తీసుకున్న అధికారులు