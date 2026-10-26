'సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి ఎవరు తెచ్చారు?' - స్వర్గపురిలో సీబీఐ విచారణ
Saikrishna Custodial Death Case : సీబీఐ అధికారులు సాయికృష్ణ మృతి కేసులో దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. 3వ రోజు విజయవాడ కృష్ణలంక స్వర్గపురిలో సిబ్బందిని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:20 AM IST
CBI Ivestigation into Saikrishna Custodial Death Case : సాయికృష్ణ మృతి కేసు విచారణలో సీబీఐ అధికారులు దూకుడు పెంచారు. 3వ రోజు విజయవాడ కృష్ణలంక స్వర్గపురిలో సిబ్బందిని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మే 12వ తేదీన అర్ధరాత్రి సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఏం చేశారు? ఆరోజు విధుల్లో ఎవరు ఉన్నారు? అని ఆరా తీశారు. సిబ్బంది స్టేట్మెంట్స్ రికార్డు చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో సీబీఐ, ఫోరెన్సిక్ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.
సీబీఐ అధికారులు సాయికృష్ణ మృతి కేసులో దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. కృష్ణలంకలోని శ్మశానం, గుణదలలోని హోటల్లో సీబీఐ, ఫోరెన్సిక్ అధికారులు పరిశీలించారు. సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని శ్మశానంలోని 16వ ప్లాట్ఫారంపై దహనం చేసినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో గతంలోనే వెలుగుచూసింది. స్వర్గపురికి వెళ్లిన సీబీఐ అధికారులు అక్కడ పరిసరాలను పరిశీలించారు. మృతదేహాలను ఎక్కడ దహనం చేస్తారని అడిగి తెలుసుకున్నారు. రికార్డులను పరిశీలించి మొత్తం ఎంత మంది పని చేస్తున్నారని ఆరా తీశారు. మే 12న అర్ధరాత్రి సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి ఎవరు తెచ్చారు? ఆ సమయంలో ఎవరు విధుల్లో ఉన్నారు? అనే వివరాలు రాబట్టారు.
దహనం విషయంలో నిబంధనలు ఏంటి : సూర్యాస్తమ సమయం తర్వాత అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారని అక్కడి సిబ్బంది సీబీఐ అధికారులకు చెప్పారు. ఆరోజు ఏం జరిగిందో తమకు తెలియదని అన్నారు. అనాథ శవాల దహనం విషయంలో నిబంధనలు ఏమిటి? ఇందుకు ఎవరి అనుమతి అవసరం? అస్తికలను భద్రపరుస్తారా? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టారు. అనంతరం ప్లాట్ఫారాల వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించి ఫొటోలు తీసుకున్నారు. దహనం తర్వాత బూడిదను, వ్యర్థాలను ఎక్కడకు తరలిస్తారని అడగ్గా సింగ్నగర్ పైపుల రోడ్డులోని డంప్యార్డ్కు తరలిస్తారని సిబ్బంది వివరించినట్లు తెలిసింది. స్వర్గపురిలో పనిచేసే సిబ్బంది స్టేట్మెంట్లను రికార్డు చేసుకున్నారు.
స్వర్గపురిలోని కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ రవిని పిలిచి విద్యుత్, కట్టెల దహన వాటికల్లో సిబ్బంది ఎంత మంది ఉన్నారు? వారి విధులు ఏంటి? అని అడిగారు. సీసీ కెమెరాల గురించి సీబీఐ అధికారులు సిబ్బందిని ప్రశ్నించారు. జూన్ నెలలో మొత్తం 8 సీసీ కెమెరాలను అమర్చారని, నగరపాలికలోని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఫుటేజీ ఉంటుందని అన్నారు. సిబ్బంది ఫోన్ నంబర్లు తీసుకుని అవసరమైనప్పుడు పిలుస్తామని, రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
మే 8వ తేదీన సాయికృష్ణను తీసుకుని హెడ్కానిస్టేబుళ్లు నాని, బాబూరావు, సాంబయ్యలు గుణదల వెళ్లారు. ఆరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు గుణదలలోని హోటల్లో ఉన్నారు. సీబీఐ అధికారులు ఆ హోటల్కు వెళ్లి పరిశీలించారు. అక్కడి సిబ్బంది నుంచి వివరాలు రాబట్టారు. హోటల్కు వచ్చేటప్పటికి సాయికృష్ణ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఎంత సేపు ఉన్నారు? ఎవరెవరు వచ్చారు? అన్న సమాచారం తెలుసుకున్నారు.
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