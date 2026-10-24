సాయికృష్ణ కేసులో కీలక ఆధారాలపై సీబీఐ ఫోకస్ - సిట్ నుంచి కేసు వివరాలు తీసుకున్న అధికారులు
Sai Krishna Case:సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మృతి కేసులో సీబీఐ రంగంలోకి దిగింది.కేసులో కీలక నిందితులుగా ఉన్న హోంగార్డ్ రాజు, సీఐ స్నేహితుడు సురేష్ ఇళ్లలో తనిఖీలు చేసేందుకు కోర్టు నుంచి సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:18 PM IST
CBI Focuses On Sai Krishna Case : సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మృతి కేసులో సీబీఐ రంగంలోకి దిగింది. సిట్ నుంచి కేసు వివరాలు తీసుకున్న అధికారులు విజయవాడకు చేరుకున్నారు. కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్ రెండో అంతస్తును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సాయికృష్ణను ఏ విధంగా ఇంటరాగేషన్ చేశారో తెలుసుకుని నూతన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఆ కాపీని విజయవాడ సీబీఐ కోర్టులో సమర్పించారు. ఈ కేసును సీబీఐ డీఐజీ శివసుబ్రమణి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ కేసు గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోడానికి కేసుకు సంబంధించిన కీలక నిందితులుగా ఉన్న హోంగార్డ్ రాజు, సీఐ స్నేహితుడు సురేశ్ ఇళ్లలో తనిఖీలు చేసేందుకు కోర్టు నుంచి అధికారులు సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు చేరుకున్న సీబీఐ : సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ మరణంపై దర్యాప్తు చేపట్టేందుకు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రంగంలోకి దిగింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, ఈ కేసును స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ నుంచి సీబీఐకి అప్పగించగా, ఆ సంస్థకు చెందిన హైదరాబాద్ విభాగం దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. ఈ కేసును సీబీఐ డీఐజీ శివ సుబ్రహ్మణ్యం పర్యవేక్షిస్తుండగా, అదనపు ఎస్పీ నరేంద్ర దేవ్ దర్యాప్తు అధికారిగా నియమితులయ్యారు. గతంలో సిట్ గుర్తించిన ఏడుగురు వ్యక్తులను నిందితులుగా పేర్కొంటూ, కొత్తగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు చేరుకున్న సీబీఐ అధికారులు, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీని, సీల్డ్ కవర్లో ఉన్న మెమోరాండమ్ను కోర్టుకు సమర్పించి, కేసును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించారు. ప్రస్తుతం ఈ బృందం ఆటో నగర్లోని సీబీఐ క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోంది.
ఇళ్లల్లో సోదాలకు కోర్టు అనుమతి : కేసులో కీలక నిందితులుగా భావిస్తున్న ఏ-4 సురేశ్ , ఏ-7 వెంకటరాజు ఇళ్లల్లో సోదాలు చేసేందుకు కోర్టు అనుమతి కోరారు. న్యాయస్థానంలో సెర్చ్వారెంట్లకు సీబీఐ అధికారులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనికి కోర్టు అనుమతించినట్లు తెలిసింది. దీంతో వారి ఇళ్లల్లో సోదాలు నిర్వహించనున్నారు. సాయికృష్ణను కృష్ణలంక స్టేషన్లో ఉంచిన సమయంలోని దృశ్యాలు అక్కడి సీసీ టీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. ఎన్వీఆర్లోని హార్డ్డిస్క్లను హోంగార్డు వెంకటరాజు తొలగించి వాటి స్థానంలో కొత్తవి ఏర్పాటు చేశాడు. హెడ్కానిస్టేబుల్ అశోక్ ఆదేశాలతోనే ఈ పని చేసినట్లు సిట్ ఇప్పటికే తేల్చింది. సీఐ నాగరాజుకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా సురేశ్ ముద్రపడ్డాడు. వీరి ఇళ్ల తనిఖీల్లో కీలక ఆధారాలు లభించే అవకాశం ఉందని సీబీఐ భావిస్తోంది.
సిట్ డీఎస్పీ నుంచి సేకరించిన సమాచారం : అదనపు ఎస్పీ నరేంద్రదేవ్ నేతృత్వంలోని ఎనిమిది మందితో కూడిన సీబీఐ బృందం శుక్రవారం సాయంత్రం నగరంలోని కృష్ణలంక స్టేషన్కు వెళ్లింది. ఈ బృందానికి సిట్ అధికారులు సహాయం అందిస్తున్నారు. స్టేషన్లోని రెండో అంతస్తులోకి వెళ్లి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సాయికృష్ణను ఇదే ఫ్లోర్లో ఉంచినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అక్కడే లాకప్లో ఉంచడంతో పాటు, ఇంటరాగేషన్ చేసినట్లు గుర్తించారు. కేసుకు సంబంధించిన దస్త్రాలను సీబీఐ అధికారులు పరిశీలించారు. పలు అంశాలపై వివరాలను సిట్ డీఎస్పీ నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు స్టేషన్లోనే ఉన్నారు.
సాయికృష్ణ మృతి కేసు సీబీఐకి బదిలీ - నేటి నుంచి రంగంలోకి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ
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