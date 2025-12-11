వివేకా హత్యకేసులో తదుపరి దర్యాప్తునకు సీబీఐ కోర్టు అనుమతి
కిరణ్యాదవ్, అర్జున్రెడ్డిల సంబంధం తేల్చాలి - అనుబంధ అభియోగపత్రం దాఖలు చేయాలి - సునీత పిటిషన్పై సీబీఐ కోర్టు తీర్పు
CBI Court permission to Investigation in Viveka Murder Case : మాజీమంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కొన్ని అంశాలపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించడానికి సీబీఐకి అనుమతిస్తూ హైదరాబాద్లోని సీబీఐ కోర్టు బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దర్యాప్తుపై వివేకా కుమార్తె సునీత లేవనెత్తిన సందేహాల నేపథ్యంలో కొన్నింటిపై దర్యాప్తు కొనసాగించవచ్చని పేర్కొంది. వివేకా హత్యపై లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలంటూ ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సీబీఐ ప్రధానకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ టి.రఘురాం బుధవారం రాత్రి 9 గంటల తర్వాత తీర్పు వెలువరించారు. సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను పాక్షికంగా అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
7వ నిందితుడైన వైఎస్ భాస్కరరెడ్డి తమ్ముడు వైఎస్ ప్రకాష్రెడ్డి మనవడు అర్జున్రెడ్డికి, రెండో నిందితుడైన సునీల్యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్యాదవ్ ముందుగా హత్య సమాచారాన్ని ఇచ్చారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో అర్జున్రెడ్డి, కిరణ్యాదవ్ల ఫోన్ సంభాషణ (సీడీఆర్)పై దర్యాప్తు నిర్వహించి అనుబంధ అభియోగపత్రం దాఖలుచేయాలంటూ సీబీఐకి న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీచేశారు. కోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం సీబీఐ దర్యాప్తు కొనసాగించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే సునీత సందేహాలు వ్యక్తం చేసిన అందరిపైనా దర్యాప్తునకు అనుమతించడానికి నిరాకరించారు. ఈ దర్యాప్తును నెలలోగా పూర్తిచేయాలని గడువు విధించినట్లు సమాచారం. పూర్తి వివరాలకు తీర్పు ప్రతి వెలువడాల్సి ఉంది.
సునీత లేవనెత్తిన సందేహాలు
- హత్య జరిగిన రోజు అవినాష్రెడ్డి ఫోన్ వాడుకలోనే ఉందని, ఆయన జగన్కు చెప్పి ఉండవచ్చని సీబీఐ సందేహం వ్యక్తం చేసి వదిలేసింది. జగన్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారా లేదా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు జరగలేదు.
- మాజీ ఐఏఎస్ అజేయ కల్లం తన వాంగ్మూలంలో 5 గంటలకు మేనిఫెస్టోపై చర్చ జరుగుతుండగా ఫోన్ వచ్చిందని భారతి మనిషిని పంపడంతో జగన్ లోపలికి వెళ్లారని, తిరిగి వచ్చాక వివేకా చనిపోయినట్లు చెప్పారని వెల్లడించారు. భారతికి సమాచారం ఎలా వచ్చిందన్న దానిపై దర్యాప్తు కొనసాగించలేదు.
- సునీల్యాదవ్ సీడీఆర్ను పరిశీలిస్తే అవినాష్రెడ్డితో ఉన్నట్లు తేలుతోంది. సునీల్యాదవ్ స్నేహితుడు భరత్యాదవ్ పరస్పర విరుద్ధమైన వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు. మొదట వజ్రాల వ్యాపారంలో డబ్బు వస్తూనే ఇస్తానంటూ రూ.16లక్షలు తీసుకున్నట్లు చెప్పి, తర్వాత సునీత, ఆమె భర్త డబ్బులిచ్చారని మరోరకంగా వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.
- భరత్యాదవ్ పాత్రతో పాటు దస్తగిరితో ఆర్థిక వ్యవహారాలున్న న్యాయవాది ఓబుళరెడ్డి పాత్రపై దర్యాప్తు కొనసాగించలేదు.
- హత్య జరిగిన రోజు, తర్వాత అవినాష్రెడ్డి, సునీల్యాదవ్ల మధ్య జరిగిన సంభాషణలపై దర్యాప్తు జరగాలి.
- 2019 మార్చి 2019న అవినాష్రెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నారో ఆరా తీయాలి.
- వివేకా హత్య విషయంలో ఆయన పీఏ కృష్ణారెడ్డి పాత్రపై సందేహాలున్నాయి. వాటిపై లోతైన దర్యాప్తు జరపాలి.
- సంఘటనా స్థలంలో కృష్ణారెడ్డి సోదరుడు మనోహర్రెడ్డి ఉన్నారు. సాక్ష్యాల చెరిపివేతలో ఎవరెవరి పాత్ర ఉందో దర్యాప్తు చేయలేదు.
- నేరాన్ని అంగీకరిస్తే భాస్కరరెడ్డి, అవినాష్రెడ్డి రూ.10 కోట్లు ఇస్తామన్నారని గంగాధర్రెడ్డి వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఈ విషయాలన్నింటిపై దర్యాప్తుచేయాలి అని సునీత తన పిటిషన్లో కోరారు.
సీబీఐ కోర్టు ఆదేశాలు : అర్జున్రెడ్డికి 2019 మార్చి 15న తెల్లవారుజామున 1.42 గంటల సమయంలో అర్జున్ అన్నా వివేకం సర్ అని, సర్ చనిపోయాడు అన్నా అంటూ కిరణ్యాదవ్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది. అనుమానాలకు ఆస్కారమిస్తున్న ఈ మెసేజ్పై ఎలాంటి దర్యాప్తు జరపలేదన్నది సునీత ఆరోపణ. అందువల్ల వీరిద్దరి మధ్య సీడీఆర్పై దర్యాప్తు చేపట్టాలంటూ సీబీఐ కోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది.
