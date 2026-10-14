జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో కీలక పరిణామం - రోజువారీ విచారణకు సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయం
Jagan Assets Case: జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సీబీఐ కేసులతోపాటు ఈడీ కేసులనూ రోజువారీగా విచారించాలని సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. రోజువారీ విచారణకు హాజరుకావాలని ఈడీ న్యాయవాదులకు సూచించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:14 PM IST
CBI Court On YS Jagan Assets Case : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో రోజువారీ విచారణకు సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయించింది. సీబీఐ కేసులతో పాటు ఈడీ కేసులనూ రోజువారీగా విచారణకు హాజరుకావాలని ఈడీ న్యాయవాదులకు సూచించింది.
మాజీ సీఎం జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో రోజువారీ విచారణకు సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయించింది. సీబీఐ కేసులతో పాటు ఈడీ కేసులనూ రోజువారీగా విచారణకు హాజరుకావాలని ఈడీ న్యాయవాదులకు సూచించింది. సీబీఐ కోర్టులో 9 ఈడీ ఛార్జిషీట్లు పదేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. జగన్ సహా 70 మంది నిందితుల కేసుల విచారణపై CBI కోర్టు దృష్టి సారించింది. జగన్పై కేసు 2004-2009 మధ్య, దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో జరిగిన వ్యవహారాలకు సంబంధించింది. జగన్ క్విడ్ ప్రోకోకు పాల్పడ్డారని దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి భూములు, గనులు, నీరు, ప్రాజెక్టులు, లైసెన్సులు వంటి లబ్ధి పొందిన పారిశ్రామికవేత్తలు, కంపెనీలు ప్రతిఫలంగా జగన్కు చెందిన కంపెనీల్లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టారని అభియోగాలున్నాయి.
16 నెలలు చంచల్గూడ జైలులో : జగతి పబ్లికేషన్స్, సాక్షి పత్రిక, భారతి సిమెంట్స్, జననీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కార్మెల్ ఆసియా హోల్డింగ్స్ సండూర్ పవర్, హెటిరో కంపెనీల్లో షేర్లను వాస్తవ విలువ కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి పెట్టుబడులు పెట్టారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఈ కేసుల్లో 2012 మే 27న జగన్ను సీబీఐ అరెస్టు చేయగా 16 నెలలు చంచల్గూడ జైలులో ఉన్నారు. తర్వాత షరతులతో కూడిన బెయిల్పై విడుదలయ్యారు.
11 ఛార్జిషీట్లు, 120 మందికి పైగా నిందితులు : సీబీఐ మొత్తం 11 ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. వాటిలో 120 మందికి పైగా నిందితులు, 861 మంది సాక్షులు ఉన్నారు. ఈడీ కేసులు ఇంకా ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు తేలలేదు. ఇవి తేలితేనే ట్రయల్ మొదలవుతుంది. సీబీఐ అఫిడవిట్ ప్రకారం, ట్రయల్ కోర్టులో 86, హైకోర్టులో 27, సుప్రీంకోర్టులో 12 పిటిషన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 12 ఏళ్లలో 8 మంది జడ్జిలు బదిలీ అయ్యారు. ప్రతిసారీ విచారణ మళ్లీ మొదటి నుంచి మొదలవుతోంది. అన్ని కేసుల్లోనూ జగన్ నిందితుడు కాబట్టి, అన్ని కేసుల్లో ఒకేసారి వాదనలు వినిపిస్తామని జగన్, విజయసాయి రెడ్డి కోరారు. దీంతో విచారణ మరింత ఆలస్యం అయింది. ఇప్పటివరకు ఏ కేసులోనూ తుది తీర్పు రాలేదు. ఇవన్నీ ఇంకా ఆరోపణల దశలోనే ఉన్నాయి.
సీబీఐ కోర్టులో 9 ఈడీ ఛార్జిషీట్లు పదేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. జగన్ సహా 70 మంది నిందితుల కేసుల విచారణపై CBI కోర్టు దృష్టి సారించింది. ఈ తరుణంలో సోమవారం నుంచి ఈడీ కేసులనూ సీబీఐ కోర్టు విచారించే అవకాశం ఉంది.
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