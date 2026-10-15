జగన్కు బిగ్షాక్ - అక్రమాస్తుల కేసులో రోజువారీ విచారణ షురూ
CBI Court on Jagan Cases: జగన్ అక్రమస్తుల కేసులో ఈడీ పిటిషన్లపై సీబీఐ కోర్టు రోజువారీ విచారణ ప్రారంభించింది. అరబిందో, హెటిరో సంస్థల కేసులో జగన్ డిఛార్జీ పిటిషన్పై కోర్టు విచారణ చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:26 PM IST
CBI Court Hearing on ED Petitions in Jagan Assets Cases : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో ఈడీ పిటిషన్లపై సీబీఐ కోర్టు రోజువారీ విచారణ ప్రారంభించింది. అరబిందో, హెటిరో సంస్థల కేసులో జగన్ దాఖలు చేసిన డిశ్చార్జీ పిటిషన్పై సీబీఐ కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పట్టాభి రామారావు విచారణ చేపట్టారు. ప్రధాన నిందితుడు జగన్ దాఖలు చేసిన డిశ్చార్జి పిటిషన్పై ఆయన తరపు న్యాయవాది అశోక్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు వర్తించదని, క్రిమినల్ కేసు తేలకుండా ఈడీ కేసు నమోదు చేయడం చెల్లదని ఆయన వాదించారు.
జగన్ అక్రమాస్తులకు సంబంధించి 2006 నుంచి 2021 వరకు ఈడీ తొమ్మిది ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. ఈ ఛార్జిషీట్ల అన్నింటిలోనూ జగన్ ఏ1 నిందితుడిగా ఉన్నారు. జగన్ కేసుల్లో అటు సీబీఐ దాఖలు చేసిన 11 ఛార్జిషీట్లపై మాత్రమే ఇప్పటి వరకు రోజువారీ విచారణ చేపడుతోంది. ఈ విచారణ పూర్తయిన తర్వాతే ఈడీ కేసుల విచారణ ప్రారంభమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈడీ తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. సీబీఐ కోర్టులో తాము నమోదు చేసిన 9 కేసుల విచారణలో కదలిక లేదని ఆ పిటిషన్లో పేర్కొంది. దీంతో ఇకపై ఈడీ కేసుల్లోనూ రోజువారీ విచారణకు సీబీఐ కోర్టు అంగీకరించింది. సీబీఐ, ఈడీ కేసులపై కోర్టుకు లభించే సమయాన్ని బట్టి రెండింటిపై విచారణ చేపడుతున్నారు.
వాస్తవ ధర కంటే అధికంగా పెట్టుబడులు : వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా హెటిరో, అరబిందోలకు తెలంగాణలోని జడ్చర్లలో చెరో 75 ఎకరాల భూకేటాయింపులకు ప్రతిఫలంగా అరబిందో, ట్రైడెంట్ రూ.10 కోట్లు, హెటిరో రూ.19 కోట్ల 50 లక్షలు ఆయన కుమారుడు జగన్ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాయని ఈడీ కేసు నమోదు చేసింది. ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి పొందినందుకు ప్రతిఫలంగా లబ్ధిదారులు జగన్కు చెందిన జగతి పబ్లికేషన్స్, భారతి సిమెంట్స్ తదితర కంపెనీల్లో షేర్ వాస్తవ ధర కంటే అధిక ప్రీమియంతో పెట్టుబడులు పెట్టారని ఈడీ వాదిస్తోంది.
సీబీఐ ఛార్జిషీట్ ఆధారంగా పీఎంఎల్ఏ కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ ఈ ఒక్క కేసులోనే రూ.51 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసింది. హెటిరో డ్రగ్స్కు చెందిన 35 ఎకరాల భూమి, రూ.3 కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, అరబిందో ఫార్మాకు చెందిన 96 ఎకరాల భూమి, రూ.3 కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, జననీ ఇన్ఫ్రాకు చెందిన 13 ఎకరాలకు పైగా భూమి, జగతి పబ్లికేషన్స్కు చెందిన రూ.14.5 కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఈడీ జప్తులో ఉన్నాయి.
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