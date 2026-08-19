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విజయవాడలో భారీ కార్పొరేట్ మోసం - తప్పుడు లెక్కలతో యూబీఐకి రూ.26 కోట్ల కుచ్చుటోపీ

ఓంకార విజయలక్ష్మి స్టిప్స్ర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సహా డైరెక్టర్లైన మరో నలుగురిపై సీబీఐ కేసు నమోదు - ​తప్పుడు ఆర్థిక నివేదికలు, పత్రాలతో సూర్యారావుపేట యూబీఐ బ్రాంచ్ నుంచి భారీగా రుణం

​Vijayawada UBI Loan Fraud
​Vijayawada UBI Loan Fraud (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:19 AM IST

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​Vijayawada UBI Loan Fraud : అంతా కుమ్మక్కై, తప్పుడు ఆర్థిక సమాచారంతో స్టాక్‌ను పెంచి చూపించారు. కీలకమైన పలు అంశాలను దాచిపెట్టి యూబీఐ నుంచి మోసపూరితంగా రుణం పొందారు. అనంతరం నిందితులు డొల్ల సంస్థల ద్వారా రుణాన్ని మళ్లించి బ్యాంకుకు భారీ నష్టాన్ని కలగజేశారు. విజయవాడలో వెలుగుచూసిన కార్పొరేట్‌ మోసంపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. యూబీఐ ఏజీఎం శ్రీకాంత పాత్రో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఓంకార విజయలక్ష్మి స్టిప్స్ర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (ఏ1), డైరెక్టర్లైన కోట భాను ప్రసాద్‌ (ఏ2), కోట శ్రావణి (ఏ3), కోట పృథ్వీ వెంకట తేజ (ఏ4), కోట రాహుల్‌ సాయి బాలాజీ (ఏ5)తో పాటు గుర్తుతెలియని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులను ఇందులో నిందితులుగా సీబీఐ చేర్చింది.

ఓంకార విజయలక్ష్మి స్టిప్స్ర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ను 2017లో ఏర్పాటైంది. గాల్వనైజ్డ్‌ పైపులు, ఇతర ఉక్కు ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది. 2024లో కంపెనీ డైరెక్టర్లైన కోట భాను ప్రసాద్, కోట శ్రావణి, కోట పృథ్వీ వెంకట తోజ, కోట రాహుల్‌ సాయి బాలాజీ తప్పుడు ఆర్థిక నివేదికలు, ఇతర పత్రాలతో నగరంలోని సూర్యారావుపేటలోని యూబీఐ శాఖను సంప్రదించారు. గతంలో కరూర్‌ వైశ్యా బ్యాంకులో తీసుకున్న రుణాన్ని యూబీఐకి బదిలీ చేసుకున్నారు.

రూ. 25 లక్షల విలువైన నిల్వలు : డైరెక్టర్లు సమర్పించిన దరఖాస్తులు, పత్రాల ఆధారంగా యూబీఐ, 2024, ఫిబ్రవరి 22న రూ. 24 కోట్ల విలువైన రుణం మంజూరు చేసింది. దీనికి హామీగా సరకు, ప్లాంట్, యంత్రాలను పెట్టారు. 2025, మే 17న రుణాన్ని రెన్యువల్‌ చేశారు. ఆ సమయంలో యూనిట్‌ను తనిఖీ చేయగా, గణనీయమైన తేడా కనిపించింది. రూ.23.85 కోట్ల సరకుకు గాను అక్కడ రూ. 25 లక్షల విలువైన నిల్వలు మాత్రమే ఉన్నాయి. స్టాక్‌ ఆడిట్‌లోనూ తేడాలను గుర్తించారు.

టాటా క్యాపిటల్‌ ఫైనాన్స్‌ సర్వీసెస్‌ నుంచి తీసుకున్న రూ.2.10 కోట్ల రుణం గురించి కూడా వెల్లడించకుండా దాచిపెట్టారు. రుణం మంజూరైన తేదీ నుంచి ఆరు నెలల్లోనే ఇద్దరు డైరెక్టర్లు రాజీనామా చేశారు. యాజమాన్య మార్పునకు సంబంధించి సంబంధిత ముందస్తు అనుమతి కూడా పొందలేదు. ఆ ఇద్దరు డైరెక్టర్లు మెస్సర్స్‌ నెర్రో స్టీల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ అనే పేరుతో ఒక కొత్త కంపెనీని ప్రారంభించారు. దీనికి కెనరా బ్యాంకులో రూ. 6 కోట్లు చెల్లించాల్సిన రుణం కూడా ఉంది.

రూ.26.05 కోట్లకు బకాయిలు : అనుమతి లేకుండానే ఆడిటర్లను కూడా మార్చారు. బ్యాంకుకు సమాచారం ఇవ్వకుండా యూనిట్‌ నుంచి స్టాక్‌ను తరలించారు. ప్రధాన చెల్లింపులు మారుతీ ట్రేడర్స్‌ పేరు మీద జరిగాయి. రూ. 67.54 కోట్ల రుణాలలో రూ. 32.19 కోట్ల మేర ఎక్కువ జమలు దుర్గా భవానీ స్టీల్స్‌ పేరున జరిగాయి. వీటిని వ్యాపారంలో చూపించలేదు. ఈ రెండు సంస్థలు 2024 సంవత్సరంలో ఏర్పాటయ్యాయి. ఇంకా కార్యకలాపాలు కూడా ప్రారంభించలేదు. కంపెనీ రుణ అర్హతను పెంచుకునేందుకు, నిధులను పక్కదారి పట్టించేందుకు, టర్నోవర్‌ను కృత్రిమంగా పెంచేందుకే వీటిని ఉపయోగించారు. వడ్డీ చెల్లించకపోవడంతో పెరిగిపోయి రూ.26.05 కోట్లకు బకాయిలు చేరాయి. దీని వల్ల బ్యాంకుకు నష్టం వాటిల్లింది.

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