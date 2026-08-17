విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో అక్రమాల అనకొండలు - వెలుగులోకి వస్తున్న భారీ కుంభకోణాలు
విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో సీబీఐకి ఫిర్యాదుల వెల్లువ - అడ్డంగా దొరికిన సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజినీర్ - అమృత్ భారత్ స్టేషన్లలో అక్రమాలపై ఫిర్యాదులు - సీబీఐ విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:43 PM IST
Vijayawada Railway Division Scam : విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ కేంద్రంగా జరిగే అక్రమాలపై సీబీఐ దృష్టి సారించడంతో భారీ కుంభకోణాలే వెలుగులోనికి వస్తున్నాయి. తాజాగా రూ.15 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ బాపిరాజు అనే సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజినీర్ సీబీఐకి అడ్డంగా దొరకడం సంచలనంగా మారింది. రూ.179 కోట్ల 50లక్షల విలువైన ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ పనిని అనుకున్న లక్ష్యం కంటే ముందుగానే పూర్తిచేసినట్టుగా తేదీలను మార్చేసి గుత్తేదారు సంస్థకు రూ.7 కోట్లను బోనస్గా రైల్వే నుంచి ఇప్పించినందుకు రూ.15 లక్షలు లంచం తీసుకుంటున్నట్టు సీబీకి ఫిర్యాదు అందింది. దీంతో కాపుకాసి రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలోని ఇంజినీరింగ్ పనులు సహా పలు విభాగాల్లో అక్రమాలపై గత కొంత కాలంగా సీబీఐకి నేరుగా ఫిర్యాదులు వెళుతున్నాయి. డివిజన్ పరిధిలో ఆధునికీకరిస్తున్న అమృత్ భారత్ రైల్వేస్టేషన్ల ఇంజినీరింగ్ పనుల్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటూ సీబీఐకి ఫిర్యాదులు గత కొంత కాలంగా అందాయి. ఇటీవల ప్రారంభించిన రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులను రూ.150 కోట్లతో చేపట్టారు. ఈ పనుల్లో భారీగా అక్రమాలు జరిగినట్టు సీబీఐకి ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. దీనిపై ప్రస్తుతం విచారణ జరుగుతోంది.
టెక్నికల్ నుంచి నాన్టెక్నికల్కు వెళ్లేందుకు 300-400 మంది ఉద్యోగులకు విజయవాడ రైల్వే ఆసుపత్రిలో గత కొన్నేళ్లలో మెడికల్ అన్ఫిట్ ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ అయినట్టు తెలుస్తోంది. దీనిపైనా సీబీఐ లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. లోకో పైలట్లు, గార్డులు, టెక్నికల్ స్టాఫ్నకు ఈ అన్ఫిట్ పత్రాలను జారీ చేసి రూ.10 కోట్ల వరకూ స్కాం చేసినట్టు సమాచారం. 4 నెలల క్రితం విజయవాడ రైల్వే ఆసుపత్రిలో ఒక వైద్యుడిని సీబీఐ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
రైల్వే స్క్రాప్ డిపోలో అవకతవకలు : రాయనపాడులోని రైల్వే స్క్రాప్ డిపోలోనూ భారీగా అవకతవకలు జరుగుతున్నట్టు సీబీఐకి ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలోని తుక్కు మొత్తం ఈ డిపోకు వస్తుంది. అన్ని రైల్వే కార్యాలయాల నుంచి ఇక్కడికి ఐరన్, ప్లాస్టిక్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల తుక్కు వస్తుంది. వీటిలో భారీగా అక్రమాలు జరుగుతున్నట్టు ఫిర్యాదులున్నాయి. దీనిపైనా సీబీఐ విచారణ చేస్తోంది.
రైల్వే శాఖలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ మచిలీపట్నం, విజయవాడ కేంద్రంగా కిషోర్ అనే రైల్వే ఉద్యోగి రూ.5 కోట్ల వరకూ వసూళ్లు చేసినట్టు సమాచారం. విజయవాడ డీఆర్ఎం కార్యాలయం అధికారుల వద్ద పనిచేసే కొందరు కింది స్థాయి సిబ్బంది సహకారంతో ఈ దందాను కొనసాగించాడు. దీనిపైనా సీబీఐకి ఫిర్యాదులు అందడంతో ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రైల్వే క్వార్టర్స్ కేటాయిస్తున్నారని పలువురు ఉద్యోగులు డీఆర్ఎంకు సైతం ఫిర్యాదు చేశారు. క్వార్టర్స్ కోసం కూడా నకిలీ మెడికల్ ధ్రువీకరణ పత్రాలను కొందరు దళాలరులు తయారుచేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులున్నాయి.
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