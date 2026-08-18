లంచం కేసులో మైనింగ్ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అరెస్ట్ - సెప్టెంబర్ 1 వరకు రిమాండ్ విధింపు
లంచం తీసుకుంటుండగా డీజీఎంఎస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సహా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిన సీబీఐ - నిందితులకు సెప్టెంబర్ 1 వరకు రిమాండ్ విధించిన విజయవాడ సీబీఐ కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:07 PM IST
CBI Nabs Mining DD in Bribe Case : గనుల భద్రత పర్యవేక్షించే అత్యున్నత సంస్థ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ మైన్స్ సేఫ్టీ (డీజీఎంఎస్)కు చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారి అవినీతి కేసులో సీబీఐకి పట్టుబడ్డారు. హైదరాబాద్లోని డీజీఎంఎస్ సౌత్ సెంట్రల్ జోన్, రీజియన్-3 మైనింగ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శివశంకర్ తన విధుల్లో భాగంగా ఓ ప్రైవేట్ మైనింగ్ కంపెనీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించేందుకు రూ.2 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థకు చిక్కారు. ఈ కేసులో డిప్యూటీ డైరెక్టరెట్తో పాటు మరో ఇద్దరిని సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది.
ప్రకాశం జిల్లాలోని ఓ మైనింగ్ క్వారీలో ఈ ఏడాది జూన్ 25న ఓ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత సదరు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శివశంకర్పై ఉంది. అయితే క్వారీ యాజమాన్యానికి అనుకూలంగా నివేదిక ఇచ్చేందుకు, అలాగే ఈ కేసు నుంచి వారిని తప్పించేందుకు అతను భారీగా లంచం డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో మైనింగ్ సంస్థ ప్రతినిధులు ఓ మధ్యవర్తి ద్వారా శివశంకర్ను ఆశ్రయించి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.
DGMS Hyderabad Bribery Case : ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా మధ్యవర్తి ద్వారా శివశంకర్కు ఇప్పటికే రూ.లక్ష ముట్టజెప్పినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. తదుపరి విడత కింద మరో రూ.2 లక్షల నగదును ఈనెల 17న ఒంగోలులో అందజేసేలా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. దీనిపై ముందే పక్కా సమాచారం అందుకున్న సీబీఐ అధికారులు వ్యూహాత్మకంగా వల పన్నారు. ఒంగోలులో మధ్యవర్తి నుంచి శివశంకర్ రూ.2 లక్షలు లంచం తీసుకుంటుండగా అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. లంచం డబ్బును అక్కడికక్కడే స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత నిందితులకు చెందిన హైదరాబాద్, కడప, ఒంగోలులోని ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో సీబీఐ అధికారులు ఏకకాలంలో విస్తృత సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఇంకెవరి పాత్రైనా ఉందా? అన్న కోణంలో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని సీబీఐ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అనంతరం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శివశంకర్తో పాటు మరో ఇద్దరిని ఇవాళ విజయవాడ సీబీఐ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఈ క్రమంలోనే న్యాయస్థానం ముగ్గురికి సెప్టెంబర్ 1 వరకు రిమాండ్ విధించింది.
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