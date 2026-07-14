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"జగన్‌ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులన్నీ క్విడ్‌ ప్రోకోనే" - తెలంగాణ హైకోర్టులో సీబీఐ వాదనలు

జగన్‌ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో తెలంగాణ హైకోర్టులో వాదనలు - ఆయన కంపెనీల్లో పెట్టుబడులన్నీ క్విడ్‌ ప్రోకోనే అని సీబీఐ వాదన - కేసు కొట్టివేయాలని కోరుతూ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించిన దాల్మియా సిమెంట్స్‌

Telangana High Court against Dalmia Cements
Telangana High Court against Dalmia Cements (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 11:53 AM IST

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Telangana High Court against Dalmia Cements : జగన్‌ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో దాల్మియా సిమెంట్స్‌తో సహా పలు సంస్థలు కేవలం లాభాల కోసమే వై.ఎస్‌.జగన్‌మోహన్‌రెడ్డికి చెందిన కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టామని చెబుతున్నప్పటికీ, అందులో వాస్తవం లేదని సీబీఐ తెలంగాణ హైకోర్టుకు నివేదించింది. అయితే అప్పటి ప్రభుత్వం నుంచి అనుచిత లబ్ధిని పొందిన వారే, ముడుపుల రూపేణా జగన్‌ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారని తెలంగాణ హైకోర్టుకు సీబీఐ నివేదిక సమర్పించింది.

అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్‌ కంపెనీల్లో జరిగిన పెట్టుబడులన్నీ క్విడ్‌ ప్రోకో ఒప్పందంలో భాగమేనని సీబీఐ వాదనలు వినిపించింది. ఇదే విషయాన్ని తెలంగాణ హైకర్టు సహా సుప్రీంకోర్టు కూడా పలు సందర్భాల్లో తేల్చి చెప్పిందని సీబీఐ పేర్కొంది. జగన్‌ అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో సీబీఐ కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ దాల్మియా సిమెంట్స్‌ సంస్థ తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ కె.సుజన సోమవారం విచారణ చేపట్టారగా, సీబీఐ తరఫున ప్రత్యేక న్యాయవాది శ్రీనివాస్‌ కపాటియా వాదనలు వినిపించారు.

అక్రమంగా కట్టబెట్టింది: కడప జిల్లా మైలవరం మండలం తలమంచిపట్నం, నవాబ్‌పేటలో 407.05 హెక్టార్ల లీజును అప్పటి ప్రభుత్వం అక్రమ పద్ధతుల్లో దాల్మియా సిమెంట్స్‌కు కట్టబెట్టిందని తెలిపారు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా దాల్మియా సిమెంట్స్‌ జగన్‌కు చెందిన కంపెనీలో 95 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిందన్నారు. 1997లో జయా మినరల్స్‌ సున్నపురాయి నిక్షేపాల నిమిత్తం ప్రాస్పెక్టింగ్‌ లీజుకు దరఖాస్తు చేసింది. దరఖాస్తులో పేర్కొన్న చిరునామాలో ఆ కంపెనీ లేదన్న కారణంగానే దానిని పక్కన పెట్టారు.

భిన్నమైన నిర్ణయాలు కుట్రలో భాగమే: అనంతరం 2004లో జయా మినరల్స్‌ను స్వాధీనానికి సజ్జల దివాకర్‌రెడ్డికి చెందిన ఈశ్వర్‌ సిమెంట్స్‌ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఒప్పందం కూడా పాత తేదీతో చేసుకున్నట్లు ఉంది. ఒప్పందం కుదిరిన తేదీకి, స్టాంపు కొనుగోలు తేదీకి అసలు పొంతనే లేదు. తర్వాత జయా మినరల్స్‌ కోరిన లీజును తమకు బదిలీ చేయాలంటూ ఈశ్వర్‌ సిమెంట్స్‌ దరఖాస్తు చేసింది. అధికారులు 407 హెక్టార్లకు లీజు మంజూరు చేశారు. తర్వాత ఆ లీజును దాల్మియా సిమెంట్స్‌కు బదిలీ చేశారు. ఒక వ్యవహారానికి సంబంధించి భిన్నమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కుట్రలో భాగమే.

పెన్​డ్రైవ్​లో కీలక ఆధారం: ముడుపుల చెల్లింపు కింద పెట్టిన వాటాలను విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన రూ.146 కోట్లు దాల్మియా సిమెంట్స్‌ సంస్థకు అందలేదు. ఆ నిధులూ జగన్‌కు చేరినట్లు కీలక ఆధారం పెన్‌డ్రైవ్‌లో ఉందన్నారు. పెన్‌డ్రైవ్‌ను ఆధారంగా పరిగణిస్తూ సీబీఐ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని గుర్తుచేశారు. దాన్ని ఆధారంగా తీసుకోవడం ఎవిడెన్స్‌ చట్టం కింద చెల్లదనడం సరికాదన్నారు.

అసలు జయా మినరల్స్, ఈశ్వర్‌ సిమెంట్స్‌ కాగితాల్లోనే ఉన్నాయని, వాస్తవంగా ఈ కంపెనీలు లేవని చెప్పారు. ఈశ్వర్‌ సిమెంట్స్‌కు చెందిన లీజును దాల్మియాకు బదలాయించడంలోనూ అక్రమాలేనని సీబీఐ న్యాయవాది వివరించారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి తదుపరి విచారణను ఈనెల 16కు వాయిదా వేశారు.

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TAGGED:

JAGAN ILLEGAL ASSETS CASE
DALMIA CEMENT PETITION
TG HC AGAINST ON DALMIA CEMENTS
జగన్‌ అక్రమాస్తుల వ్యవహారం
TG HIGH COURT ON JAGAN CASE

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