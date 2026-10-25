సన్నబియ్యం సరఫరాలో అక్రమాలపై రంగంలోకి సీఐడీ - 14 మంది మిల్లర్లు అరెస్ట్
Rice Millers Into Custody At Huzurabad : నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ములుగు జిల్లాల్లోని 16 రైస్ మిల్లులపై సీబీసీఐడీ అధికారులు దాడులు జరిపారు. 14 మంది మిల్లర్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
Published : October 25, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:59 PM IST
Rice Millers Into Custody At Huzurabad : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైస్ మిల్లర్ల అక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నాణ్యమైన సన్న రకం ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించి, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి దొడ్డు రకం బియ్యం అప్పగిస్తున్న అక్రమార్కులపై సీఐడీ విభాగాన్ని రంగంలోకి దించింది. పౌర సరఫరాల సంస్థ అధికారుల ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ చేపట్టిన దర్యాప్తు బృందం, ఇప్పటికే మూడు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, 14 మంది మిల్లర్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
బహిరంగ మార్కెట్లో అధిక ధరలకు అమ్మకం
2025–26 ఖరీఫ్ సీజన్లో పౌర సరఫరాల శాఖ 71.86 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించింది. ఇందులో భాగంగా ఎఫ్సీఐకి 59.60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం అప్పగించాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయాల్సిన సన్నలు రకం ధాన్యాన్ని, మిల్లింగ్ కోసం తీసుకున్న కొందరు మిల్లర్లు, ఆ ధాన్యాన్ని బహిరంగ మార్కెట్లో అధిక ధరలకు అమ్ముకున్నట్లు అధికారుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఆ స్థానంలో బయటి రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పించిన నాసిరకం, చౌకైన దొడ్డు బియ్యాన్ని ఎఫ్సీఐకి పంపి మోసానికి పాల్పడ్డారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలు రైస్ మిల్లుల్లో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో, ఈ అక్రమాలు వెలుగుచూశాయి. మిల్లుల నుంచి సేకరించిన శాంపిళ్లను ల్యాబ్కు పంపించగా అవి సన్న రకం బియ్యం కాదని తేలినట్లు అధికారులు సృష్టం చేశారు.
మూడు జిల్లాలో 14 మంది అరెస్టు
నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ములుగు జిల్లాల్లోని 16 రైస్ మిల్లులు సన్న రకం కేటాయింపులకు బదులుగా 3,385.820 మెట్రిక్ టన్నుల దొడ్డు బియ్యాన్ని అప్పగించారని దర్యాప్తులో అధికారులు వెల్లడించారు. దీనివల్ల బోనస్ రూపంలోనే ప్రభుత్వానికి రూ.1.69 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని తేల్చారు. మరో 45,414 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని మళ్లించేందుకు కుట్ర పన్నగా, పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు సకాలంలో స్పందించి సరఫరాలను నిలిపివేశారు. దీంతో రూ.242 కోట్ల బోనస్ సొమ్ము దుర్వినియోగం కాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
ధాన్యం అక్రమ మళ్లింపు, నమ్మకద్రోహం, కుట్రపూరితంగా ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండి కొట్టడం, వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణల ఆధారంగా సీఐడీ అధికారులు రంగంలోకి దిగి మొత్తంగా 14 మందిని అరెస్టు చేశారు. ములుగు రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాదం ప్రవీణ్ను జాకారం జాతీయ రహదారిపై సీఐడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కరీంనగర్లోని జమ్మికుంట సీఐడీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించి, బియ్యం మళ్లింపు వ్యవహారంలో ముగ్గురు కీలక మిల్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు. హుజూరాబాద్ వరలక్ష్మి రైస్ మిల్ యజమానిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
సివిల్ సప్లైస్ అధికారుల పాత్రపై ఆరా
ప్రభుత్వాన్నికి బకాయిలు చెల్లించని డిఫాల్టర్ మిల్లర్ల మిల్లులు, యంత్రాలు, రవాణా వాహనాలు, వ్యక్తిగత ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు చట్టపరమైన ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. అక్రమార్కుల బ్యాంకు ఖాతాలను నిలిపివేసేందుకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. గడిచిన పదేళ్లకుపైగా జరిగిన సీఎంఆర్ లావాదేవీలపై సమగ్ర ఆడిట్కు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ధాన్యం కేటాయింపులు, కన్వర్షన్ అనుమతుల్లో సివిల్ సప్లైస్ అధికారుల పాత్ర ఉందా అనే కోణంలో సీఐడీ ఆధారాలు సేకరిస్తోంది.