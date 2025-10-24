ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో కార్గో వల్లే తీవ్ర ప్రమాదం : ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల అభిప్రాయం
కర్నూలులో బస్సు అగ్ని ప్రమాదంతో మరోసారి ప్రైవేటు బస్సుల్లో బయటపడ్డ భద్రతా లోపాలు - ఎలాంటి భద్రతాపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదన్న నిపుణులు - నేషనల్ లెవెల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్లు
Published : October 24, 2025 at 5:30 PM IST
Kurnool Bus Fire Tragedy : కర్నూలులో జరిగిన ప్రైవేటు బస్సు అగ్ని ప్రమాదం ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఇలాంటి ఘోర అగ్ని ప్రమాదాలు పదేపదే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో భద్రత లోపాలు ఏమిటి? అనే అంశాలపై అగ్ని ప్రమాదాల ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు అలీ ఖాన్తో ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్కు వివరాలను వెల్లడించారు.
ఒక బస్సు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఒకటే కారణం ఉండదని, అనేక కారణాలు ఉంటాయని అగ్ని ప్రమాదాల ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు అలీ ఖాన్ తెలిపారు. ఇక్కడ టూ వీలర్ పక్కనుంచి బస్సు టైర్ల కిందకు వెళ్లి గాలి లీక్ అయి టైర్లు పేలితే బస్సు బోల్తా పడి కొంచెం మంది ప్రాణాలు అయినా దక్కేవన్నారు. కానీ ఇక్కడ టూ వీలర్ బస్సు కిందకు వెళ్లి ఇరుక్కోవడం వల్ల ఆ బైక్ పెట్రోల్ లీకై అది మెల్లగా మంటలు అంటుకున్నాయని తెలిపారు.
బస్సులో ఉండే కార్గో వల్లే తీవ్ర ప్రమాదం : ఇంత పెద్దగా బస్సు ప్రమాదం జరగడానికి ప్రధాన కారణం మాత్రం బస్సులో ఉండే కార్గోనే అని ఆయన చెప్పారు. దీంతో ప్రయాణికులు అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి సమయం అనేది దొరకలేదన్నారు.
స్లీపర్ బస్సులో ప్రమాదాలకు కారణాలు :
- ఈ స్లీపర్ బస్సు లోపల మనుషులు వెళ్లడానికి స్థలం ఉండదు
- ఎమర్జెన్సీ అలారం ఉండదు
- స్లీపర్ బస్సులో ప్రయాణికులు పడుకుని ఉండటం ఒక కారణం
- బస్సు లోపలి డిజైన్
- ఎప్పుడైతే పాలీ యూరిథిన్ ఫోం మండుతుందో అది కాలినప్పుడు దాని నుంచి చెలరేగిన మంట(విషపూరితమైన పొగ) వల్ల మనిషి స్పృహ తప్పి పడిపోతాడు. దీనివల్ల మనిషి చనిపోతాడు.
- ఒక్కో కిటికీల ఒక్కో సుత్తి ఉండాలి. ఇది 2018 మోడల్ బస్సు కావడం వల్ల ఈ సౌకర్యం ఉందో లేదో తెలియదు. ఈ సదుపాయం ఉంటే మనిషి దాన్ని పగులగొట్టి బయటకు దూకేయవచ్చు.
- ప్రైవేటు బస్సులు మితిమీరిన వేగం కూడా కారణమే.
పాలెం బస్సు ఘటనతోనే నేషనల్ కమిటీ వేయాల్సింది : పాలెం ఘటన జరిగిన తర్వాతనే దేశం మొత్తం ఏకమై నేషనల్ లెవెల్లో కమిటీ వేస్తే వాల్వా బస్సులకు సంబంధించి నేషనల్ లెవెల్లో ఒక కమిటీని వేస్తే దాంట్లో డిజైన్ను మార్చవచ్చు. ఇలాంటి కమిటీల వల్ల ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చు. అలాగే ప్రమాద తీవ్రతలను కూడా కొంత వరకు తగ్గించవచ్చు. పది రోజుల క్రితం రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్లో కూడా ప్రైవేటు బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో 20 మంది మరణించారు. ఇలాంటి మరణాలు జరగకుండా ఉండాలంటే కచ్చితంగా నేషనల్ లెవెల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి.
డ్రైవర్స్కు శిక్షణతో పాటు అవగాహన : భారతదేశంలో డ్రైవర్కి క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు. కేవలం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటే మాత్రమే సరిపోతుంది. ఈ డ్రైవర్లకే శిక్షణ ఇచ్చి, అవగాహన అనేది కల్పిస్తే ఇలాంటి ప్రమాదాలను చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. బస్సు ఆపరేటర్లు గానీ, డ్రైవర్లు గానీ బస్సు సేఫ్టీ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు బస్సు ఆపరేటర్లు, డ్రైవర్లకు అవగాహన కార్యక్రమం లాంటిది ఏర్పాటు చేయాలి.
