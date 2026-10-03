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రాష్ట్రానికి అమెరికాకు చెందిన క్యాటర్‌పిల్లర్‌ - శ్రీసిటీలో రూ.150 కోట్లతో పరిశ్రమ

అమెరికా తర్వాత మన దేశంలోని తమిళనాడులో తయారీ యూనిట్‌ను క్యాటర్‌పిల్లర్‌ ఏర్పాటు చేసింది. ‘పారిశ్రామిక పాలసీ 2024-29’ కింద ఐదేళ్ల వ్యవధిలో 10బిలియన్‌ అమెరికా డాలర్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

US based Caterpillar to state
శ్రీసిటీలో రూ.150 కోట్లతో పరిశ్రమ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 12:56 PM IST

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Caterpillar Investing Rs150 Crore in Sri City: ఫార్చ్యూన్‌-500 కంపెనీ అయిన అమెరికాకు చెందిన అగ్రగామి సంస్థ క్యాటర్‌పిల్లర్‌ ఇన్‌కార్పొరేషన్‌ రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడితో తిరుపతి జిల్లా శ్రీసిటీలో తయారీ యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2028 డిసెంబరు నాటికి యూనిట్‌ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి ఉత్పత్తిలోకి తీసుకురానున్నట్లు సంస్థ డీపీఆర్‌లో పేర్కొంది. ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతులు ఇచ్చింది. భారీ నిర్మాణాలు, మైనింగ్‌ పరికరాలు, పరిశ్రమల్లో వినియోగించే టర్బైన్‌ల తయారీలో ఈ సంస్థకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది.

రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే యూనిట్‌ ద్వారా బుల్డోజర్లు, వీల్‌ లోడర్లు, భారీ మైనింగ్‌ ట్రక్కులు, గనుల్లో తవ్వకాలకు వినియోగించే హైడ్రాలిక్‌ మైనింగ్‌ యంత్రాలను సంస్థ తయారు చేయనుంది. భవిష్యత్తులో ప్రాజెక్టును మరింత విస్తరించడంతో పాటు అనుబంధ పరిశ్రమల ఏర్పాటు, సప్లయ్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ బలోపేతం చేయడంలో సంస్థ కీలకంగా మారుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

అత్యాధునిక పరిశోధన కేంద్రాలు: అమెరికా తర్వాత మన దేశంలోని తమిళనాడులో తయారీ యూనిట్‌ను క్యాటర్‌పిల్లర్‌ ఏర్పాటు చేసింది. ‘పారిశ్రామిక పాలసీ 2024-29’ కింద ఐదేళ్ల వ్యవధిలో 10 బిలియన్‌ అమెరికా డాలర్ల (రూ.83 వేల కోట్ల) విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్‌డీఐ) ఆకర్షించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దీనికి అనుగుణంగా ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, అత్యాధునిక పరిశోధన కేంద్రాలు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఫార్చ్యూన్‌-500 కంపెనీలను ఆకర్షించడం ద్వారా సాంకేతికంగా అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంతో పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలోని డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఫర్‌ ప్రమోషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండస్ట్రీ అండ్‌ ఇంటర్నల్‌ ట్రేడ్‌ (డీపీఐఐటీ) ప్రకటించిన ఇండస్ట్రియల్‌ పార్కు రేటింగ్స్‌ సిస్టం-2.0లో 41 పారిశ్రామిక పార్కులు ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచి, లీడర్లుగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ జాబితాలో దక్షిణాది నుంచి శ్రీసిటీ ఒక్కటే స్థానం దక్కించుకొంది. పారిశ్రామిక పార్కులు, సెజ్‌లు కల్పిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలు, వ్యాపారపరంగా ఇస్తున్న మద్దతు, పర్యావరణం, భద్రతాపరంగా అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న వాటికి స్థానం కల్పించారు. దాదాపు లీడర్ల జాబితాలోని పార్కులతో సమానమైన పనితీరు కనబరుస్తున్నా, వాటికంటే కాస్త తక్కువస్థాయిలో ఉన్నవాటిని ఛాలెంజర్లుగా గుర్తించారు.

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