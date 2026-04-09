'వావ్​ అన్నా వావ్​ - ఏం తెలివి' - హెయిర్ డ్రైయర్​ను ఇలా కూడా వాడొచ్చా!

గ్యాస్ కొరతతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై ప్రజల అన్వేషణ - సృజనాత్మకతను బయటపెడుతూ రకరకాలుగా వంటలు - హెయిర్ డ్రైయర్‌ను వంట పరికరంగా మార్చిన క్యాటరింగ్ నిర్వాహకుడు

Catering Manager Prepares Food with Hair Dryer in Visakhapatnam
Catering Manager Prepares Food with Hair Dryer in Visakhapatnam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 1:59 PM IST

Catering Manager Prepares Food with Hair Dryer in Visakhapatnam : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడింది. కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సిలిండర్లు దొరకకా, బ్లాక్​ మార్కెట్​లో కొనలేక హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూసేశారు. కొంతమంది కట్టెలు, ఊక పొయ్యిలు ఏర్పాటు చేస్కున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం కొత్త కొత్త పొయ్యిలు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఇక సామాన్య ప్రజలు సైతం వంట చేసేందుకు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూస్తున్నారు. సిలిండర్లకు బదులు కొందరూ ఇండక్షన్ స్టవ్​లు, ఎలక్ట్రిక్​ కుక్కర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరికొందరూ కట్టెల పొయ్యిల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఇంకొందరూ డీజిల్, ఇంజిన్ ఆయిల్​తో స్టవ్​లను తయారు చేసి వంటలు చేస్తున్నారు.

ఎన్నాళ్లు ఈ పరిస్థితి ఉంటుందో తెలియనందున ప్రజలు కాస్త భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఐరన్ బాక్స్​లపై చపాతీలు చేయడం, వాటర్ హీటర్​ను బకెట్​లో పెట్టి సాంబార్ తయారీ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ సృజనాత్మకతను బయట పెడుతున్నారు.

ఇదిలావుంటే నేనేమీ తక్కువ కాదని ఓ క్యాటరింగ్ నిర్వాహకుడు మరో అడుగు ముందుకేశాడు. తన క్రియోటివిటీని నెక్ట్స్ లెవల్​కు తీసుకెళ్లాడు. అమ్మాయిలు కురులు ఆరబెట్టుకునేందుకు ఉపయోగించే హెయిర్ డ్రైయర్​నే వంట పరికరంగా మార్చేశాడు. అసలు వంట చేయడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కథనం చదవాల్సిందే!

సాధారణంగా హెయిర్ డ్రైయర్ అనగానే శిరోజాలను ఆరబెట్టుకోవడానికో, రకరకాల హెయిర్ స్టైల్స్​తో డ్రెసింగ్ చేసుకునేందుకు వాడతారని మనందరికీ తెలుసు. అయితే దీనితో వంట చేయొచ్చని క్యాటరింగ్ నిర్వాహకుడు చెబుతున్నాడు. తన వినూత్న ఆలోచనతో కట్టెల పొయ్యికి ఆధునికతను అద్ది అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు.

ఇనుప పొయ్యికి పైపును అమర్చి, దానికి హెయిర్ డ్రయర్​ను లింక్ చేశాడు. వండే వంటను బట్టి కట్టెలు మండించేందుకు హెయిర్ డ్రైయర్​ను వాడుతున్నాడు. హెయిర్ డ్రైయర్లో ఉండే మూడు రకాల వేగపు స్థాయిలను డ్రైయర్ స్విచ్ ద్వారా నియంత్రిస్తున్నాడు.

కట్టెలు మండించేందుకు హెయిర్ డ్రైయర్‌ వాడకం : సాధారణంగా కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేసేటప్పుడు విపరీతమైన పొగతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంటారు. గొట్టంతో ఊదుతూ ఆపసోపాలు పడుతుంటారు. అదే హెయిర్ డ్రైయర్​లో ఆ తిప్పలే ఉండవు. వంట రకాన్ని బట్టి కంట్రోలర్ ద్వారా గాలి వేగాన్ని పెంచితే మంట పెరగడం, తగ్గిస్తే చిన్న మంట వస్తోంది. దీనివల్ల వంట వేగంగా అవ్వడమే కాకుండా, పొగే సమస్య కూడా ఉండడం లేదు.

అబ్బో ఏం వాడకం అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్న జనం : విశాఖ పీఎం పాలంలో క్యాటరింగ్ నిర్వాహుకుడు సుమారు పదికి పైగా పొయ్యిల్ని ఇదే విధంగా తయారు చేయించి, వినియోగంలోకి తీసుకురావడం గమనార్హం. హెయిర్​ డ్రైయర్​ను వినియోగించి తయారు చేసిన వంటలు వడ్డించడంతో ప్రజలు ఫిదా అవుతున్నారు. 'వావ్​ అన్నా వావ్​ - ఏం తెలివి' అంటూ మెచ్చుకుంటున్నారు. హెయిర్ డ్రైయర్​ను ఇలా కూడా వాడొచ్చా - అబ్బో ఏం వాడకం అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ వంట వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి.

TAGGED:

HAIRDRYER FOR COOKING
LPG GAS CYLINDER CRISIS UPDATES
హెయిర్ డ్రైయర్​తో వంటలు
PREPARES FOOD WITH HAIR DRYER
HAIRDRYER FOR COOKING IN VISAKHA

