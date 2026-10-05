ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు గుడ్న్యూస్ - 919 ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్య సేవలు
కొత్త ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం కింద తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 919 ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Published : October 5, 2026 at 2:01 PM IST
Cashless Medical Services in Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు, వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రవేశపెట్టిన 'న్యూ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్' కింద సేవల కల్పన క్రమంగా ఊపందుకుంటోంది. ఈ పథకాన్ని నిర్వహించే 'ఎంప్లాయీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్' (ఈహెచ్సీటీ) ప్రస్తుతం 919 ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. జులై 17న పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సాధించిన పురోగతిని వివరిస్తూ ట్రస్ట్ ఒక సమగ్ర నివేదికను సమర్పించింది.
ఆ నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు ఇలా ఉన్నాయి :
- ఈ పథకం కింద 919 ఆసుపత్రులు నమోదయ్యాయి.
- 15,395 చికిత్సలకు గానూ రూ.104.63 కోట్ల విలువైన ముందస్తు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇందులో 778 ప్రైవేట్, 141 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి.
- సెప్టెంబర్ 1 నుంచి పోలీస్ శాఖను కూడా ఈ పథకంలో చేర్చారు. ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల చందాల ద్వారా నెలకు మొత్తం రూ.44 కోట్లు సమకూరుతుండగా ప్రభుత్వం అదనంగా మరో రూ.44 కోట్లను సమకూరుస్తోంది. దీంతో ఈహెచ్ఎస్ కోసం ప్రతి నెలా రూ.88 కోట్ల నిధులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
- ఈ పథకం వార్షిక బడ్జెట్ రూ.1,056 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఇది ఇన్పేషెంట్ అలాగే అవుట్పేషెంట్ సేవలను అందిస్తోంది. వెల్నెస్ సెంటర్లలో వైద్యుల సంప్రదింపులు, రోగ నిర్ధరణ పరీక్షలు, మందులు నగదు రహితంగా అందిస్తారు.
- ప్రస్తుతం 12 జిల్లాల్లో 12 వెల్నెస్ సెంటర్లు పనిచేస్తున్నాయి. మరో 25 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. వీటిలో 21 వివిధ జిల్లాల్లోనూ, నాలుగు హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి ప్రాంతాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- ఇన్పేషెంట్ వైద్య సేవల కోసం మొత్తం 1,816 సీజీహెచ్ఎస్ చికిత్స ప్యాకేజీలు అమలు చేస్తున్నారు.
- హెల్త్ కార్డులు ఇంకా జారీ కాలేదన్న కారణంతో అర్హులైన వారికి వైద్య సేవలను నిరాకరించకూడదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
- ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు తమ గుర్తింపు సంఖ్యలను ఉపయోగించి వైద్య సేవలను పొందవచ్చు. సెప్టెంబర్ 28 నాటికి, 1,256,962 మంది లబ్ధిదారులకు హెల్త్ కార్డులు అందుబాటులో రాగా వారిలో 756,210 మంది కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు.
రూ.70 కోట్ల బకాయిల విడుదల
కొత్త పథకం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత, పాత ఈహెచ్ఎస్కు సంబంధించిన రూ.70 కోట్ల బకాయిలను ఇటీవల విడుదల చేసినట్లు ఒక నివేదిక పేర్కొంది. ఇంకా రూ. 100.52 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఇందులో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు చెల్లించాల్సిన రూ. 23.85 కోట్లు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు చెల్లించాల్సిన రూ. 76.67 కోట్లు ఉన్నాయి. ఈ పథకం లబ్ధిదారులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా చూసేందుకు 30 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులలో ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేశారు.
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