అవ్వండి ప్రాణదాత! - గంటలోపు ఆసుపత్రిలో చేర్చండి - నగదు బహుమతి పొందండి

గుడ్‌ సమరిటన్‌’ పథకం కింద నగదు, ప్రశంసా పత్రాల అందజేత - గంటలోపు ఆసుపత్రిలో చేర్చితేనే గుర్తింపు - మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే - వెంటనే 108కు లేదా ఠాణాకు సమాచారం ఇవ్వడమే

Good Samaritan Scheme Reward
Good Samaritan Scheme Reward (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 11:41 AM IST

Updated : January 16, 2026 at 12:06 PM IST

Good Samaritan Scheme Reward : ఈ రోజుల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే చూసినా పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయే వారే ఎక్కువ. రోడ్డుపై ప్రమాదం అవ్వగానే స్థానికంగా ఉన్న ఎవరూ రక్షించేందుకు ప్రయత్నాలు చేయరు. ఎందుకంటే వారికి ఏమైనా జరిగితే పోలీస్​ కేసు అవుతుందేమో అని. మన మీదకు వస్తుందని భయంతో ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. అలాంటి వారి కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం 'గుడ్​ సమరిటన్'​ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్న వారిని కాపాడటమే ముఖ్యమనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

  • ఇటీవల ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి ప్రమాదానికి గురై తీవ్ర గాయాలతో రోడ్డుపై పడిపోయాడు. అటుగా వెళ్తున్న వారు మొబైల్​లో ఫొటోలు తీస్తున్నారే తప్ప, అటువైపునకు వెళ్లి ఎవరూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. ఈ క్రమంలో చికిత్స ఆలస్యం కావడంతో ఆ యువకుడు మృతి చెందాడు.

ఇకపై భయపడాల్సిన అవసరం లేదు : బాధితుడిని ఆసుపత్రిలో చేర్చిన వెంటనే మీ పేరు, చిరునామా, మొబైల్​ నెంబర్​ ఇవ్వాలని ఏ అధికారి, వైద్యులు గానీ బలవంతం చేయకూడదు. సమాచారం ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే కేవలం సహాయం చేసి వెళ్లిపోవచ్చు. అలాగే బాధితుడిని కాపాడే ప్రయత్నంలో ఏదైనా పొరపాటు జరిగినా, మీపై ఎటువంటి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. అంతేకాదు బాధితుడి చికిత్స కోసం డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు బాధితుడిని చేర్చుకోవడానికి నిరాకరించకూడదు. ఒకవేళ సాక్ష్యం చెప్పడానికి మీకు మీరుగా అంగీకరిస్తే, పోలీసులు స్టేషన్​ పిలవకుండా మీ ఇంటి వద్దే లేదా వీడియో కాల్​ ద్వారా విచారణ పూర్తి చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

మీరు ఏం చేయాలంటే?

  • ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అంబులెన్సు కోసం వేచి చూసే సమయం లేకపోతే, అందుబాటులో ఉన్న ఏ వాహనంలోనైనా దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లండి.
  • ప్రమాదం తర్వాత బాధితుడు స్పృహలో ఉన్నాడా లేదా చూడాలి. వెంటనే 108కు లేదా 100కి కాల్​ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • బాధితుడిని ఆసుపత్రిలో చేర్చిన తర్వాత అక్కడి సిబ్బంది నుంచి ఒక లెటర్​ లేదా రసీదు తీసుకోండి. ఇది బహుమతి పొందడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • పోలీస్​ శాఖ, రవాణా శాఖ లేదా జిల్లా యంత్రాంగం మీ వివరాలు పరిశీలించి నగదును నేరుగా బ్యాంకు అకౌంట్​లో జమ చేస్తుంది.

అసలు ఈ పథకం ఏంటి? : రోడ్డు ప్రమాద బాధితులను కాపాడే వారిని 'గుడ్​ సమరిటన్'​గా పిలుస్తారు. ఈ పథకం ద్వారా ప్రమాదం జరిగిన మొదటి గంటలో బాధితులను ఆసుపత్రికి చేర్చి, వారి ప్రాణాలు కాపాడితే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారికి రూ.25 వేల నగదు బహుమతి, ప్రశంసా పత్రాన్ని అందిస్తుంది.

  • ప్రాణదాతలను ప్రోత్సహించేందుకు గుడ్​ సమరిటన్ పథకం కింద రూ.5 వేల నగదుతో పాటు ప్రశంసాపత్రం అందజేస్తోంది. ఎక్కువ మందిని కాపాడిన 10 మందికి ఏడాదికి రూ.లక్ష అదనపు ప్రోత్సాహం అందజేస్తుంది.
  • గంటలోపు క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాత స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే ప్రాణదాత అంటూ మీ పేరు, వివరాలు, ప్రమాదానికి సంబంధించిన సమాచారంతో ఎక్నాలెడ్జ్​మెంట్​ ఇస్తారు.
  • ఆసుపత్రి వర్గాలు సంబంధిత ప్రాణదాత వివరాలను ధ్రువీకరిస్తూ పోలీస్​స్టేషన్లకు సమాచారం ఇస్తారు. అనంతరం పోలీసులు వాటిని పరిశీలించి, జిల్లా స్థాయి అప్రైజల్ కమిటీకి పంపుతారు.
  • అక్కడి నుంచి ప్రాణదాతకు ప్రోత్సాహం అందించాలంటూ రాష్ట్ర రవాణా కమిషనర్​కు సిఫారసు చేస్తారు. రవాణా శాఖ సంబంధిత వ్యక్తి అకౌంట్​లో రూ.5 వేలు జమ చేయడంతో పాటు ప్రశంసా పత్రం అందజేస్తుంది.
  • ఇలా ఒక వ్యక్తికి ఏడాదిలో గరిష్ఠంగా అయిదుసార్లు ఈ అవార్డు అందిస్తారు.

గోల్డెన్‌ అవర్‌ అంటే : ప్రమాదం జరిగిన మొదటి గంట అత్యంత కీలకమని వైద్య శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే దీన్ని గోల్డెన్​ అవర్​ అంటారు. ఈ సమయంలో బాధితుడికి రక్తస్రావం కాకుండా చూడటం, వెంటనే అత్యవసర చికిత్స అందేలా ఆసుపత్రికి చేర్చడం ద్వారా బాధితుడు బతికే అవకాశం 80 శాతానికి పెరుగుతుంది.

Last Updated : January 16, 2026 at 12:06 PM IST

