'పరిషత్' ఎన్నికల వేళ బ్యాలెట్ బాక్స్లు ధ్వంసం - కేసులు నమోదు
Ballot Boxes Destroyed Case : అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం మరుట్ల-2లోని పోలింగ్ కేంద్రం-8లో బ్యాలెట్ పెట్టెను ధ్వంసం చేసిన ఘటనపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:48 PM IST
రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికలు పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తతలు, ఘర్షణల మధ్య జరిగాయి. స్థానిక ఎన్నికల వేళ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రెచ్చిపోయారు. అలజడులు, అల్లర్లతో పోలింగ్కు భంగం కలిగించేలా యత్నించారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి ఎక్కడికక్కడ పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం మరుట్ల-2లోని పోలింగ్ కేంద్రం-8లో బ్యాలెట్ పెట్టెను ధ్వంసం చేసిన ఘటనపై రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. కేంద్రంలోకి ప్రవేశించి బ్యాలెట్ పెట్టెను అపహరించడంతోపాటు, ఓటర్లు వేసిన పత్రాలను పడేశారని పోలింగ్ అధికారి పీవో సుజాత ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఎర్రి స్వామి, విజయ్, ప్రదీప్, హరితోపాటు మరో 60 మందిపై నాన్-బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశామని సీఐ రాజు తెలిపారు.
నిందితులందరినీ గుర్తించామని వారిని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉందన్నారు. ఇదే సమయంలో పోలీస్ విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతోపాటు పలువురిని గాయపరిచినట్లు అక్కడే విధుల్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు మేరకు మరో ఐదు మంది మీద కేసు నమోదు అయిందన్నారు. దీనిలో మరింత మందిని గుర్తిస్తున్నామని సీఐ వివరించారు.
బలవంతంగా బ్యాలెట్ బాక్సులు లాక్కుని : మరో ఘటనలో విధుల్లో ఉన్న ఎన్నికల సిబ్బంది నుంచి బలవంతంగా బ్యాలెట్ బాక్సులు లాక్కుని గుంటూరు-నల్లపాడు రహదారిపై వీరంగం సృష్టించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి సహా ఆ పార్టీ నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ సిబ్బంది ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో స్థలాభావం వల్ల ఓ ఉద్యోగి మరో బస్సులోకి మారేందుకు దిగారు. అయితే దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాద్ధాంతం చేశారు.
వెంగళాయపాళెంలో పోలింగ్ ముగిశాక బ్యాలట్బాక్సులకు సీల్ చేసి ఎన్నికల సిబ్బంది స్ట్రాంగ్రూమ్కు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యారు. బాక్సులు తీసుకెళ్లడానికి రెండు బస్సులు రాగా తొలుత వచ్చిన బస్సులో కొందరు సిబ్బంది ఎక్కారు. ఓ ఉద్యోగి తాను ఎక్కాల్సిన బస్సు అది కాదని గ్రహించి బ్యాలట్ బాక్సుతో దిగి మరో బస్సులోకి మారేందుకు ప్రయత్నించారు. వాటిని మరో చోటికి తరలిస్తున్నారన్న సాకుతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి.
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి అరెస్టు : వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, ఎన్నికల సిబ్బంది నుంచి బలవంతంగా బ్యాలట్ బాక్సును లాక్కెళ్లారు. ఉద్యోగులు విషయం చెబుతున్నా వినిపించుకోలేదు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సీల్ చేసి ఉన్న ఆ బ్యాలట్ బాక్సులను తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి సహా పలువురు నాయకులు ప్రధాన రహదారిపై ధర్నాకు దిగారు. పోలీసులు, అధికారులు ఎంత సర్దిచెప్పినా వినలేదు. ప్రత్యేక బలగాలు ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టి, బ్యాలట్ బాక్సును స్వాధీనం చేసుకుని స్ట్రాంగ్రూమ్కు తరలించాయి. ఈ ఘటనలో ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు.
ఆందోళనలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాత్రే నల్లపాడు పీఎస్కు తరలించారు. రాత్రంతా పోలీసు స్టేషన్లోనే అప్పిరెడ్డిని ఉంచారు. సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించి ఆందోళన చేయడంపై కేసు నమోదు చేశారు.
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