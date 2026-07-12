రైలు పట్టాలపై అనుమానాస్పద మరణాలు - ఏటా 1300 మంది మృతి
సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పరిధిలో రైలు పట్టాలపైనే ఏటా దాదాపు 1300 మరణాలు - అరికట్టేందుకు రైల్వేస్టేషన్లలో ప్రత్యేకంగా గస్తీ బృందాలు - ప్రతి నెలా 30-40 మంది ప్రాణాలను కాపాడుతున్న అధికారులు
Published : July 12, 2026 at 10:46 PM IST
Died On Railway Tracks Hyderabad : సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పరిధిలో రైలు పట్టాలపై వివిధ కారణాలతో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1300 మంది మృతి చెందుతున్నట్లు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా బలవన్మరణాలు, ప్రమాదాలు ఉంటున్నాయి. ఆత్మహత్య కేసుల్లో ఎక్కువ మంది కడుపునొప్పి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ తగాదాలు, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా ప్రాణాలు విడుస్తున్నారని కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు చెబుతున్నారు. ఇలా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వారిలో అనేక మంది వేగంగా దూసుకొచ్చే రైలుకు ఎదురుగా వెళ్లి మృత్యు ఒడిలో చేరుతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మృతుల ఆనవాళ్లు గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించడం అత్యం క్లిష్టమైన పని.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- ఇటీవల చర్లపల్లి రైల్వేట్రాక్పై ఐటీ ఉద్యోగి విజయరెడ్డి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. ఆయనకు కుటుంబ, ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నట్లు ఆనవాళ్లు లేవు. పైగా చదువులో చురుగ్గా ఉండే కన్నబిడ్డలతో కలిసి ప్రాణాలు తీసుకోవడం వెనుక అసలు విషయం ఏమిటనే విషయం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలింది.
- మరో ఘటనలో బీబీనగర్-ఘట్కేసర్ మధ్య రైల్వే ట్రాక్పై శిరీష, రవికుమార్ దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. అయితే వారికి అప్పులున్నా తీర్చుకోగల మనోనిబ్బరం ఉందని బంధువులు చెబుతున్నారు. నగలు తాకట్టు పెట్టి కొన్న రెడీమిక్స్ వాహనం, మత మార్పిడిపై స్థానికంగా కొందరు తెచ్చిన ఒత్తిడి కారణంగా వీరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయానికి వారు ఆత్మహత్యకు పాల్పడే అవకాశం లేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ఒక్క ఏడాదిలోనే 1317 మరణాలు : 2025 సంవత్సరంలో సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పరిధిలో 1317 మంది మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో 529 మంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ సంవత్సరంలో ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే 258 మంది బలవన్మరణం చెందారు. కాగా వారిలో కొందరు చాలా స్వల్ప విషయాలకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని చెబుతున్నా భరించలేనంత బాధ తప్పనిసరిగా ఉంటుందని రైల్వే ఎస్ఐ వివరించారు.
90 శాతం ఆత్మహత్య కేసుల్లో నిజానిజాలు తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారుతోందని ఆయన తెలిపారు. సరైన ఆధారాల్లేకపోవడం, సిబ్బంది కొరత కారణంగా అనేక కేసుల్లో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టలేకపోతున్నామంటూ ఒక కానిస్టేబుల్ ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. వాస్తవాలు తెలిసినా కుటుంబ పరువు పోతుందనే భయంతో చాలా మంది నోరువిప్పరని వివరించారు.
గుర్తిస్తే ప్రాణాలు నిలిచినట్టే : తాజాగా రైలు పట్టాలపై ఒక మహిళ అనుమానాస్పదంగా కనిపించింది. ఆమెను గుర్తించిన రైల్వే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించగా భర్త వేధింపులు భరించలేకపోతున్నానంటూ కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది. ఫోన్ చూసినా, కాలు కదిపినా అనుమానించే భర్తతో బతికేకంటే చావే శరణ్యమని వచ్చానంటూ ఆమె తన ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. చివరగా ఆమెకు పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
రైలు పట్టాలపై, రైల్వేస్టేషన్లలో అనుమానాస్పదంగా కనిపించే వారిని గస్తీ బృందాలు గమనించి ప్రశ్నిస్తున్నాయి. వీరి మాటలు తేడా అనిపిస్తే అదుపులోకి తీసుకొని కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు. కుటుంబసభ్యులకు అప్పగిస్తున్నారు. ఈ తరహాలో ప్రతి నెలా 30-40 మంది ప్రాణాలను కాపాడుతున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు వస్తూ, పోతూ ఉంటాయి. జీవితంలో ఇవన్నీ సాధారణణే. సమస్యలకు తగిన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ తరహా సమస్యలకు స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది). ఈ నేపథ్యంలోనే టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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