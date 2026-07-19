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ఫేక్‌ పత్రాలు సృష్టించి అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ - మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సహా కుటుంబసభ్యులపై కేసు

ఫేక్ పత్రాలు సృష్టించి కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమి విక్రయం - మాజీ సభాపతి తమ్మినేని సీతారాంతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులపై కేసులు - కేసు వివరాలను వెల్లడించిన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ మహేశ్వర్‌రెడ్డి

Case Registered Against YSRCP Leader Tammineni Sitaram
Case Registered Against YSRCP Leader Tammineni Sitaram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:13 PM IST

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Case Registered Against YSRCP Leader Tammineni Sitaram : ఓ భూ వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత, శాసనసభ మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారాంతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులపై శ్రీకాకుళం రూరల్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. మధ్యవర్తిత్వం చేసిన వారితో పాటు మొత్తం 13 మందిపై కేసు నమోదవగా 8 మందిని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ మహేశ్వర్‌రెడ్డి తెలిపారు. నేడు(ఆదివారం) నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు.

ఫేక్‌ పత్రాలు సృష్టించి అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ - మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సహా కుటుంబసభ్యులపై కేసు (ETV)

వ్యక్తి బతికి ఉండగానే చనిపోయినట్లు : ‘‘శ్రీకాకుళంలోని బలగ పరిధి సర్వే నంబర్ 35/13లో ఉన్న రూ.3 -4కోట్ల విలువైన భూమి కబ్జాకు కొందరు యత్నించారు. ఈ భూమికి సంబంధించి 1992-1998 మధ్య కొన్ని అమ్మకాల లావాదేవీలు జరిగాయి. అంధవరపు గోవిందరాజులు అనే వ్యక్తి బతికి ఉండగానే చనిపోయినట్లు తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రం సృష్టించారు. ఒడిశాలోని జయపురకు చెందిన అడబాల రజనీని గోవిందరాజులు కుమార్తె అంధవరపు రజనీగా చూపించి తమ్మినేని చిరంజీవి నాగ్‌ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు. స్థలానికి ప్రహరీ నిర్మించే ప్రయత్నాన్ని అసలు యజమాని కుటుంబ సభ్యులు అడ్డుకుని పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో నకిలీ పత్రాలు, తప్పుడు వారసత్వం సృష్టించడం, తప్పుడు రిజిష్ట్రేషన్‌ తదితర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఈ వ్యవహారం వెనుక తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన భార్య వాణి ఉన్నట్లు గుర్తించాం. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న అడబాల రజనీ (A1), తెలుగు సతీష్ కుమార్ (A2), సలిపిల్లి లక్ష్మణరావు (A3), ముదాడ్ల ఉపేంద్ర కుమార్ (A8), జెగురిపాటి ఉపేంద్ర రావు (A9), మామిడి గోపాలకృష్ణ (A10), సాంబాన సాంబశివరావు (A11), కూన పెద్దిరాజు (A12)ను అరెస్ట్‌ చేశాం. త్రినాథ్ (A4 ), తమ్మినేని చిరంజీవి నాగ్‌ (A5), తమ్మినేని సీతారాం (A6), తమ్మినేని వాణి (A7), బొడ్డేపల్లి అరుణ (A13) (సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌)పై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. మిగిలిన నిందితులను త్వరలోనే అరెస్ట్‌ చేస్తాం’’ అని ఎస్పీ తెలిపారు.

" ఆమదాలవలస పరిధిలో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని కుమారుడు నాగ్ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. తమ్మినేనితో పాటు ఆయన భార్య ప్రమేయం ఉందని గుర్తించాం. చాపరం పరిధిలో కొన్ని భూ అమ్మకం లావాదేవీలు జరిగాయి. గోవిందరాజులు చనిపోయినట్లు నకిలీ పత్రంతో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. గోవిందరాజులుకు ఒకే కుమార్తె ఉందని నకిలీ పత్రం సృష్టించారు. ఒడిశా జయపూర్ వాసి రజినిని గోవిందరాజులు కుమారైగా చూపి రిజిస్ట్రేషన్. సరైన పత్రాలు లేకుండానే నాటి ఆమదాలవలస రిజిస్ట్రార్‌ అరుణ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. నకిలీ పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్‌ కేసులో మధ్యవర్తిత్వం చేసిన 8 మంది అరెస్టు. ఈ కేసులో ఐదుగురిపై న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం." - మహేశ్వర్‌రెడ్డి, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్పీ

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