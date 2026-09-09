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మహిళా పోలీసులపై బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేల దురుసు ప్రవర్తన - సైఫాబాద్​ పీఎస్​లో కేసు నమోదు

అసెంబ్లీ వద్ద మహిళా పోలీసులపై దురుసు ప్రవర్తనపై కేసు నమోదు - మహిళా ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు - ఎమ్మెల్సీ నవీన్‌రెడ్డి దురుసుగా వ్యవహరించారంటూ మహిళా పోలీసుల ఫిర్యాదు

BRS MLAS MISBEHAVIOR CASE
బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలపై కేసు నమోదు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 10:16 AM IST

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Police Case on BRS MLAs Misbehavior with Women Corps : సైఫాబాద్ పోలీస్​స్టేషన్​లో కేటీఆర్​, హరీశ్​ రావు సహా పలువురు బీఆర్ఎస్ నాయకులపై మరో కేసు నమోదైంది. అసెంబ్లీ గేట్‌ నంబర్ 03 వద్ద జరిగిన ఘటనపై మహిళా కానిస్టేబుల్‌ పద్మావతి ఫిర్యాదుతో BNS 74, 75(1), 79, 121(1), 130, 132, 296, 351(2), 352 r/w 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మహిళా పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించి దుర్భాషలాడి, బెదిరించారని ఫిర్యాదులో బాధిత పోలీస్పే​ సిబ్బంది పేర్కొన్నారు.

మహిళా పోలీసులను ఉద్దేశించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. మహిళా పోలీసులని చూడకుండా తమ ఎదుట టీషర్టులు విప్పి అర్ధనగ్నంగా నిలబడ్డారని, విధులు నిర్వర్తించకుండా అడ్డుకుని బెదిరించినట్లు వివరించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు, మెడికల్ రికార్డులను పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించనున్నారు. కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, సుధీర్ రెడ్డి, నవీన్ రెడ్డి సహా పలువురిపై కేసు నమోదైంది.

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BRS MLAS MISBEHAVIOR CASE
BRS MLAS MISBEHAVIOR CASE

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