మహిళా పోలీసులపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల దురుసు ప్రవర్తన - సైఫాబాద్ పీఎస్లో కేసు నమోదు
అసెంబ్లీ వద్ద మహిళా పోలీసులపై దురుసు ప్రవర్తనపై కేసు నమోదు - మహిళా ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు - ఎమ్మెల్సీ నవీన్రెడ్డి దురుసుగా వ్యవహరించారంటూ మహిళా పోలీసుల ఫిర్యాదు
Published : September 9, 2026 at 10:16 AM IST
Police Case on BRS MLAs Misbehavior with Women Corps : సైఫాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లో కేటీఆర్, హరీశ్ రావు సహా పలువురు బీఆర్ఎస్ నాయకులపై మరో కేసు నమోదైంది. అసెంబ్లీ గేట్ నంబర్ 03 వద్ద జరిగిన ఘటనపై మహిళా కానిస్టేబుల్ పద్మావతి ఫిర్యాదుతో BNS 74, 75(1), 79, 121(1), 130, 132, 296, 351(2), 352 r/w 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మహిళా పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించి దుర్భాషలాడి, బెదిరించారని ఫిర్యాదులో బాధిత పోలీస్పే సిబ్బంది పేర్కొన్నారు.
మహిళా పోలీసులను ఉద్దేశించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. మహిళా పోలీసులని చూడకుండా తమ ఎదుట టీషర్టులు విప్పి అర్ధనగ్నంగా నిలబడ్డారని, విధులు నిర్వర్తించకుండా అడ్డుకుని బెదిరించినట్లు వివరించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు, మెడికల్ రికార్డులను పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించనున్నారు. కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, సుధీర్ రెడ్డి, నవీన్ రెడ్డి సహా పలువురిపై కేసు నమోదైంది.