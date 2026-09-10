రెండు వర్గాల మధ్య రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు - ఎమ్మెల్సీ భరత్పై కేసు నమోదు
చంపడానికైనా, చావడానికైనా సిద్ధపడే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తాం - కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల యుద్ధం కచ్చితంగా జరగాలి - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ భరత్ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 9:59 AM IST
Case Registered Against YSRCP MLC Bharat : రెండు వర్గాల మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా, రెచ్చగొట్టేలా ప్రసంగించారనే ఫిర్యాదు మేరకు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ భరత్పై కేసు నమోదైంది. కుప్పంలో జగిరిన వైఎస్సార్సీపీ సమావేశంలో రక్తంతో యుద్ధం, రక్తాభిషేకం చేసైనా గెలుస్తాం. చంపడానికైనా, చావడానికైనా సిద్ధపడే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తామంటూ ఆయన రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడారు. దీనిపై టీడీపీ నాయకులు కుప్పం అర్బన్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై బాబు తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక కార్యాలయంలో మంగళవారం నిర్వహించిన విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ భరత్ రెండు వర్గాల మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా, రెచ్చగొట్టేలా ప్రసంగించారు. 'రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో చంపడానికైనా చావడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకుంటాం. కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల యుద్ధం కచ్చితంగా జరగాలి, జరుగుతుంది కూడా.
'రక్తంతో వారు యుద్ధం చేయాలనుకుంటున్నారు. రక్తాభిషేకం చేసైనా గెలుస్తాం' అంటూ ఎమ్మెల్సీ, కుప్పం నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి భరత్ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘ టీడీపీ నుంచి ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా, పోలీసులు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా, వేసిన ఒక్క నామినేషన్ కూడా ఉపసంహరించుకోం. నామినేషన్ వేస్తేనే సగం గెలిచినట్లు. మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అంటే టీడీపీ నాయకులు భయపడుతున్నారు.
ఆయన కుప్పం వస్తే అడ్డుకునే దమ్ము ఎవరికి ఉంది?’ అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇతర నాయకులూ రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేశారు. ఎమ్మెల్సీ భరత్ వ్యాఖ్యలు అల్లర్లకు దారితీసేలా ఉన్నాయని, ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని రామకుప్పం, రాళ్లబూదుగూరు పోలీసుస్టేషన్లలో టీడీపీ కార్యకర్తలు ఫిర్యాదులు చేశారు.
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