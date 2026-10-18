కడప రాళ్లదాడి, కార్లకు నిప్పు ఘటనలు - 70 మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసులు
కడప గాంధీనగర్ పాఠశాల వద్ద జరిగిన రాళ్లదాడి ఘటన, ఎర్ర ముక్కపల్లెలో వాహనాల ధ్వంసం, కారు దగ్ధం కేసుల్లో మొత్తం 70 మందికిపైగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:32 PM IST
Case Registered Against YSRCP Leaders in Kadapa : మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘర్షణలపై కడప పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. కడప గాంధీనగర్ పాఠశాల వద్ద జరిగిన రాళ్లదాడి ఘటన, ఎర్ర ముక్కపల్లెలో వాహనాల ధ్వంసం, కారు దగ్ధం కేసుల్లో మొత్తం 70 మందికిపైగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. కేసులు నమోదైన వారిలో మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డి కూడా ఉన్నారు.
మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి హత్యకు కుట్ర : మరోవైపు రాయచోటిలో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి హత్యకు పన్నిన కుట్ర శనివారం వెలుగులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుల నుంచి మారణాయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో రాయచోటి వైఎస్సార్సీపీ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి షరీఫ్ జిన్నాతో పాటు 15 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. పంజాబ్లోని పఠాన్కోట్కు చెందిన రౌడీలు, కర్నూలు ప్రాంతానికి చెందిన మరికొందరిని వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి జిన్నా షరీఫ్ రాయచోటికి తీసుకుచ్చినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించినట్లు సమాచారం.
పుంగనూరులో పర్యటించవద్దు : మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి పుంగనూరు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. సెక్షన్ 168 బీఎన్ఎస్ కింద పోలీసులు నోటీసులు అందజేశారు. మూడో రోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ నేపథ్యంలో పుంగనూరులో పర్యటించవద్దని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. నామినేషన్ల తొలిరోజు ఘర్షణల నేపథ్యంలో చర్యలు చేపట్టారు.
ఎంపీ అవినాష్ ఇంటి వద్ద భారీగా పోలీసు : మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల చివరి రోజు కావడంతో కడప జిల్లాలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఇంటి వద్దకు ఆదివారం ఉదయమే భారీగా పోలీసు బలగాలు చేరుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం వద్దకు ఎవరూ రాకుండా ముళ్ల కంచెలు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు కడపలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, మాజీ మంత్రి అంజాద్ బాషాను పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు.
వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా హౌస్ అరెస్ట్ : పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేశారు. నరసరావుపేట నివాసంలో ఆయన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. వినుకొండ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ : శ్రేణులు దాడులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతల బరి తెగింపు కొనసాగుతోంది. ప్రకాశం జిల్లాలో పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడులు చేశాయి. ఈ ఘటనలో దర్శి ఎస్ఐ ఏడుకొండలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో దర్శిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి హత్యకు కుట్ర! - రాయచోటిలో అంతర్రాష్ట్ర రౌడీ ముఠా పట్టివేత
స్థానిక సమరంలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసం - నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేళ పలుచోట్ల తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు