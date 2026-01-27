వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నానిపై కేసు నమోదు
మాజీ మంత్రి పేర్ని నానిపై నమోదైన కేసు - చంద్రబాబు, పవన్ను దూషించారని ఫిర్యాదు, పేర్ని నాని వ్యాఖ్యలు వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయన్న టీడీపీ నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 10:43 PM IST
Case File on YSRCP Leader Perni Nani: వైఎస్సార్సీపీ నేత, నానిపై కేసు నమోదైెంది. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ను దూషించారనే ఫిర్యాదుతో పేర్ని నానిపై పోలీసులు కేసును నమోదు చేశారు. పేర్ని నానిపై ఇనగుదురుపేట పోలీసు స్టేషన్లో టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. వైఎస్సార్ విగ్రహావిష్కరణ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశంలో పేర్ని నాని చంద్రబాబు, పవన్లను వ్యక్తిగతంగా దూషించారు. దాంతో పేర్ని నాని వ్యాఖ్యలు వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టేలా ఉన్నాయని టీడీపీ ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. అనంతరం టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
గతంలో సైతం ఎన్నో: రేషన్ బియ్యం మాయం చేసిన వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నానిపై కేసు నమోదైంది. అతడిని ఏ6గా బందరు పరిధి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. కేసుకు సంబంధించి అరెస్టై రిమాండ్లో ఉన్న నలుగురు నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా పేర్ని నాని పేరును A-6గా చేరుస్తూ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పేర్ని నాని ఆదేశాల మేరకే మిల్లర్ నుంచి లారీ డ్రైవర్కు, లారీడ్రైవర్ నుంచి నిందితులకు నగదు లావాదేవీలనేవి జరిగినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అందుకు సంబంధించి ఫోన్ పే, ఆన్లైన్ బ్యాంకు లావాదేవీలను సేకరించారు.
పేర్ని నాని కుటుంబానికి సంబంధించిన గోడౌన్లో రేషన్ బియ్యం మాయం కేసుకు సంబంధించి అరెస్టు చేసిన నలుగురు నిందితులను 5 రోజులపాటు కస్టడీకి అనుమతించాలంటూ మచిలీపట్నం జిల్లా కోర్టులో పోలీసులు పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ప్రస్తుతం జిల్లా జైలులో ఏ2 మానస్ తేజ్, ఏ3 కోటిరెడ్డి, ఏ4 మంగారావు, ఏ5 బాలాంజనేయులు రిమాండ్లో ఉన్నారు. నిందితులను న్యాయస్థానం కస్టడీకి అనుమతి ఇచ్చినట్లయితే కేసులో దర్యాప్తు మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.
విచారణకు పేర్ని జయసుధ: ఈ కేసులో ఇప్పటికే పేర్ని జయసుధ బందరు తాలుకా పోలీసు స్టేషన్లో విచారణకు హాజరయ్యారు. సుమారు 2 గంటలకు పైగా సీఐ ఏసుబాబు పేర్ని జయసుధను సమగ్రంగా విచారించారు. అవసరమైతే మరోసారి విచారణకు పిలుస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆమెకు వెల్లడించారు. ఈ రేషన్ బియ్యం మాయం కేసులో పేర్ని జయసుధ ఏ1గా ఉండటం గమనార్హం. ఇప్పటికే ఆమెకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసిన న్యాయస్థానం పోలీసుల విచారణకు పూర్తిగా సహకరించాలని ఆదేశించింది.
మరిన్ని: మచిలీపట్నం నకిలీ పట్టాల పంపిణీ వ్యవహారంలో అక్రమార్కుల మెడకు ఒక్కొక్కటిగా ఉచ్చును బిగించేలా రెవెన్యూ అధికారుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ వ్యవహారమంతా మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, అతని కుమారుడు కనుసన్నల్లోనే జరగటంతో వారి ప్రమేయంపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. నకిలీ పట్టాలు ఎవరు ముద్రించారు? వాటిపై ఉన్న సంతకాలు నిజమైన అధికారులవా? పట్టాలు ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? అనే విషయాలపై విచారణను నిర్వహిస్తున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా బాధ్యులపై కఠిన చర్యలను తీసుకోనున్నారు.
నకిలీ పట్టాల వ్యవహారం: మచిలీపట్నం ప్రధాన కేంద్రంగా ఎన్నికల ముందు జరిగినటువంటి నకిలీ పట్టాల పంపిణీ వ్యవహారంపై రెవెన్యూ అధికారులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా నగరంలోని రహదారుల పక్కనున్న మార్జిన్ స్థలాలు, చెరువుగట్లు, శ్మశానవాటికలను చూపిస్తూ వాటికి నకిలీ సర్వే నంబర్లను వేసి ఎంతమందికి పట్టాలు ఇచ్చారనే కోణంలోనూ రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ కేసుపై మరో మూడు రోజుల్లో రెవెన్యూ రికార్డుల పరిశీలన పూర్తి కానున్నట్టు తెలుస్తోంది.
అసలు ఇందులోని లేని భూమి ఉన్నట్టు చూపిస్తూ ఎలా పట్టాలను ఇచ్చారు? వీటిపై సంతకాలు చేసిన అధికారులు ఎవరు? వారి ప్రమేయంతోనే ఈ పట్టాల ముద్రణ జరిగిందా? లేక వారి సంతకాలను కూడా నకిలీవి పెట్టారా? అనే విషయాలను అన్ని కోణాల్లోనూ సమగ్రంగా పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలిసింది. అయితే నకిలీ పట్టాల పంపిణీ అనేది జరిగినట్లుగా అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించినట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలను ప్రస్తుతం సేకరిస్తున్నారు.
పేర్ని నాని గోడౌన్లో రేషన్ బియ్యం మాయం కేసు - దూకుడు పెంచిన పోలీసులు