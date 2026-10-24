వైఎస్సార్సీపీ నేత జక్కంపూడి రాజాపై కేసు నమోదు
Case Registered Against Jakkampudi Raja: మాజీ ఎమ్మెల్యే, పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా సొంత పార్టీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి అనపర్తి మణికంఠపై దాడి చేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:41 PM IST
Case Registered Against YSRCP Leader Jakkampudi Raja: తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం బుచ్చెంపేట గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ అంతర్గత వివాదం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. మాజీ ఎమ్మెల్యే, పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా సొంత పార్టీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి అనపర్తి మణికంఠపై దాడి చేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఒంటిగంటన్నర ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మణికంఠ తన నామినేషన్ను ఉపసంహరించుకుంటున్నారన్న సమాచారంతో రాజా అనుచరులతో కలిసి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ అతనితో వాగ్వాదం జరగగా కోపంతో చెప్పు విసిరి దాడి చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
స్థానికంగా సంచలనం: ఒకే పార్టీ శ్రేణుల మధ్య బహిరంగంగా తోపులాట జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బాధితుడు అనపర్తి మణికంఠ నుంచి ఇప్పటివరకు ప్రత్యక్ష ఫిర్యాదు రాలేదు. అయితే గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి (వీఆర్వో) ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు శనివారం ఉదయం కోరుకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ, రుడా ఛైర్మన్ బీవీఆర్ చౌదరి కూటమి నాయకులతో కలిసి బాధితుడు, గ్రామస్థుస్తులను కలిసి చర్చించారు. స్థానికంగా ఈ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. గ్రామస్తులు భయపడవద్దని తాము అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.తమ గ్రామంలో జరిగిన ఘటన అత్యంత దారుణమని ,గతంలో ఎప్పుడూ ఈ తరహా ఘటనలు జరగలేదని గ్రామస్తులు, కూటమి నేతలు తెలిపారు.
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