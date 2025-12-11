ETV Bharat / state

రిటైర్డ్ ఈఎన్‌సీ శ్రీనివాస్‌ అక్రమాస్తులపై కేసు నమోదు - ఏకకాలంలో ఏడుచోట్ల ఏసీబీ సోదాలు

తాజాగా శ్రీనివాస్‌పై మరోసారి అక్రమాస్తుల కేసు - నాలుగుసార్లు ఏసీబీ దాడులు - కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం

Case Registered Against Tribal Welfare Retired ENC Srinivas for Disproportionate Assets
Case Registered Against Tribal Welfare Retired ENC Srinivas for Disproportionate Assets (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Case Registered Against Tribal Welfare Retired ENC Srinivas for Disproportionate Assets: గిరిజన సంక్షేమశాఖలో ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌గా ఇటీవలే ఉద్యోగ విరమణ చేసిన సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ అక్రమాలు తవ్వేకొద్దీ బయట పడుతున్నాయి. ఈ కేసులో కీలక ఆధారాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 7న ఆయన కాంట్రాక్టర్ నుంచి రూ.25 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ (అవినీతి నిరోధక శాఖ)కు పట్టుబడ్డారు. విజయవాడ జైల్లో రిమాండ్‌లో ఉన్న సమయంలో శ్రీనివాస్ ఆగస్టు 31న ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. ఇటీవలే బెయిల్‌పై విడుదల అయ్యారు. ఆయన విశాఖలో నివాసం ఉంటున్నారు.

అక్రమాస్తుల కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా బుధవారం ఏకకాలంలో హైదరాబాద్, ఏలూరు, విశాఖపట్నంలలో 7 చోట్ల ఏసీబీ సోదాలు సాగాయి. బంధువులు, స్నేహితుల ఇళ్లలోనూ రోజంతా తనిఖీలు నిర్వహించారు. విశాఖ నగరం విశాలాక్షినగర్‌ ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌కే ఎన్‌క్లేవ్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లోని శ్రీనివాస్‌కు చెందిన ఫ్లాటుతో పాటు, నగరంలోని 4 ఇళ్లల్లో కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాజా తనిఖీల్లో 10 స్థిరాస్తులు, ఒక ఇన్నోవా కారు, బంగారం, వెండి వస్తువులు, కొంత నగదను అధికారులు గుర్తించారు. తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయని ఏసీబీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

నాలుగుసార్లు ఏసీబీ దాడులు:-

  • విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాస్‌ అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీరుగా, ఏఈగా, ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ (ENC)గా పని చేసిన కాలంలో కాంట్రాక్టర్లను వేధించి మరీ లంచాలు వసూలు చేశారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
  • 2001లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నాయని అతనిపై కేసు నమోదైంది.
  • 2014లో ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట ఏఈగా పని చేస్తున్నప్పుడు బిల్లుల మంజూరు చేయడానికి లంచం అడిగి ఏసీబీకి చిక్కారు.
  • ఈ ఏడాది ఆగస్టు 7న విశాఖకు చెందిన కాంట్రాక్టర్ కృష్ణంరాజు నుంచి బిల్లుల మంజూరు చేయడానికి లంచం తీసుకుంటుండగా మరోసారి చిక్కారు. తాజాగా మరోసారి ఏసీబీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి ఆయన బంధు, మిత్రుల ఇళ్లలో తనిఖీలు జరిపారు.
  • ఆయన విధుల్లో ఉన్నప్పుడు 3 సార్లు, పదవీ విరమణ తరువాత ఒకసారి ఏసీబీ దాడులు సాగాయి. ఒకే అధికారిపై 4 సార్లు దాడులు నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారనే చర్చ సాగుతోంది.
  • తాజాగా శ్రీనివాస్‌ పై మరోసారి అక్రమాస్తుల కేసు నమోదైంది.
  • శ్రీనివాస్‌కు గత వైఎస్సార్సీపీ, ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వాల్లో అందలమేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గిరిజన ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనుల పర్యవేక్షణలో కీలకమైన ఈఎన్‌సీ పోస్టును అర్హత లేకున్నా కట్టబెట్టారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

లంచంగా రూ.5 కోట్లు డిమాండ్‌ - ఏసీబీకి చిక్కిన గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీ

శ్రీనివాస్​పై ఇది నాలుగో ఏసీబీ కేసు: విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ మూడేళ్లుగా గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీగా ఉన్నారు. గతంలో నగదు తీసుకుంటూ ఓసారి పట్టుబడ్డారు. అదే విధంగా ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు సైతం నమోదైంది. ఆగస్టు నెలాఖరున ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్న తరుణంలో మూడోసారి ఏసీబీకి చిక్కారు. తాజాగా మళ్లీ మరోసారి ఏసీబీ కేసుల్లో శ్రీనివాస్‌ ఇరుక్కోవడం ఇది 4వ సారి.

ఆళ్లగడ్డ డిప్యూటీ ఈఈ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు- భారీగా బంగారం స్వాధీనం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

