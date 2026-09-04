సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భద్రతా వివరాలు లీక్ - సైబర్ క్రైమ్ ఠాణాలో కేసు నమోదు
ముఖ్యమంత్రి రహస్య వివరాలను ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన తెలుగు స్క్రైబ్- జడ్ ప్లస్ కేటగిరీ భద్రత, అత్యంత రహస్య సమాచారం లీక్ - సీఎం ప్రధాన భద్రతాధికారి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
Published : September 4, 2026 at 10:49 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 11:01 AM IST
Case Registered Against Telugu Scribe : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీ పర్యటన భద్రత, బందోబస్తుకు సంబంధించి అత్యంత రహస్య వివరాలను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేసినందుకు తెలుగు స్క్రైబ్ ఖాతా నిర్వాహకులపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన భద్రతాధికారి (సీఎస్వో) కేబీ ఫ్రాంక్లిన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. జులై 14న హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇదే ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదవ్వగా, హైదరాబాద్ నగర అడిషనల్ కమిషనర్(క్రైమ్స్) ఆదేశాలతో సైబర్ క్రైమ్కు బదిలీ చేసి రీ రిజిస్టర్ చేశారు.
ఫిర్యాదులోని వివరాలివీ : ముఖ్యమంత్రి జడ్ ప్లస్ కేటగిరీ సెక్యురిటీకి సంబంధించి అత్యంత రహస్య సమాచారాన్ని తెలుగు స్క్రైబ్ ఎక్స్ అనే సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్లో బహిర్గతం చేసినట్లు గుర్తించామని ఫిర్యాదులో ఆ భద్రతాధికారి పేర్కొన్నారు. జూన్ 13న సీఎం దిల్లీ పర్యటన, నిమిషాల వారీగా షెడ్యూల్, బందోబస్తు ఏర్పాట్ల గురించి దిల్లీ పోలీస్ జాయింట్ కమిషనర్, అక్కడి ప్రభుత్వ అధికారిక తెలంగాణ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్, రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు, డీజీపీ సహా కొందరు అధికారులకు వైర్లెస్గా మెసేజ్ పంపించినట్లు చెప్పారు. జడ్ ప్లస్ స్థాయికి అనుగుణంగా స్పెషల్గా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం బ్లడ్ గ్రూపు, ప్రధాన భద్రతాధికారి ఫోన్ నంబర్లను ఆ మెసేజ్లో పేర్కొన్నట్లు ఫ్రాంక్లిన్ పేర్కొన్నారు.
పర్యటన కొనసాగుతుండగానే బయటకు వివరాలు : ఈ విషయాలను తెలుగు స్క్రైబ్ తన ఎక్స్ హ్యాండిల్లో పోస్టు చేయడంతో భద్రతకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు, ఇతర వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కొనసాగుతుండగానే బయటకు వచ్చాయని, వైర్లెస్ సందేశం బహిరంగంగా వెలువరించడానికి నిబంధనల ప్రకారం అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు. అధికారుల్లోనే ఎవరో ఒకరు అక్రమంగా సోషల్ మీడియా అకౌంట్కు వివరాలు పంపినట్లు తెలుస్తోందని, ఈ వ్యవహారంపై ముమ్మర దర్యాప్తు జరిపి తగిన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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