ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చిన వారికే ఓటు వేస్తామన్న గ్రామస్థులు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించిన గ్రామస్థులు - 63 మందిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు - ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేసినా, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరిక
Published : December 4, 2025 at 10:36 PM IST
Case Registered Against Tallapalli Villagers : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోడ్ (మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్) పక్కాగా అమలవుతున్న వేళ ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేస్తూ అక్రమంగా సమావేశం నిర్వహించిన 63 మంది గ్రామస్థులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్ పేట-భూంపల్లి మండలం తాళ్లపల్లి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది.
ఓటు వేయాలని కుల పెద్దలు, గ్రామస్థులు తీర్మానం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తాళ్లపల్లిలో ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఐదుగురు అభ్యర్థులు (నీల ప్రభాకర్, గోపరి యాదగిరి, గోపరి కనకరాజు, గోపరి శ్రీకాంత్, వెల్పుల యేసు) సర్పంచి పదవికి పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న పెద్దమ్మ గుడి వద్ద కొంతమంది గ్రామస్థులు రహస్యంగా సమావేశమయ్యారు. గుడి నిర్మాణానికి ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చే అభ్యర్థికే తమ కులస్తులందరూ ఓటు వేయాలని కుల పెద్దలు, గ్రామస్థులు తీర్మానం చేస్తుండగా, చర్చలు జరుపుతున్నట్లుగా పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అక్కడికి చేరుకున్న భూంపల్లి పోలీసులు సమావేశంలో పాల్గొన్న వారందరినీ స్థానిక స్టేషన్కు తరలించారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు : ఎన్నికల నిబంధనలు (ఎంసీసీ) అమలులో ఉన్నప్పుడు అనుమతి లేకుండా సమావేశం నిర్వహించడం, ఓట్ల కోసం డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడం, ప్రలోభాలకు గురి చేయడం వంటి చర్యలు ఎన్నికల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎస్సై హరీశ్ సుమోటాగా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఇద్దరు కుల సంఘం నాయకులు, ఐదుగురు సర్పంచి అభ్యర్థులు, 56 మంది గ్రామస్తులతో సహా మొత్తం 63 మందిపై భూంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేసినా, నిబంధనలు ఉల్లంఘించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని ఏసీపీ రవీందర్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు :
- పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మతాలు, కులాలు, ప్రాంతాల ప్రాతిపదికన ఓట్లు అడగకూడదు. ఫలానా వర్గానికి ఓటు వేయవద్దని చెప్పే హక్కు లేదు. ప్రచారానికి ప్రార్థనా మందిరాలను వేదికగా ఉపయోగించకూడదు. ఓటర్లకు డబ్బు, మద్యం, బహుమతులు, ఇతరత్రా లోబరచుకునే చర్యలు చేపట్టద్దు.
- ఒక అభ్యర్థి ప్రజా జీవితానికి సంబంధంలేని వ్యక్తిగత విషయాలపై ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయకూడదు. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి ప్రకారం ఏదేని రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థిగానీ, ఇతర ప్రధాన నేతలుగానీ గ్రామాల్లో విభేదాలు తీవ్రం చేయవద్దు. కులమతాలు, వర్గాల మధ్య విద్వేషాలు సృష్టించే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకూడదు.
- గ్రామాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భవనాలు, గోడలపై యజమానుల రాతపూర్వక అనుమతి లేనిదే ఎన్నికల రాతలు రాయకూడదు. ఫ్లెక్సీలవంటివి కూడా కట్టకూడదు. ఒకరి పోస్టర్లను మరొకరు తొలగించకూడదు. ఫిర్యాదులు ఉన్నచోట అధికారుల సమక్షంలో రాతలను చెరిపివేయడం, ఫ్లెక్సీల తొలగింపు, జరిమానాలు వేయడం వంటివి చేపడతారు.
- అభ్యర్థులు ముద్రించే పోస్టర్లు, నమూనా బ్యాలెట్లు, కరపత్రాలు తదితరాలన్నింటిపై ప్రచురణకర్త పేరు, చిరునామా, సంఖ్య తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ఒక అభ్యర్థి విజయావకాశాలను దెబ్బతీసేలా తప్పుడు ప్రకటనలు చేయకూడదు. సాంకేతికత పెరిగినందునా ఈసారి ఫిర్యాదులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేవారు డిక్లరేషన్లో పూర్తి సమాచారం నింపాలి. అన్ని ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాలి. ఇతరులు అభ్యంతరం చెప్పిన విషయాలను రిటర్నింగ్ అధికారి నోటీసు బోర్డుపై ప్రదర్శిస్తారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా నామినేషన్ అనుమతించాలా? తిరస్కరించాలా? అనే అంశాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
- తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిఘా బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. వ్యయ పరిశీలకుల బృందంతో పాటు వీడియో చిత్రీకరణ బృందం, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్, మానిటరింగ్ కమిటీ, స్టాటిస్టికల్ సర్వైవలెన్స్ బృందాలు ఉంటాయి. అభ్యర్థులు నిబంధనలు అతిక్రమించవద్దు.
