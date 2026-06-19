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సస్పెండైన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు

గాదె సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు - నాగరాజుపై కేసు నమోదు చేసిన విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీసులు - సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీఐ నాగరాజు

Case Registered Against Suspended Krishna Lanka CI Nagaraju
Case Registered Against Suspended Krishna Lanka CI Nagaraju (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 9:42 AM IST

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Case Registered Against Suspended Krishna Lanka CI Nagaraju : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సాయికృష్ణ మాయమైన ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే సస్పెన్షన్‌కు గురైన మాజీ సీఐ నాగరాజుపై విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

బాధితుడు సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. నిందితుడైన మాజీ సీఐ నాగరాజుపై కృష్ణలంక పోలీసులు పలు తీవ్రమైన 127(4), 127(6), 103(1), 238 బీఎన్​ఎస్ సెక్షన్ల కింద కేసును నమోదు చేశారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై విచారణ జరిపేందుకు దర్యాప్తు అధికారి నేడు విజయవాడ రానున్నారు. రాజమహేంద్రవరం ఎస్పీ నరసింహకిశోర్‌ను దర్యాప్తు అధికారిగా నియమించారు. ఆయన తొలుత డీజీపీ హరీష్​కుమార్ గుప్తా, విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర బాబులను కలవనున్నారు. వారితో చర్చించాక కృష్ణలంక స్టేషన్​కు వెళ్లనున్నట్లు తెలిసింది.

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కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు
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KRISHNA LANKA CI NAGARAJU SUSPENDED

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