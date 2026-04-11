మైక్రో ఫైనాన్స్ పేరుతో రూ.10 కోట్ల మోసం - సింగర్ మంగ్లీపై కేసు నమోదు

గాయకురాలు మంగ్లీతో పాటు మరో నలుగురిపై కేసు నమోదు - తనకు ప్రాణహాని ఉందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న న్యాయవాది సుబ్బారావు - బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 351(2), 352 కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

Case Registered Against Mangli
Case Registered Against Mangli
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 11:49 AM IST

Case Registered Against Singer Mangli : సినీ గాయకురాలు మంగ్లీతో పాటు మరో నలుగురిపై పంజాగుట్ట పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అధిక లాభాల మైక్రో ఫైనాన్స్ పేరుతో రూ.10 కోట్లు మోసం చేసినట్లు ఓ న్యాయవాది ఫిర్యాదు చేశారు. మంగ్లీతో పాటు ఆమె సోదరుడు, మరో ముగ్గురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫిర్యాదులో తనకు ప్రాణహాని ఉందని న్యాయవాది సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు. దీంతో మొత్తం ఐదుగురిని బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 351(2), 352 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పెట్టుబడుల పేరిట రూ.10 కోట్ల మోసం : మైక్రో ఫైనాన్స్​ పథకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తామని నమ్మించి రమావత్​ మధుపాల్​ అలియాస్​ భరత్​ చౌహాన్​, శైలజా చౌహాన్​, శివ (మంగ్లీ సోదరుడు), మంగ్లీ కలిసి సుమారు రూ.9.5 నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు సేకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నిధులను ''గోకులానందన ఇన్​ఫ్రా ఇండియా ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​'' పేరిట ఇంపోర్ట్​-ఎక్స్​పోర్ట్​, రియల్​ ఎస్టేట్​, ట్రేడింగ్​ వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడి పెడతామని బాధితులను నమ్మించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హేమకాంత్ ​రెడ్డి, మధుసూదన్​ రెడ్డి, తిరుమల్​ తదితరులు భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టి మోసపోయినట్లు తెలుస్తోంది.

మంగ్లీ డబ్బు ఆఫర్​ చేసినట్లు ఆరోపణలు : ఈ మేరకు బాధితులు తార్నాకలోని విజయపురి కాలనీకి చెందిన న్యాయవాది సింగపోగు సుబ్బారావును సంప్రదించారు. దీనిపై సింగర్​ మంగ్లీని సంప్రదించగా, ఆమె అనుచితంగా మాట్లాడినట్లు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ కేసులో ఆమెను, తన సోదరుడు శివను చేర్చవద్దని మంగ్లీ ఆ న్యాయవాదికి డబ్బు ఆఫర్​ చేసినట్లు ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల, అడ్వకేట్​ పూజారి నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో పంజాగుట్టలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.

న్యాయవ్యాది సుబ్బారావుకు ప్రాణహాని : మంగ్లీ, వేణు, పూజారి నాగేశ్వర రావు, సంగీత దర్శకుడు సురేశ్​ బొబ్బిలి తదితరులు కేసు వేయవద్దని, అలాగే మీడియా వీడియోలు తొలగించాలని ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం ముగిసే సమయంలో వేణు ఊడుగుల బెదిరించగా, మంగ్లీ అసభ్య పదజాలంతో దూషించి హత్య చేస్తామని బెదిరించినట్లు సుబ్బారావు ఆరోపించారు. అదే విధంగా రమావత్​ మధు, శివ ఫోన్​ చేసి బెదిరించినట్లు తెలిపారు. దీంతో తనకు ప్రాణహాని ఉందని సుబ్బారావు పోలీసులను ఆశ్రయించగా, బీఎన్​ఎస్​ సెక్షన్ 351(2), 352 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

