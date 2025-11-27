400 మంది నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి - జీతాలు అడిగితే బోర్డు తిప్పేసి
ఉద్యోగాల పేరిట హైదరాబాద్లో ఐటీ కంపెనీ ఘరానా మోసం - జాబ్స్ ఇస్తామంటూ సుమారు 400 మంది నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు - బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
Published : November 27, 2025 at 2:25 PM IST
NSN Infotech Techno Solutions Scam : 'ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం'. ఇలాంటి మాటలు మనం తరచూ వింటూనే ఉంటాం. నిరుద్యోగులే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్లో ఓ ఐటీ సంస్థ భారీ మోసానికి పాల్పడింది. ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసింది. అందులో కొందరికి జాబ్స్ ఇచ్చి, జీతాలు ఇవ్వకుండా వేధిస్తుండటంతో బాధితులు హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ ఠాణా మెట్లెక్కారు. పోలీసులు, బాధితులు తెలిపిన వివరాల మేరకు,
రూ.లక్షల్లో వసూలు : ఎన్ఎస్ఎన్ ఇన్ఫోటెక్ టెక్నో సొల్యూషన్స్ అనే ఐటీ సంస్థ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ యువతను మోసం చేసింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 400 మంది నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారు సంస్థ నిర్వాహకులు. సంవత్సరం కిందట 'ట్రైనింగ్-ప్లేస్మెంట్' అంటూ జాబ్లు ఇప్పిస్తామని బాధితులను నమ్మించారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు వసూలు చేశారు.
పని చేయించుకుని - జీతాలు ఇవ్వకుండా : కొంతమందికి ఉద్యోగం ఇచ్చి, వారితో 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' విధానంలో పని చేయించుకున్నారు. 2 నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో పాటు అడిగిన వారిని బెదిరింపులకు గురి చేశారు. జీతాలు రాకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఆఫీసు అడ్రస్ కనుక్కొని అక్కడికి వెళ్లారు. అయితే అప్పటికే నిర్వాహకులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఈ మోసంలో శ్రీనివాస్ (సీఈవో), స్వామి నాయుడు (డైరెక్టర్), అరుణ (హెచ్ఆర్) ప్రధాన సూత్రధారులుగా బాధితులు ఆరోపించారు. న్యాయం చేయాలంటూ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించారు.
పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు : ఎన్ఎస్ఎన్ ఇన్ఫోటెక్ టెక్నో సొల్యూషన్స్ కంపెనీ మోసాలపై 20 మందికి పైగా బాధితులు రాతపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారని మాదాపూర్ సీఐ కృష్ణమోహన్ తెలిపారు. ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ ఇప్పిస్తామని మోసం చేస్తున్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.2 లక్షల చొప్పున వసూలు చేసినట్లు బాధితులు తెలిపారన్నారు. నిందితులైన శ్రీనివాస్, స్వామి నాయుడు, అరుణ పై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ కంపెనీ వల్ల ఇంకా ఎవరైనా మోసపోయి ఉంటే, మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సీఐ కోరారు. నిరుద్యోగులు ఇలాంటి నకిలీ కంపెనీల చెరలో చిక్కకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
"శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి జాబ్స్ ఉంటాయి. మరికొన్నిస్టైఫండ్ రూపంలో ఉంటాయని చెప్పారు. మొదటి నెల నుంచి మీ ఖాతాలోకి సాలరీ రావాలంటే రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు కట్టాలని చెప్పారు. మేము అంత కట్టలేమని చెప్పాక, స్టైఫండ్ మోడ్లో కొంత డబ్బు కట్టించుకున్నారు. నేను, నా స్నేహితుల ఇద్దరు పిల్లలు తలా రూ.2 లక్షల చొప్పున కట్టాం. స్టైఫండ్ రూ.10 వేలు రెండు నెలలు మాత్రమే వచ్చింది. తర్వాత రాలేదు. ఆరు నెలల తర్వాత జీతం వస్తుంది అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఇక జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. మేం వచ్చి చూస్తే ఆఫీసుకు తాళం వేసి ఉంది. - బాధితురాలు
