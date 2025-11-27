ETV Bharat / state

400 మంది నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి - జీతాలు అడిగితే బోర్డు తిప్పేసి

ఉద్యోగాల పేరిట హైదరాబాద్​లో ఐటీ కంపెనీ ఘరానా మోసం - జాబ్స్​ ఇస్తామంటూ సుమారు 400 మంది నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు - బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

NSN Infotech Tecno Solutions Scam
NSN Infotech Tecno Solutions Scam (ETV Bharath)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NSN Infotech Techno Solutions Scam : 'ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం'. ఇలాంటి మాటలు మనం తరచూ వింటూనే ఉంటాం. నిరుద్యోగులే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్​లో ఓ ఐటీ సంస్థ భారీ మోసానికి పాల్పడింది. ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసింది. అందులో కొందరికి జాబ్స్ ఇచ్చి, జీతాలు ఇవ్వకుండా వేధిస్తుండటంతో బాధితులు హైదరాబాద్​లోని మాదాపూర్​ ఠాణా మెట్లెక్కారు. పోలీసులు, బాధితులు తెలిపిన వివరాల మేరకు,

రూ.లక్షల్లో వసూలు : ఎన్​ఎస్​ఎన్​ ఇన్ఫోటెక్​ టెక్నో సొల్యూషన్స్ అనే ఐటీ సంస్థ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ యువతను మోసం చేసింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 400 మంది నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారు సంస్థ నిర్వాహకులు. సంవత్సరం కిందట 'ట్రైనింగ్-ప్లేస్​మెంట్' అంటూ జాబ్​లు ఇప్పిస్తామని బాధితులను నమ్మించారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు వసూలు చేశారు.

పని చేయించుకుని - జీతాలు ఇవ్వకుండా : కొంతమందికి ఉద్యోగం ఇచ్చి, వారితో 'వర్క్ ఫ్రమ్​ హోమ్' విధానంలో పని చేయించుకున్నారు. 2 నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో పాటు అడిగిన వారిని బెదిరింపులకు గురి చేశారు. జీతాలు రాకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఆఫీసు అడ్రస్ కనుక్కొని అక్కడికి వెళ్లారు. అయితే అప్పటికే నిర్వాహకులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఈ మోసంలో శ్రీనివాస్ (సీఈవో), స్వామి నాయుడు (డైరెక్టర్), అరుణ (హెచ్​ఆర్​) ప్రధాన సూత్రధారులుగా బాధితులు ఆరోపించారు. న్యాయం చేయాలంటూ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్​ను ఆశ్రయించారు.

పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు : ఎన్​ఎస్​ఎన్​ ఇన్ఫోటెక్​ టెక్నో సొల్యూషన్స్ కంపెనీ మోసాలపై 20 మందికి పైగా బాధితులు రాతపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారని మాదాపూర్​ సీఐ కృష్ణమోహన్ తెలిపారు. ప్రైవేట్​ కంపెనీలో జాబ్​ ఇప్పిస్తామని మోసం చేస్తున్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.2 లక్షల చొప్పున వసూలు చేసినట్లు బాధితులు తెలిపారన్నారు. నిందితులైన శ్రీనివాస్​, స్వామి నాయుడు, అరుణ పై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ కంపెనీ వల్ల ఇంకా ఎవరైనా మోసపోయి ఉంటే, మాదాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయాలని సీఐ కోరారు. నిరుద్యోగులు ఇలాంటి నకిలీ కంపెనీల చెరలో చిక్కకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

"శ్రీనివాస్​ అనే వ్యక్తి జాబ్స్​ ఉంటాయి. మరికొన్నిస్టైఫండ్​ రూపంలో ఉంటాయని చెప్పారు. మొదటి నెల నుంచి మీ ఖాతాలోకి సాలరీ రావాలంటే రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు కట్టాలని చెప్పారు. మేము అంత కట్టలేమని చెప్పాక, స్టైఫండ్ మోడ్​లో కొంత డబ్బు కట్టించుకున్నారు. నేను, నా స్నేహితుల ఇద్దరు పిల్లలు తలా రూ.2 లక్షల చొప్పున కట్టాం. స్టైఫండ్​ రూ.10 వేలు రెండు నెలలు మాత్రమే వచ్చింది. తర్వాత రాలేదు. ఆరు నెలల తర్వాత జీతం వస్తుంది అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఇక జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. మేం వచ్చి చూస్తే ఆఫీసుకు తాళం వేసి ఉంది. - బాధితురాలు

దాచుకోవడం ట్రేడ్, దోచుకోవడం ట్రెండ్ - ట్రేడ్​ లైసెన్స్​ల చెల్లింపులో ప్రైవేటు సంస్థల కక్కుర్తి!

మైక్రోసాఫ్ట్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు- 21 మంది అరెస్ట్​- పరారీలో ప్రధాన నిందితుడు

TAGGED:

NSN IT COMPANY SCAM IN HYDERABAD
NSN INFOTECH FRAUD IN HYD
హైదరాబాద్​లో ఐటీ కంపెనీల మోసాలు
FRAUD IN THE NAME OF IT JOBS
NSN INFOTECH TECHNO SOLUTIONS FRAUD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.