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సైబర్ మోసం బారిన ఆదిలాబాద్​ యువకుడు - హైదరాబాద్​కు చెందిన​​ సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్ అరెస్ట్

ఆన్​లైన్​ రుణాలు ఇస్తామంటూ ప్రకటనలు - సోషల్​ మీడియా యాడ్స్​ ద్వారా సైబర్​ మోసాలు - ఐదుగురిపై కేసు నమోదు - ప్రధాన నిందితుడి అరెస్టు

Cyber ​​Fraud Involving Online Loans
Cyber ​​Fraud Involving Online Loans (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 10:44 AM IST

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Cyber ​​Fraud Involving Online Loans : ఈజీగా తక్కువ వడ్డీకే ఆన్​లైన్​ రుణాలను ఇస్తామని సోషల్​ మీడియాల్లో ఆకట్టుకునే యాడ్స్ ద్వారా అమాయకులను మోసం చేస్తున్న సైబర్​ ముఠాను పట్టుకున్నట్లు ఆదిలాబాద్​ జిల్లా ఎస్సీ అఖిల్​ మహాజన్​ తెలిపారు. ఆదిలాబాద్​ గ్రామీణ పోలీస్ ​స్టేషన్​ పరిధిలో నమోదైన సైబర్​ కేసును ఛేదించి, ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని అంకోలి గ్రామానికి చెందిన మెస్ర ప్రవీణ్​ తన మొబైల్​లో సోషల్​ మీడియాలో రీల్స్​ చూస్తూ ఉండగా, రుణానికి సంబంధించిన ఓ ప్రకటన కనిపించింది.

దీంతో ప్రవీణ్​ దానిపై క్లిక్​ చేయగా నిందితులు వాట్సప్​ కాల్​ చేసి ప్రముఖ ఫైనాన్స్​కు చెందిన ప్రతినిధులుగా నమ్మించారు. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, లోన్​ అప్రూవల్​, ఈఎంఐ, సర్వీస్​ ఛార్జీల పేరుతో విడతల వారీగా రూ.17,951 బాధితుడి నుంచి వసూలు చేశారు. తర్వాత ఎలాంటి రుణం మంజూరు కాకపోవడంతో మోసపోయినట్లు భావించిన బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

ఐదుగురిపై కేసు నమోదు : విచారణ అనంతరం పోలీసులు ఈ కేసులో అనుమానితుడిని హైదరాబాద్​లోని ముషీరాబాద్​కు చెందిన తిల్కర్​ ఆకాశ్​ అలియాస్​ తలారి ఆకాశ్​గా గుర్తించారు. ఇందులో మరో నలుగురు వ్యక్తులు కూడా పాలుపంచుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రధాన నిందితుడైన ఆకాశ్​ ఇదే పద్ధతిని ఉపయోగించి 30 మందికి పైగా బాధితులను మోసం చేసినట్లు అంగీకరించాడు. నేరాలకు పాల్పడేందుకు తాను వివిధ మొబైల్​ నంబర్లను ఉపయోగించానని, వచ్చిన డబ్బును తన నలుగురు సహచరులతో సమానంగా పంచుకున్నానని నిందితుడు తెలిపాడు. అతడిపై 11 సైబర్​ నేరాల కేసులు నమోదైనట్లు జిల్లా ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. నేరానికి ఉపయోగించిన మొబైల్​ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ప్రధాన నిందితుడు అరెస్టు : ప్రధాన నిందితుడిపై 11 సైబర్​ నేరాలకు సంబంధించి కేసులు నమోదైనట్లు జిల్లా ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. నేరానికి ఉపయోగించిన సెల్​ఫోన్​ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడైన ఆకాశ్​ సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్​గా పని చేస్తున్నాడు. మిగతా నిందితులు పోతాని వెంకట సాయి, గోవర్ధన్​, అఖిల్​, కమలాపురం కార్తీక్​లు పరారీలో ఉన్నారని, వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశామని ఎస్పీ తెలిపారు. ఎస్పీ వెంట ఆదిలాబాద్​ గ్రామీణ సీఐ రహీం పాషా, ఎస్​ఐ విష్ణువర్థన్​ ఉన్నారు.

''సైబర్​ నేరాలపై ఫిర్యాదులు పెరుగుతున్నాయి. సైబర్​ నేరగాళ్లు కొత్త పద్ధతుల్లో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. సైబర్​ మోసానికి గురైన వెంటనే 1930 నంబర్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసి, సంబంధిత పోలీస్​ స్టేషన్​ను ఆశ్రయించాలి. వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా మోసపోయిన నగదును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండటంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు, వృద్ధులకు సైబర్​ మోసాలపై అవగాహన కల్పించాలి'' - అఖిల్​ మహాజన్​​, ఎస్పీ

అప్రమత్తతే మంత్రం : రోజురోజుకూ సైబర్​ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సైబర్​ నేరగాళ్లు ప్రజలను మభ్యపెట్టి డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. విద్యావంతులు, ఉద్యోగులు సైతం మోసాల బారిన పడుతున్నారు. సైబర్​ మోసాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • సోషల్​ మీడియాలో ప్రకటనలు చూసి మోసపోవద్దు.
  • అధిక లాభాలు ఇస్తామనే పెట్టుబడి పథకాలను నమ్మొద్దు.
  • బ్యాంకు అకౌంట్​ నంబర్​, ఓటీపీ, యూపీఐ పిన్​, సీవీవీ నంబర్లను ఎవరికీ చెప్పకూడదు.
  • గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పంపిన యూపీఐ సందేశాలను ఆమోదించొద్దు.
  • వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్​ మీడియాల్లో పెట్టకూడదు.
  • పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత సంస్థ వెబ్​సైట్​ విశ్వసనీయతను నిర్ధారించుకోవాలి.
  • మోసగాళ్ల బెదిరింపులకు భయపడి డబ్బులు పంపించొద్దు.
  • బ్యాంకు అకౌంట్ లావాదేవీలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకోవాలి.

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