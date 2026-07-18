సైబర్ మోసం బారిన ఆదిలాబాద్ యువకుడు - హైదరాబాద్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అరెస్ట్
ఆన్లైన్ రుణాలు ఇస్తామంటూ ప్రకటనలు - సోషల్ మీడియా యాడ్స్ ద్వారా సైబర్ మోసాలు - ఐదుగురిపై కేసు నమోదు - ప్రధాన నిందితుడి అరెస్టు
Published : July 18, 2026 at 10:44 AM IST
Cyber Fraud Involving Online Loans : ఈజీగా తక్కువ వడ్డీకే ఆన్లైన్ రుణాలను ఇస్తామని సోషల్ మీడియాల్లో ఆకట్టుకునే యాడ్స్ ద్వారా అమాయకులను మోసం చేస్తున్న సైబర్ ముఠాను పట్టుకున్నట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్సీ అఖిల్ మహాజన్ తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన సైబర్ కేసును ఛేదించి, ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని అంకోలి గ్రామానికి చెందిన మెస్ర ప్రవీణ్ తన మొబైల్లో సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చూస్తూ ఉండగా, రుణానికి సంబంధించిన ఓ ప్రకటన కనిపించింది.
దీంతో ప్రవీణ్ దానిపై క్లిక్ చేయగా నిందితులు వాట్సప్ కాల్ చేసి ప్రముఖ ఫైనాన్స్కు చెందిన ప్రతినిధులుగా నమ్మించారు. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, లోన్ అప్రూవల్, ఈఎంఐ, సర్వీస్ ఛార్జీల పేరుతో విడతల వారీగా రూ.17,951 బాధితుడి నుంచి వసూలు చేశారు. తర్వాత ఎలాంటి రుణం మంజూరు కాకపోవడంతో మోసపోయినట్లు భావించిన బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఐదుగురిపై కేసు నమోదు : విచారణ అనంతరం పోలీసులు ఈ కేసులో అనుమానితుడిని హైదరాబాద్లోని ముషీరాబాద్కు చెందిన తిల్కర్ ఆకాశ్ అలియాస్ తలారి ఆకాశ్గా గుర్తించారు. ఇందులో మరో నలుగురు వ్యక్తులు కూడా పాలుపంచుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రధాన నిందితుడైన ఆకాశ్ ఇదే పద్ధతిని ఉపయోగించి 30 మందికి పైగా బాధితులను మోసం చేసినట్లు అంగీకరించాడు. నేరాలకు పాల్పడేందుకు తాను వివిధ మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించానని, వచ్చిన డబ్బును తన నలుగురు సహచరులతో సమానంగా పంచుకున్నానని నిందితుడు తెలిపాడు. అతడిపై 11 సైబర్ నేరాల కేసులు నమోదైనట్లు జిల్లా ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. నేరానికి ఉపయోగించిన మొబైల్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ప్రధాన నిందితుడు అరెస్టు : ప్రధాన నిందితుడిపై 11 సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి కేసులు నమోదైనట్లు జిల్లా ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. నేరానికి ఉపయోగించిన సెల్ఫోన్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడైన ఆకాశ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పని చేస్తున్నాడు. మిగతా నిందితులు పోతాని వెంకట సాయి, గోవర్ధన్, అఖిల్, కమలాపురం కార్తీక్లు పరారీలో ఉన్నారని, వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశామని ఎస్పీ తెలిపారు. ఎస్పీ వెంట ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ సీఐ రహీం పాషా, ఎస్ఐ విష్ణువర్థన్ ఉన్నారు.
''సైబర్ నేరాలపై ఫిర్యాదులు పెరుగుతున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త పద్ధతుల్లో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే 1930 నంబర్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసి, సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించాలి. వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా మోసపోయిన నగదును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండటంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు, వృద్ధులకు సైబర్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించాలి'' - అఖిల్ మహాజన్, ఎస్పీ
అప్రమత్తతే మంత్రం : రోజురోజుకూ సైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మభ్యపెట్టి డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. విద్యావంతులు, ఉద్యోగులు సైతం మోసాల బారిన పడుతున్నారు. సైబర్ మోసాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- సోషల్ మీడియాలో ప్రకటనలు చూసి మోసపోవద్దు.
- అధిక లాభాలు ఇస్తామనే పెట్టుబడి పథకాలను నమ్మొద్దు.
- బ్యాంకు అకౌంట్ నంబర్, ఓటీపీ, యూపీఐ పిన్, సీవీవీ నంబర్లను ఎవరికీ చెప్పకూడదు.
- గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పంపిన యూపీఐ సందేశాలను ఆమోదించొద్దు.
- వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాల్లో పెట్టకూడదు.
- పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత సంస్థ వెబ్సైట్ విశ్వసనీయతను నిర్ధారించుకోవాలి.
- మోసగాళ్ల బెదిరింపులకు భయపడి డబ్బులు పంపించొద్దు.
- బ్యాంకు అకౌంట్ లావాదేవీలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకోవాలి.
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