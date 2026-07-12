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రూ.1.80 కోట్ల బకాయిల వివాదం - జూబ్లీహిల్స్‌లో సినీ నటుడు ఆర్యపై కేసు నమోదు

హైదరాబాద్​కు చెందిన సినీ టెక్నిక్ సంస్థ ఫిర్యాదుతో కేసు - 'అనంతన్​ కాడు' అనే సినిమా కోసం పరికరాల వినియోగం - డబ్బు అడిగితే బెదిరింపులు చేశారని ఫిర్యాదు

Case Registered Against Film Actor Arya
Case Registered Against Film Actor Arya (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 11:43 AM IST

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Case Registered Against Film Actor Arya : సినిమా చిత్రీకరణకు ఖరీదైన కెమెరాలు తీసుకుని రూ.1.80 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించకుండా మోసానికి పాల్పడ్డారంటూ ప్రముఖ తమిళ నటుడు ఆర్య సహా చిత్రబృందంపై హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, 'అనంతన్​ కాడు' అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు హీరో ఆర్య, నిర్మాత వినోద్​, నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులు పలుమార్లు జూబ్లీహిల్స్​ వెంకటగిరిలోని హైలాంకాలనీలోని తాహేర్​ సినీ టెక్నిక్​ సంస్థను సంప్రదింపు చిత్రీకరణకు అత్యాధునిక డిజిటల్​ కెమెరాలు, లైటింగ్​ యూనిట్లు, ఇతర పరికరాలు అందించాలని కోరారు. అద్దె మొత్తాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చెల్లిస్తామని, ఎలాంటి బకాయిలు ఉండవని పదే పదే హామీ ఇవ్వడంతో గతేడాది ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్​ నుంచి కేరళకు ఖరీదైన పరికరాలను సంస్థ సొంత వ్యయంతో తరలించింది.

1.80 కోట్లకు పైగా బకాయిలు : చిత్రీకరణ పూర్తయ్యే వరకు సంస్థ అందించిన పరికరాలను వినియోగించుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం చెల్లించాల్సిన మొత్తం రూ.2.12 కోట్లల్లో రూ.1.80 కోట్లకు పైగా బకాయిలు చెల్లించలేదు. బకాయిలు ఉన్నట్లు లిఖితపూర్యకంగా అంగీకరించి, సినిమా విడుదలకు ముందే మొత్తం చెల్లించి 'నో డ్యూస్​ సర్టిఫికెట్​' తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినా మాట నిలబెట్టుకోలేదు.

బకాయిల చెల్లింపుపై పలుమార్లు లేఖలు, వాట్సప్​ సందేశాలు, ఫోన్​కాల్స్​ ద్వారా గుర్తు చేసినా స్పందించలేదని, పైగా కేరళలో కోర్టును ఆశ్రయించి వాస్తవాలను దాచిపెట్టి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా తెచ్చుకున్నారని ఆ సంస్థ అకౌంటెంట్​ జావేద్​ అలీ జూబ్లీహిల్స్​ పోలీసులకు శుక్రవారం సాయంత్రం ఫిర్యాదు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా బకాయిల కోసం సంప్రదించిన తమ సంస్థ మేనేజర్​ను నిర్మాత వినోద్​, హీరో ఆర్య, వ్యక్తిగత సహాయకుడు కిశోర్ కలిసి బెదిరించారని ఫిర్యాదులో తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు శనివారం పేర్కొన్నారు.

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