రూ.1.80 కోట్ల బకాయిల వివాదం - జూబ్లీహిల్స్లో సినీ నటుడు ఆర్యపై కేసు నమోదు
హైదరాబాద్కు చెందిన సినీ టెక్నిక్ సంస్థ ఫిర్యాదుతో కేసు - 'అనంతన్ కాడు' అనే సినిమా కోసం పరికరాల వినియోగం - డబ్బు అడిగితే బెదిరింపులు చేశారని ఫిర్యాదు
Published : July 12, 2026 at 11:43 AM IST
Case Registered Against Film Actor Arya : సినిమా చిత్రీకరణకు ఖరీదైన కెమెరాలు తీసుకుని రూ.1.80 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించకుండా మోసానికి పాల్పడ్డారంటూ ప్రముఖ తమిళ నటుడు ఆర్య సహా చిత్రబృందంపై హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, 'అనంతన్ కాడు' అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు హీరో ఆర్య, నిర్మాత వినోద్, నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులు పలుమార్లు జూబ్లీహిల్స్ వెంకటగిరిలోని హైలాంకాలనీలోని తాహేర్ సినీ టెక్నిక్ సంస్థను సంప్రదింపు చిత్రీకరణకు అత్యాధునిక డిజిటల్ కెమెరాలు, లైటింగ్ యూనిట్లు, ఇతర పరికరాలు అందించాలని కోరారు. అద్దె మొత్తాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చెల్లిస్తామని, ఎలాంటి బకాయిలు ఉండవని పదే పదే హామీ ఇవ్వడంతో గతేడాది ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి కేరళకు ఖరీదైన పరికరాలను సంస్థ సొంత వ్యయంతో తరలించింది.
1.80 కోట్లకు పైగా బకాయిలు : చిత్రీకరణ పూర్తయ్యే వరకు సంస్థ అందించిన పరికరాలను వినియోగించుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం చెల్లించాల్సిన మొత్తం రూ.2.12 కోట్లల్లో రూ.1.80 కోట్లకు పైగా బకాయిలు చెల్లించలేదు. బకాయిలు ఉన్నట్లు లిఖితపూర్యకంగా అంగీకరించి, సినిమా విడుదలకు ముందే మొత్తం చెల్లించి 'నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్' తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినా మాట నిలబెట్టుకోలేదు.
బకాయిల చెల్లింపుపై పలుమార్లు లేఖలు, వాట్సప్ సందేశాలు, ఫోన్కాల్స్ ద్వారా గుర్తు చేసినా స్పందించలేదని, పైగా కేరళలో కోర్టును ఆశ్రయించి వాస్తవాలను దాచిపెట్టి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా తెచ్చుకున్నారని ఆ సంస్థ అకౌంటెంట్ జావేద్ అలీ జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు శుక్రవారం సాయంత్రం ఫిర్యాదు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా బకాయిల కోసం సంప్రదించిన తమ సంస్థ మేనేజర్ను నిర్మాత వినోద్, హీరో ఆర్య, వ్యక్తిగత సహాయకుడు కిశోర్ కలిసి బెదిరించారని ఫిర్యాదులో తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు శనివారం పేర్కొన్నారు.