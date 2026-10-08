జూరాల కాలువకు నీరొదిలిన రైతులపై కేసు - 14 మంది అన్నదాతలపై ఎఫ్ఐఆర్
Case Filed On Jurala Farmers : జూరాల ప్రాజెక్టు ఎడమ కాలువ నుంచి బలవంతంగా నీటిని విడుదల చేసిన రైతులపై కేసు నమోదైంది. ప్రాజెక్టు డీఈఈ ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలైంది.
Published : October 8, 2026 at 6:44 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 6:58 PM IST
Case Filed On Jurala Farmers : జూరాల ఎడమగట్టు కాలువ నుంచి నీటిని విడుదల చేసుకున్న రైతులపై అమరచింత పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జూరాల ప్రాజెక్టు అధికారుల ఫిర్యాదుతో 14 మంది రైతులపై ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేశారు. పంటలు ఎండుతున్నందున కాలువలకు నీటిని విడుదల చేయాలంటూ గత నెలలో స్థానిక గ్రామాల రైతులు ఆందోళన నిర్వహించారు. అయినప్పటికీ అధికారులు స్పందించకపోవడంతో సెప్టెంబర్ 19న ఎడమ కాలువ హెడ్ రెగ్యులేటర్ ధ్వంసం చేసి బలవంతంగా నీటిని విడుదల చేసుకున్నారు. దీంతో ప్రజా ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారంటూ ప్రాజెక్ట్ నీటి పారుదల శాఖ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ సమీవుల్లా అమరచింత ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు.
కారకులపై చర్యలు తీసుకోవాలి
ఆరేపల్లి, మూలమల్ల, క్యాతెపల్లి తదితర గ్రామాల రైతులు భారీగా గుమిగూడి జూరాల ఎడమ కాలువ హెడ్ రెగ్యులేటర్ యాక్సెస్ డోర్లు, సెక్యూరిటీ ఫాస్టెనింగ్లు సైతం పగులగొట్టినట్లు డీఈఈ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కంట్రోల్ యూనిట్లోకి అనుమతి లేకుండా చొరబడి లెఫ్ట్ కెనాల్ గేట్లను బలవంతంగా ఎత్తి, నీటిని విడుదల చేయడంతో దాని స్క్రూరాడ్లు వంగిపోయినట్లు తెలిపారు. ప్రజా ఆస్తులను ధ్వంసం చేసినందుకు కారకులపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డీఈఈ తన ఫిర్యాదులో వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రాపర్టీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు అమరచింత ఎస్సై పార్వతి తెలిపారు. అలాగే జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి నీరు వదలాలంటూ సెప్టెంబర్ 21న నిరసన చేపట్టిన బీఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతల పైన కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి.
రైతులపై కేసులు పెట్టడం పరిపాటిగా మారింది
రైతులపై కేసులు నమోదు చేయడాన్ని బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో అన్నదాతల చేతులకు బేడీలు వేయడం, కేసులు పెట్టడం పరిపాటిగా మారడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. ఇలా కేసులు పెట్టించడం ప్రభుత్వ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. అధికార నేతల చేతగానితనం వల్లే ఈరోజు రాష్ట్రంలో పంటలకు నీళ్లు అందక ఎండిపోతున్న దుస్థితి నెలకొందని ఆయన ఆరోపించారు.
కండ్ల ముందే ఎండుతున్న పంటలకు జూరాల నీటిని విడుదల చేయాలని ఆందోళన బాట పట్టిన రైతులపై కేసులు నమోదు చేయడం అత్యంత హేయమైన చర్య. @revanth_anumula పాలనలో రైతుల చేతులకు బేడీలు వేయడం, పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు పెట్టడం పరిపాటిగా మారడం సిగ్గుచేటు. ఇంజనీర్లతో రైతులపై కేసులు పెట్టించడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనం. మీ చేతగాని తనం వల్ల ఈరోజు పంటలకు నీళ్లు అందక ఎండిపోతున్న దుస్థితి. కడుపు మండిన రైతన్న రోడ్డెక్కి నిలదీస్తే అక్రమ కేసులు బనాయిస్తారా? పోలీసులను ప్రయోగించి భయబ్రాంతులకు గురి చేస్తారా? ఇదెక్కడి దుర్మార్గం? ఇదెక్కడి అన్యాయం? కృష్ణాలో నీటి ప్రవాహాలు ఉన్నప్పుడు నీటిని లిఫ్ట్ చేయకుండా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యం వహించింది మీరు. నీళ్లను ఒడిసి పట్టకుండా, విడిచిపెట్టి తెలంగాణకు జల ద్రోహం చేసింది మీరు తప్పు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తే, శిక్ష రైతులు అనుభవించాలా? సాగునీళ్లు లేక, కరెంట్ లేక రైతులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేస్తుంటే.. పరిష్కరించాల్సింది పోయి అక్రమ కేసులు పెడతారా? ఇది ప్రజా పాలననా? లేక ప్రజా పీడననా? రైతులపై పెట్టిన కేసులు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని బిఆర్ఎస్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రైతు వ్యతిరేక చర్యలు ఇలాగే కొనసాగిస్తే, పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. @TelanganaCMO— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) October 8, 2026
తప్పు ప్రభుత్వానిదైతే, శిక్ష రైతులకా?
కడుపు మండిన రైతన్న రోడ్డెక్కి నిలదీస్తే అక్రమ కేసులు బనాయిస్తారా? అంటూ హరీశ్రావు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. పోలీసులను ప్రయోగించి భయబ్రాంతులకు గురి చేయడం పాలకుల దుర్మార్గం, అన్యాయం అంటూ ధ్వజమెత్తారు. కృష్ణా నదిలో నీటి ప్రవాహాలు ఉన్నప్పుడు నీటిని లిఫ్ట్ చేయకుండా ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యం వహించిందని ఆరోపణలు చేశారు. నీళ్లను ఒడిసి పట్టకుండా రాష్ట్రానికి జల ద్రోహం చేసిందన్నారు. తప్పు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తే, శిక్ష రైతులు అనుభవించాలా అని నిలదీశారు.
కేసులు వాపస్ తీసుకోవాలి
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగునీరు, కరెంట్ లేక రైతులు ఆందోళనలు చేస్తుంటే పరిష్కరించాల్సింది పోయి అక్రమ కేసులు పెడతారా అంటూ పాలక నేతలపై హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. ఇది ప్రజా పాలనా? లేక ప్రజా పీడనా అంటూ దుయ్యబట్టారు. రైతులపై పెట్టిన కేసులు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రైతు వ్యతిరేక చర్యలు ఇలాగే కొనసాగిస్తే, పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని హరీశ్రావు హెచ్చరించారు.
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