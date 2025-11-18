చిక్కుల్లో దర్శకుడు రాజమౌళి! - సరూర్నగర్ పీఎస్లో కేసు నమోదు
హైదరాబాద్లో జరిగిన గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్ - దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై కేసు నమోదు
Published : November 18, 2025 at 10:55 AM IST
Case Against SS Rajamouli : టాలీవుడ్ అగ్ర దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై సరూర్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఇటీవల జరిగిన గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్లో హనుమంతుడిపై ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని రాష్ట్రీయ వానరసేన సంఘం సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు.
అసలేం జరిగింది : మహేశ్బాబు హీరోగా ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి చిత్రం రానుంది. ఇటీవల ఈ సినిమా టైటిల్ లాంఛ్ ఈవెంట్ను హైదరాబాద్లో నిర్వహించారు. అయితే గ్లింప్ రిలీజ్ సందర్భంగా చిన్న సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో ఈవెంట్కు కొంతసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో రాజమౌళి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తనకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేదని అన్నారు. ‘‘ మా నాన్న నా దగ్గరకు వచ్చి ‘హనుమంతుడి వెనక ఉండి నడిపిస్తాడు’ అని చెప్పారు. ఇలా జరిగిన వెంటనే కోపం వచ్చింది. నా భార్యకు హనుమంతుడు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయనను తన స్నేహితుడిలా భావిస్తుంది. నా భార్య మీద కూడా కోపం వచ్చింది. ఇలానేనా ఆయన చేసేది అనిపించింది’’ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.