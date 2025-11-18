ETV Bharat / state

చిక్కుల్లో దర్శకుడు రాజమౌళి! - సరూర్​నగర్​ పీఎస్​లో కేసు నమోదు

హైదరాబాద్​లో జరిగిన గ్లోబ్​ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ - దర్శకుడు ఎస్​ఎస్​ రాజమౌళిపై కేసు నమోదు

Case Against SS Rajamouli
Case Against SS Rajamouli (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 10:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Case Against SS Rajamouli : టాలీవుడ్​ అగ్ర దర్శకుడు ఎస్​ఎస్​ రాజమౌళిపై సరూర్​నగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. ఇటీవల జరిగిన గ్లోబ్​ట్రాటర్​ ఈవెంట్​లో హనుమంతుడిపై ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని రాష్ట్రీయ వానరసేన సంఘం సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు.

అసలేం జరిగింది : మహేశ్​బాబు హీరోగా ఎస్​ఎస్​ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి చిత్రం రానుంది. ఇటీవల ఈ సినిమా టైటిల్​ లాంఛ్​ ఈవెంట్​ను హైదరాబాద్​లో నిర్వహించారు. అయితే గ్లింప్ రిలీజ్​ సందర్భంగా చిన్న సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో ఈవెంట్​కు కొంతసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో రాజమౌళి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తనకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేదని అన్నారు. ‘‘ మా నాన్న నా దగ్గరకు వచ్చి ‘హనుమంతుడి వెనక ఉండి నడిపిస్తాడు’ అని చెప్పారు. ఇలా జరిగిన వెంటనే కోపం వచ్చింది. నా భార్యకు హనుమంతుడు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయనను తన స్నేహితుడిలా భావిస్తుంది. నా భార్య మీద కూడా కోపం వచ్చింది. ఇలానేనా ఆయన చేసేది అనిపించింది’’ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి.

TAGGED:

SS RAJAMOULI
VARANASI DIRECTOR RAJAMOULI
ఎస్​ఎస్​ రాజమౌళిపై కేసు
GLOBETROTTER EVENT
CASE AGAINST SS RAJAMOULI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.