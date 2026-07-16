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కిర్లంపూడి పీఎస్‌లో అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు

ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల సమయంలో పోలీసుల విధులకు అంబటి ఆటంకం - గార్డ్ ఆఫ్ హానర్ ఇస్తుండగా పోలీసులను తోసేసిన అంబటి, ఆయన అనుచరులు - పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు

Case Registered Against Ambati Rambabu
Case Registered Against Ambati Rambabu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:30 AM IST

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Case Registered Against Ambati Rambabu : కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదైంది. ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల సమయంలో పోలీసుల విధులకు ఆయన ఆటంకం కలిగించారు. గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇస్తుండగా అంబటి, అతని అనుచరులు పోలీసులను తోసేశారు. ఈ ఘటనపై ఏఆర్ ఎస్ఐ వెలుదూటి అప్పలరాజు, పలువురు కానిస్టేబుళ్లు కిర్లంపూడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఉన్నతాధికారుల ముందే ఉద్దేశపూర్వకంగా తోసేశారని, తమ విధులకు ఆటంకం కలిగించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అంబటి రాంబాబు సహా మరికొందరిపై పలు సెక్షన్ల కింద కిర్లంపూడి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

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CASE REGISTERED ON AMBATI RAMBABU
CASE REGISTERED AGAINST AMBATI
అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు
CASE REGISTERED AGAINST AMBATI

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