రూ.25 లక్షలు మోసం - వైఎస్సార్సీపీ నేత నందిగం సురేష్పై కేసు నమోదు
డబ్బులు తీసుకుని వ్యక్తిని మోసం చేసిన నందిగం సురేష్ - కాకినాడ సీబీసీఎన్సీ ట్రస్టు రెన్యువల్ చేయిస్తానని రూ.25 లక్షల వసూలు - షేక్ మౌలాలి పిర్యాదుతో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు
Published : March 12, 2026 at 2:03 PM IST
Case Filed On YSRCP Ex MP Nandigam Suresh : చర్చికి సంబంధించిన ట్రస్టును రెన్యువల్ చేయిస్తానని నమ్మించి ఓ వ్యక్తి నుంచి రూ.25 లక్షలు తీసుకున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఎంపీ నందిగం సురేష్పై కేసు నమోదైంది. వసూలు చేసిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో సదరు వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. విజయవాడ సూర్యారావుపేట స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసారు. తర్వాత గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు పోలీసు స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
ట్రస్టు రెన్యువల్కు రూ 2.50 కోట్లు: విజయవాడ నగరానికి చెందిన షేక్ మౌలాలి బాప్టిజం తీసుకున్నారు. ఆయన కాకినాడ కేంద్రంగా ఉన్న సీబీసీఎన్సీ చర్చికి సంబంధించిన ట్రస్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ట్రస్టులో సభ్యుల మధ్య అప్పట్లో విభేదాల కారణంగా దీనిని రెన్యువల్ చేయలేదు. దీంతో ట్రస్టు రెన్యువల్ కోసం మౌలాలి మరికొందరితో కలసి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. కొందరి సూచనలతో అప్పటి బాపట్ల ఎంపీ నందిగం సురేష్ను కలిశారు. ట్రస్టును రెన్యువల్ చేయిస్తానని సురేష్ హామీ ఇచ్చారు. ఇందుకుగాను రూ 2.50 కోట్లు అవుతుందని చెప్పారు. పనులు మొదలుపెట్టే ముందు ఇందులో కొంత మొత్తం ఇవ్వాలని కోరారు.
అడ్వాన్స్గా రూ. 25 లక్షలు: అయితే అందుకుగాను మౌలాలి ముందుగా అడ్వాన్స్ రూ. 25 లక్షలు ఇవ్వాలనుకున్నారు. దీంతో ఆ డబ్బులను జమ చేసుకొని నవంబరు 12న గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం ఉద్దండరాయునిపాలెంలోని నందిగం సురేష్ను ఇంట్లో కలిసి డబ్బులు అందజేశారు. డబ్బులు తీసుకున్నారు కానీ ఎన్నిసార్లు పనిని పూర్తి చేయమని తన చుట్టూ తిరిగినా పని చేయలేదు. మరో రూ. 75 లక్షలు తీసుకురావాలని మౌలాలిని నందిగం సురేష్ డిమాండ్ చేశారు.
డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాలి : డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కానీ రెన్యువల్కు సంబంధించిన పనులు జరగపోవడంతో పలు అనుమానాలు రేకెత్తాయి. దీంతో మౌలాలికి అనుమానం వచ్చి ఇంతకు ముందు అడ్వాన్స్గా చెల్లించిన రూ. 25 లక్షలు వెనక్కి ఇవ్వమని సురేష్పై ఒత్తిడి పెంచారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోగా నందిగం సురేష్ ముఖం చాటేస్తూ తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు. అంతేకాకుండా మౌలాలి డబ్బుల కోసం ఫోన్ చేయడంతో తన నెంబర్లను కూడా బ్లాక్ చేశారు.
అప్పులు చెల్లించాలంటూ ఒత్తిడి: అయితే అడ్వాన్స్ ఇస్తే చర్చికి సంబంధించిన ట్రస్ట్ రెన్యువల్ పనులు తొందరగా పూర్తవుతాయి అని భావించారు. దీంతో డబ్బులు లేకపోయినా మౌలాలి డబ్బును వేరొకరి వద్ద అప్పుగా తీసుకువచ్చి సురేష్కు ఇచ్చారు. ఇంతలో అప్పు తీర్చాలంటూ సదరు వ్యక్తి నుంచి ఒత్తిడి పెరిగింది. ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితుల్లో తన ఇంటిని తనఖా పెట్టి రూ. 25 లక్షలు రుణం తీసుకుని కట్టారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం మౌలాలి రూ. 10 లక్షల వరకు చెల్లించారు.
పోలీసులను ఆశ్రయించిన మౌలాలి: కొన్ని రోజులుగా మౌలాలి ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగా లేకపోవడంతో మూడు నెలలుగా బ్యాంకు వాయిదా చెల్లించలేదు. దీంతో బ్యాంకు అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఇంటిని ఎన్పీఏగా ప్రకటించారు. ఇక చేసేదేమి లేక తనకు న్యాయం చేయమని మౌలాలి విజయవాడలోని సూర్యారావుపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో అధికారులు నందిగామ సురేశ్పై బీఎన్ఎస్ఎస్లోని 318 (4), 351 (2) సెక్షన్ల కింద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత సీపీ రాజశేఖరబాబు దీనిని గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు పోలీసు స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. మళ్లీ ఈ కేసును అక్కడ నమోదు చేస్తారు.
నందిగం సురేశ్కు మూడు రోజుల కస్టడీ - తుళ్లూరు పీఎస్కు తరలింపు