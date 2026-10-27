పోలీసులపై మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి అనుచిత వ్యాఖ్యలు - కేసు నమోదు
Case on Thopudurthi Prakash Reddy: తోపుదుర్తిపై పోలీసుల పరువుకు భంగం కలిగించేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం, బెదిరింపులకు గురి చేయడం వంటి ఆరోపణలతో నాన్బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:18 PM IST
Police Case on Thopudurthi Prakash Reddy: రాప్తాడు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డిపై అనంతపురం మూడో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల పరువుకు భంగం కలిగించేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం, బెదిరింపులకు గురి చేయడం వంటి ఆరోపణలతో నాన్బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశారు. ప్రకాశ్రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయడానికి అనుమతి కోరుతూ ఎన్నికల సంఘానికి కేసు వివరాలతో పాటు బెదిరిస్తూ మాట్లాడిన వీడియోలు పంపించారు.
ఎన్నికల సంఘం నుంచి అనుమతి రాగానే అరెస్ట్ చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసుల అసభ్య పదజాలంతో వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని పోలీసుల అధికారుల సంఘం అనంతపురం జిల్లా అధ్యక్షుడు త్రిలోక్ నాథ్ అన్నారు. రాజకీయ విభేదాల్లోకి పోలీసులను లాగొద్దని సూచించారు.
అసలేం జరిగిందంటే: అనంతపురం జిల్లాలో పోలీసులు తెలుగుదేశం పార్టీ గూండాల్లా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆదివారం నాడు వైఎస్సార్సీపీ నేత, రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా పోలీసులు టీడీపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించారంటూ ఆరోపించారు. ‘పోలీసులు ఖాకీ చొక్కాలు విప్పేసి, తెలుగుదేశం గూండాల్లా రండి. చేతనైతే ఎదురెదురు పడి కొట్టుకుందాం. రౌడీలను కాపాడేందుకు, వారికి కాపలా కాసేందుకా మీకీ ఖాకీ చొక్కాలు? చెప్పులు తిరగేసి కొడతాం’ అంటూ దుర్భాషలాడారు. పోలీసులు, తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు, ఆర్వోలు అంతా కలిసి ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తూ, ఈ ప్రక్రియను ఓ ప్రహసనంగా మార్చేశారని ప్రకాశ్రెడ్డి ఆరోపించారు.
పోలీసు వ్యవస్థపై ప్రకాశ్రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను జిల్లా పోలీసు అధికారుల సంఘం అడ్హక్ కమిటీ సభ్యులు సాకే త్రిలోక్నాథ్, సూర్యకుమార్ తదితరులు తీవ్రంగా ఖండించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి విధుల్లో ఉన్న పోలీసులను చెప్పులతో కొడతామనడం, దుస్తులు విప్పి రావాలంటూ సవాలు చేయడం చట్టాన్ని అవమానించడమేనని మండిపడ్డారు.
'రాజకీయ లబ్ధి కోసం మమ్నల్ని దూషిస్తే సహించేది లేదు. మా సహనానికీ హద్దు ఉంటుంది. తోపుదుర్తిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులకు విన్నవించాం, చట్టం ముందు నిలబెడతాం. ఈ మేరకు తోపుదుర్తిపై సోమవారం రాత్రి అనంతపురం 3వ పోలీసుస్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశాం.' -సాకే త్రిలోక్నాథ్, జిల్లా పోలీసు అధికారుల సంఘం అడ్హక్ కమిటీ సభ్యులు
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