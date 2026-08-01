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మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యం ఘటన కేసు - పరారీలో వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌

మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యం ఘటనలో వైఎస్సార్సీపీ నేత పరార్‌ - కేసు వివరాలు బయటకు రాకముందే జారుకున్న చింతాడ రవికుమార్‌ - ఎస్సైపై దౌర్జన్యం ఘటనలో రవికుమార్‌ సహా 21 మందిపై కేసు

YSRCP leader Chintada Ravikumar
YSRCP leader Chintada Ravikumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:29 AM IST

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YSRCP leader Chintada Ravikumar : జగన్ పర్యటనలో మహిళా ఎస్సై ప్రవళ్లికపై దౌర్జన్యం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ ఆముదాల వలస ఇంఛార్జ్ చింతాడ రవి పరారీలో ఉన్నారు. అతనిపై కేసు పెట్టారని బాహ్యప్రపంచానికి తెలియకముందే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది. బైక్ యాక్సిడెంట్ కేసులో సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడిని కాపాడేందుకు విఫలయత్నం చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీసులు చింతాడ రవి విషయంలోనూ విమర్శలు మూటగట్టుకున్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటన సందర్బంగా నడిరోడ్డు మీద మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యానికి పాల్పడిన ఘటనకు బాధ్యుడైన ఆముదాలవలసకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త చింతాడ రవికుమార్ శుక్రవారం పరారయ్యారు. ఫోన్‌ స్విచాఫ్‌ చేసి కనిపించకుండా పోయారు. ఐతే ఆయన ఓ వీడియో విడుదల చేసి జరిగిన ఘటనపై వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. తాను వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల నుంచి మహిళా ఎస్సైకు రక్షణగా ఉన్నానే తప్ప దౌర్జన్యం చేయలేదన్నారు.

మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యం ఘటనలో కేసు - పరారీలో వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌ (ETV Bharat)

ఎస్పీ కార్యాలయంలోనే వైఎస్సార్సీపీ కోవర్టులు: మహిళా ఎస్సైపై దాడి ఘటనలో చింతాడ రవికుమార్ సహా మరికొందరి పై పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. కానీ శుక్రవారం సాయంత్రం వరకూ బయటకు పొక్కకముందే రవికుమార్‌ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. మహిళా ఎస్సై పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన చింతాడ రవి, అతని అనుచరులపై 24 గంటలు గడిచేవరకూ ఎందుకు మీనమేషాలు లెక్కించారని ఆమదాలవలస ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్‌ కూన రవికుమార్‌ ప్రశ్నించారు. వెబ్‌సైట్‌లో ఎక్కడా చింతాడ పై కేసు పెట్టినట్లు కనిపించలేదన్నారు. కానీ శుక్రవారం ఉదయమే ఈ సెక్షన్లు అంటూ ఎలా చెప్పారని ప్రశ్నించారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలోనే వైఎస్సార్సీపీ కోవర్టులు ఉన్నారు అనేందుకు ఇంత కంటే నిదర్శనం ఏం కావాలని రవికుమార్‌ మండిపడ్డారు.

"ఎస్సై తన నియోజకవర్గంలోనే పనిచేస్తున్నారని, ఈమధ్య ఆమె అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడ్డుతున్నారు. అందువల్లే నేను ఆమె వద్దకు వెళ్లాను. ‘మీకు ఆరోగ్యం బాగోలేదు కదా, జనం వచ్చి పడుతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్లండని పక్కకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఈలోపు అక్కడకు చేరిన జనం నినాదాలు చేశారు. దాంతో ఆమె చెవులు మూసుకున్నారు. కానీ, మా పై హత్యాయత్నం, లేడీ ఎసాల్టింగ్, చట్ట విరుద్ధంగా కుట్ర, అధికారి విధులను అడ్డుకోవడం వంటి పలు సెక్షన్లతో కేసు పెట్టారు" - చింతాడ రవికుమార్‌, వైఎస్సార్సీపీ నేత

ఇంకొంకరిపై కొట్లాట కేసు: మరోవైపు చింతాడ రవికుమార్‌ సహా మహిళా ఎస్సై పై దౌర్జన్యం చేసినవారిలో పలువురికి నేరచరిత్ర ఉంది. రవికుమార్‌ సహా 21 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో A2 బొడ్డేపల్లి శ్రీను గతంలో పలాసకు చెందిన వ్యాపారి లక్ష్మీనారాయణను కిడ్నాప్‌ చేశారు. గత ఏడాది నవంబరు 6న పలాస పోలీసులు కేసు కూడా నమోదు చేశారు. A4 అన్నెపు కృష్ణ గతంలో MLA కూన రవికుమార్‌పై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో బుక్కయ్యాడు. మరోవ్యక్తి 2024లో ఆస్తుల ధ్వంసం కేసులో నిందితుడు. ఇంకొంకరిపై కొట్లాట కేసు ఉంది.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జగన్‌ పర్యటన సందర్భంగా ఆ పార్టీ శ్రేణుల దౌర్జన్యకాండ బాధితురాలు, బూర్జ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ మహిళా ఎస్సై ప్రవల్లికను పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష శుక్రవారం పరామర్శించారు. స్టేషన్‌కు వెళ్లి జరిగిన ఘటన గురించి తెలుసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్, ఆయన అనుచరులు మహిళా ఎస్సైపై దౌర్జన్యం చేసిన తీరును శిరీష ఖండించారు. ఎస్సైకి ధైర్యం చెప్పి జరిగిన ఘటనకు బాధ్యుల పై కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వాన్ని కోరామని అన్నారు.


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TAGGED:

YSRCP LEADER CHINTADA RAVIKUMAR
పరారీలో చింతాడ రవికుమార్‌
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YSRCP LEADER CHINTADA RAVIKUMAR

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