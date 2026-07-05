సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - యూట్యూబర్ రావణ్పై ‘ఉపా’ చట్టం కింద కేసు
సెక్షన్ 147, 148, 152, 192, 197(1డి), 353(1బి) కింద కేసు నమోదు - బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లతో పాటు 1967 ఉపా చట్టం సెక్షన్ 39 కింద కేసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 5:53 PM IST
UAPA Act on YouTuber Ravan : బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్, ఇప్పుడీ పేరు ఏపీ రాజకీయాల్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై మురికి మాటలు మాట్లాడుతూ, యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్, లైమ్ లైట్లోకి వచ్చి తెగ వైరల్ అయ్యారు. ఆ నోటి దురుసుతోనే కేసుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారు. వరుస కేసులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఇంతలోనే ప్రశ్న రావణ్- నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ మధ్య బంధం ఉందంటూ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సహా జనసేన నేతలు ఆడియో క్లిప్లులు బయటపెట్టడం సంచలనంగా మారింది. మత, కుల ఘర్షణలు రెచ్చగొట్టేలా ఇద్దరూ తాడేపల్లి డైరెక్షన్లో కుట్రలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు హీట్ పెంచాయి. ఈ క్రమంలోనే రావణ్పై పోలీసులు 'ఉపా' చట్టం కింద కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అరెస్ట్, బెయిల్ మళ్లీ అరెస్ట్ యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్ విషయంలో జరుగుతున్నది ఇదే. 'ప్రశ్న రావణ్' పేరుతో బచ్చలకూరి జోసెఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నడుపుతున్నారు. కుల మతాలు రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడటం, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ను విమర్శిస్తూ వీడియోలు చేస్తుంటారు. ఇటీవల ఏలూరు జిల్లాలో నిర్వహించిన ఓ సభలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, రాంమనోహర్ దాస్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి తెగ వైరల్ అయ్యారు. ఆ మితిమీరిన దుందుడుకుతనమే రావణ్ కొంప ముంచింది.
వాహనంపై కోడిగుడ్లతో దాడి : పవన్పై రావణ్ అసభ్య వ్యాఖ్యలతో భగ్గుమన్న జనసేన నేతలు అనేకచోట్ల కేసులు పెట్టారు. పిఠాపురం పోలీసులు అతణ్ని అరెస్టు చేయగా బుధవారం అర్ధరాత్రి బెయిల్ వచ్చింది. అయితే సర్పవరం స్టేషన్లో నమోదైన మరో కేసులో రావణ్ను వెంటనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సర్పవరం పీఎస్లో గురువారం విచారణ చేశారు. ఇదే సమయంలో ఠాణా వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైద్య పరీక్షల కోసం రావణ్ను GGHకు తరలిస్తుండగా జనసేన నేతలు అడ్డుకున్నారు. రావణ్ను అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు. రావణ్ను తరలిస్తున్న వాహనంపై కోడిగుడ్లతో దాడి చేయడంతో తోపులాట జరిగింది. సాయంత్రం మరోసారి రావణ్ను కోర్టుకు తీసుకొస్తుండగా మరోసారి కార్యకర్తలు అడ్డుగా నిలిచారు. దీంతో రోజంతా హైడ్రామా నెలకొంది.
అర్ధరాత్రి బెయిల్ రాగా ఆ వెంటనే కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని ఇనగుదురుపేట పోలీసులు రావణ్ను అరెస్టు చేశారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజాముకు ఇనగుదురుపేట స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో జనసేన కార్యకర్తలు స్టేషన్కు చేరుకునే ప్రయత్నం చేయగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అదే రాత్రి రావణ్కు బెయిల్ రాగా, ఆ వెంటనే ఓ కేసులో గన్నవరం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శనివారం రాత్రి ఎలమంచలి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టవ్వడం బెయిల్ రావడం, బయటకు రావడం, మళ్లీ స్టేషన్కు వెళ్లడం. 5 రోజులుగా ఇదే తంతు. ఇవాళ రావణ్పై ఉపా చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. దీంతో ఈ ఉదయం ఆయన్ను గన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువచ్చారు. రావణ్పై పలు సెక్షన్ల కింద గన్నవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సెక్షన్ 147, 148, 152, 192, 197(1డి), 353(1బి) కింద కేసు పెట్టారు. BNS సెక్షన్లతో పాటు చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం "ఉపా 39 సెక్షన్ " కింద కేసు పెట్టారు.
సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసిన ఆడియో క్లిప్ : ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడే బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్ మధ్య సాగిన సంభాషణ ఆడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. రావణ్ అరెస్ట్ అయినప్పటి నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ అనేక వీడియోలు చేశారు. రావణ్ను ప్రభుత్వం అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిందంటూ అనేక వీడియోలు విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రకాష్ రాజ్- రావణ్ మధ్య అపవిత్ర బంధం ఉందంటూ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆధారాలు చూపించడం ఊహాగానాలకు బలం చేకూర్చింది. ప్రకాష్ రాజ్, ప్రశ్న రావణ్ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల సమస్య సృష్టించేందుకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్లాన్ చేస్తున్నారని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆరోపించారు. ప్రభుత్వంపై కుట్రలకు కుల- మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేందుకు తాడేపల్లి పార్టీ డొల్ల కంపెనీలకు ఫండింగ్ ఇస్తోందన్నారు.
బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్పై ఉపా చట్టం కింద కేసు పెట్టడం చర్చనీయాంశమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు నిర్ధారించినందునే రావణ్పై ఉపా చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారని న్యాయనిపుణులు ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు చెబుతున్నారు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే తగదన్నారు.
బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్పై ఉపా చట్టం కేసు నమోదవ్వడంతో ఆయనకు ఇప్పట్లో బెయిల్ వచ్చే అవకాశాలు లేవని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. చూడాలి, ఇకనైనా ఇలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వారి నోళ్లు మూతపడతాయా లేక ఇలానే నోరు పారేసుకుంటారా?
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