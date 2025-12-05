ETV Bharat / state

రసవత్తరంగా పల్లె రాజకీయం - సర్పంచ్ పీఠం కోసం అభ్యర్థుల నానా పాట్లు!

పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ రసవత్తరంగా రాజకీయం - సర్పంచ్‌ పీఠం దక్కించుకునేందుకు అభ్యర్థుల పాట్లు - ఏకగ్రీవం వైపే ఆసక్తి కనబరుస్తున్న గ్రామాలు - ఎన్నికల కోడ్​ను ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసు నమోదు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 11:09 AM IST

Choose ETV Bharat

Sarpanch Elections in Villages : పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ గ్రామాల్లో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారుతోంది. కొత్త విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. సర్పంచి ఎన్నికల కోసం కొన్ని గ్రామాల్లో సొంత వారి మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తుంటే మరికొెందరు నీకిది , నాకది అంటూ ఐక్యమత్యంగా నడుచుకుంటున్నారు. మరికొన్నిచోట్ల విదేశాల నుంచి వచ్చి మరీ గ్రామాభివృద్ధి తోడ్పడాలని కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఇద్దరి సిద్ధాంతాలు వేరంటూ ఓ చోట తండ్రిపైనే కుమారుడు పోటీ చేస్తున్నాడు. మరో చోట సర్పంచ్‌గా తల్లి, వార్డుసభ్యునిగా కుమారుడు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇంకో గ్రామంలో ఎన్నికల కోడ్‌ ఉల్లంఘించారంటూ సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు సహా 63 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి.

గ్రామాల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. ఓ వైపు మూడో విడతకు నామినేషన్లు మొదలయ్యాయి. మరో వైపు అనేక గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎన్నికల వేళ అభ్యర్థుల తీరుతో స్థానిక పోరు చూపరులకు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. మెదక్‌ జిల్లా రామాయంపేట మండలం ఝాన్సీలింగాపూర్‌లో సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులుగా తండ్రి, కుమారుడు తలపడుతున్నారు. తండ్రి రామకిష్టయ్య సిద్ధాంతాలు, తన విధానాలు వేరంటు కుమారుడు వెంకటేశ్‌ పోటీకి సై అంటున్నాడు. 1563 మంది ఓటర్లున్న గ్రామంలో మొత్తం పది మంది సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులుగా నామినేషన్లు వేశారు.

సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్ మండలం చెట్ల నర్సంపల్లి గ్రామ ప్రజలు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఏ విధమైన ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు. ఏకగ్రీవమే మేలనుకున్నారు. ఎలాంటి మనస్పర్ఖాలకు చోటు ఇవ్వలేదు. అయితే ఇక్కడ ఆ గ్రామస్థులంతా తల్లిని సర్పంచ్‌ని చేశారు. కుమారుడిని వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నుకోవడం మరో విశేషంగా నిలిచింది.

ఇద్దరు భార్యలతో నామినేషన్​ : సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్‌పేట - భూంపల్లి మండలం జంగపల్లిలిలో గ్రామస్థుల తీర్మానం మేరకు ఓ వ్యక్తి తన ఇద్దరు భార్యలతో నామినేషన్‌ వేయించారు. నవంబర్‌ 30న మొదటి భార్యతో సర్పంచ్ పదవికి నామినేషన్‌ వేయించారు. పొరపాట్లుంటే తొలగిస్తారనే అనుమానంతో రెండో భార్యతోనూ నామపత్రాన్ని దాఖలు చేయించారు. గ్రామంలో నుంచి ఇతరులెవరూ పోటీకి దిగలేదు. ఈనెల 6న ఇద్దరు భార్యలలో ఒకరి నామినేషన్‌ ఉపసంహరించుకోనున్నారు. తద్వారా సర్పంచ్‌తో పాటు 10 మంది వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవం కానున్నారు.

ఎన్నికల కోడ్​ను ఉల్లంఘిస్తే : సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్‌-భూంపల్లి మండలం తాళ్లపల్లిలో ఎన్నికల కోడ్‌ ఉల్లంఘించిన 63 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సర్పంచ్‌ పదవికి ఐదుగురు అభ్యర్థులు పోటీచేస్తున్నారు. అయితే ఆ గ్రామంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న పెద్దమ్మ గుడి వద్ద కొందరు రహస్యంగా సమావేశమయ్యారు. గుడి నిర్మాణానికి ఎక్కువ డబ్బులిచ్చే అభ్యర్థికే కులస్థులంతా ఓటేయాలని చర్చలు జరుపుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. కోడ్‌ అమలులో ఉండగా అనుమతి లేకుండా సమావేశం జరపడం సరికాదు. దానికిితోడు ఓట్ల కోసం డబ్బులివ్వాలని డిమాండ్‌ చేయడం ఉల్లంఘనల కిందకు వస్తాయని పోలిసులు అన్నారు. దాంతో వారు ఐదుగురు సర్పంచ్ అభ్యర్థులు, ఇద్దరు కుల సంఘ నాయకులు సహా 56 మంది గ్రామస్థులపై కేసు నమోదు చేశారు.

TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA SARPANCH ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

