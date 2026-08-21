రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిపై దాడి - మంత్రి కొండా సురేఖ మాజీ ఓఎస్డీపై హత్యాయత్నం కేసు!
తన పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నావంటూ స్థిరాస్తి వ్యాపారిపై సుమంత్ ఆగ్రహం - తన అనుచరులతో కలిసి దాడి చేశారని వ్యాపారి ఫిర్యాదు - కేసు నమోదు చేసిన జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు
Published : August 21, 2026 at 9:22 AM IST
Police Case On Minister Konda Surekha Former OSD Sumanth : తన అనుచరులతో కలిసి మంత్రి కొండా సురేఖ మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్ దాడికి పాల్పడ్డారని హైదరాబాద్కు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి గోంగిడి హరికృష్ణ గురువారం మేడిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు హత్యాయత్నం కేసు (జీరో ఎఫ్ఐఆర్) నమోదు చేసి, జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్స్టేషన్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని చెంగిచర్ల ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన హరికృష్ణ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి.
ఇనుపరాడ్తో సుమంత్ దాడి : గత నెల 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు అర్జెంటుగా మాట్లాడాలంటూ హరికృష్ణకు సుమంత్ ఫోన్ చేశారు. ఇప్పుడే ఊరి నుంచి వచ్చా, మరుసటి రోజు కలుస్తానని హరికృష్ణ చెప్పినా వినలేదు. తర్వాత హరికృష్ణ స్నేహితుడు రాము కూడా ఫోన్ చేసి రమ్మని పిలిచాడు. దీంతో బాధితుడు తన స్నేహితుడు కిరణ్తో కలిసి అదే రోజు రాత్రి 9.45 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ సమీపంలోని రాము ఆఫీస్కు వెళ్లారు. అక్కడ రాముతో పాటు సుమంత్ కూడా ఉన్నారు. బాధితుడు కనిపించగానే తన పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నావంటూ సుమంత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి దుర్భాషలాడాడు. అనంతరం ఇనుపరాడ్తో హరికృష్ణపై దాడికి పాల్పడ్డారు.
ఎడమ చేతికి సర్జరీ : బాధితుడిని కొట్టి చంపేయాలంటూ తన అనుచరులతో కలిసి దాడి చేయించారు. అప్పటికే బాధితుడి ఎడమ చేతికి ఫ్యాక్చర్, తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. నోట్లో నుంచి రక్తం వాంతులు అయ్యాయి. అక్కడికి వచ్చిన ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు బాధితుడిని అదే రోజు రాత్రి జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేయడానికి చికిత్స తీసుకొని మళ్లీ వస్తానని హరికృష్ణ చెప్పి వెళ్లిపోయారు.
ఎడమ చేతికి గాయం తీవ్రం కావడంతో చెంగిచర్లలోని ఓ ఆసుపత్రిలో సిమెంట్ పట్టీ వేశారు. చేతి నొప్పి తగ్గకపోవటంతో ఈ నెల 10న ఉప్పల్లోని మరో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేతికి సర్జరీ చేయించుకున్నారు. అనంతరం గాయాల నుంచి కోలుకోవడంతో తనపై దాడికి పాల్పడిన సుమంత్, మహేందర్ రెడ్డి, రాము ప్రశాంత్, అరుణ్ కుమార్ రెడ్డి, కార్తిక్ సహా మరికొందరిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు.
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