పోలీసులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - మాజీ మంత్రి పేర్ని నానిపై మరోసారి కేసు నమోదు

వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నానిపై కేసు నమోదు - మచిలీపట్నంలో అనుమతి లేని ఇంటిని కూల్చడంపై పేర్ని నాని చిందులు - చిలకలపూడి సీఐ పరమేశ్వరరావు, పోలీసులను బెదిరించిన పేర్ని నాని

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:16 PM IST

Case Filed Against Former Minister Perni Nani : పోలీసులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, ఆపై చిందులు ఫలితంగా వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నానిపై మరోసారి కేసు నమోదైంది. గురువారం మచిలీపట్నం కొబ్బరితోట ప్రాంతంలో శ్రీపతి వెంకటాచలం అనే వ్యక్తి అనుమతి లేకుండా ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టారు. అక్రమ ఇంటి నిర్మాణాన్ని అధికారులు కూల్చివేశారు.

దీంతో తన అనుచరులతో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్న పేర్ని నాని అధికారులపై చిందులు తొక్కారు. చిలకలపూడి సీఐ పరమేశ్వరరావును బాడీ షేమింగ్ చేశారు. పోలీసులను బెదిరిస్తూ, చిందులు తొక్కారు. ఈ ఘటనపై కృష్ణా జిల్లా పోలీస్ అధికారుల సంఘం స్పందించింది. పేర్ని నాని వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో పోలీసు అధికారుల సంఘం చిలకలపూడి పీఎస్​లో పేర్ని నానిపై ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు.

పరిధి దాటి ప్రవర్తించొద్దంటూ పోలీసు అధికారుల సంఘం సూచించడాన్ని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని తప్పుపట్టారు. మచిలీపట్నం కొబ్బరితోటలో ఓ అక్రమ నివాస భవనాన్ని కూల్చివేశారు. దీనికి పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. అయితే అక్కడున్న పోలీసులతో పేర్ని కిట్టూ వాగ్వాదానికి దిగారు. ఏకవచనంతో సీఐకు వేలు చూపించి మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత పేర్ని నాని కూడా పోలీసులపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీన్ని జిల్లా పోలీసు అధికారుల సంఘం ఖండించింది. పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచించింది. ఈ సూచనను పేర్ని నాని తప్పుపట్టారు. పోలీసులే పరిధి దాటి మాట్లాడారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. కేసులు పెట్టినా వెనక్కి తగ్గమని చెప్పారు.

పేర్ని నాని వ్యాఖ్యలను ఖండించిన పోలీసు అధికారుల సంఘం : మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, అతని కుమారుడు పేర్ని కృష్ణమూర్తి (కిట్టు) పై పోలీస్ అధికారుల సంఘం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పోలీసులపై పేర్ని నాని చేసిన వ్యాఖ్యలను పోలీస్ అధికారుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు జైపాల్ తీవ్రంగా ఖండించారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మాట్లాడారు. పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్ట దెబ్బతినేలా పేర్ని నాని, అతడి కుమారుడు వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మచిలీపట్నంలో ఓ అక్రమ కట్టడం కూల్చివేత సమయంలో పేర్ని నాని కుమారుడు పేర్ని కిట్టు ఓ సీఐపై దురుసుగా, అమర్యాదగా మాట్లాడిన మాటలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. పోలీస్ శాఖ ఎవరి ఒత్తిళ్లకు లొంగి పని చేయదన్న విషయాన్ని ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా పని చేసిన పేర్ని నాని తెలుసుకుంటే బాగుంటుందని హితవు పలికారు.

"పార్టీలు, అధికారాలు మారవచ్చు గానీ, పోలీసు శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది ఎప్పటికీ మారారు. మాజీ మంత్రిగా మీరు ఉపయోగించే భాష ఏదో నలుగురు చప్పట్లు కొడుతున్నారని, మీ కార్యకర్తలను ఉత్తేజ పరచడానికి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం సరైన పద్ధతి కాదని తెలియపరుస్తున్నాం. రాజకీయ ఎదుగుదల కోసం పబ్లిసిటీ కోసం ఇలానే వ్యవహరిస్తే, పోలీస్ వారి విధులకు ఆటంకం కలిగే విధంగా ఉన్నా మీ కార్యకలాపాలపై చట్ట పరిధిలో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - జైపాల్, పోలీసు అధికారుల సంఘం అధ్యక్షుడు

పోలీసులపై ఆరోపణలు చేసేటప్పుడు వాస్తవాలు తెలుసుకుని చేయాలని సూచించారు. అక్రమ కట్టడం కూల్చివేసే సమయంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ రాత పూర్వకంగా భద్రత కల్పించాలని పోలీసులను కోరారు. మీ కార్యకర్తలను సంతోషపర్చే విధంగా మీ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. గత రెండేళ్లుగా పోలీసులను టార్గెట్ చేసుకుని మీరు చేసే వ్యాఖ్యలు ఎంత వరకు సమర్ధనీయని ప్రశ్నించారు. పోలీసులపై ఇదే విధంగా మీరు వ్యాఖ్యలు చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవల్సి వస్తుందని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు హెచ్చరించారు.

